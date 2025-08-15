https://ukraina.ru/20250815/1066927840.html

Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну

Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну - 15.08.2025

Ростислав Ищенко: Путин и Трамп попробуют договориться по Украине так, чтобы не скатиться в ядерную войну

Когда мы говорим, что Украина всегда будет враждебна России – это правда. Но когда мы говорим, что присоединение украинской территории с развалившейся инфраструктурой станет для нас огромным напряжением – тоже правда. Что нам выгоднее – сказать сложно, считает обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Ростислав Владимирович, накануне встречи на Аляске Дональд Трамп заявил, что Россия оккупировала украинские территории и обязана их вернуть. Так ли нам нужна эта встреча, учитывая, что у Трампа по российско-украинскому вопросу бывает даже не семь пятниц на неделе, а семь пятниц в день?- В этом мире нет ничего необходимого. Все имеет позитивные и негативные стороны. Вопрос в том, как вы сможете это использовать. Потому что и в России, и в США, и в Евросоюзе и даже на Украине есть сторонники разных решений. И однозначно оценивать итоги встречи на Аляске мы сможем не раньше, чем через полгода. Дело в том, что любые соглашения, которые могут быть подписаны, повлекут за собой действия и противодействия. И только после всего это выяснения отношений мы сможем говорить о том, кто использовал встречу на Аляске более эффективно.На данном этапе она необходима Трампу, чтобы стабилизировать свое внутриполитическое положение, продемонстрировав какие-то успехи на российском направлении. Нам она тоже небезынтересна, учитывая, что наше положение не такое блестящее, как кажется. Хотя бы потому, что мы не знаем, что нам делать со всей Украиной. Нет у нас конкретной концепции на этот счет.Когда началась СВО, речь шла только о признании российского Крыма и независимого Донбасса. Потом речь зашла о признании российскими Крыма, Донбасса, Херсона и Запорожья. Потом мы стали говорить: "Могут быть еще регионы". А могут и не быть. То есть вопрос с Харьковом и Одессой пока непринципиален. Для нас принципиален мир, потому что из-за бесконечной игры в повышение ставок мы скатывались к ядерной войне. А в случаи ядерной войны уже все равно, кто какие территории контролирует. Потому что после нее не будет ничего, кроме толп умирающих и голодающих людей.Одним словом, весь этот сыр-бор разгорелся потому, что нам нужно было обеспечить собственную безопасность от агрессивной политики Запада. Для этого нам нужно, чтобы нас признали равным игроком и чтобы обязательства по отношению к нам выполнялись.Да, для этого понадобилось силовое давление, но мы всегда готовы были его прекратить, чтобы добиться конечного результата.Когда мы говорим, что Украина всегда будет враждебна России – это правда. Период, когда на Украине можно было создать второе русское государство, давно прошел. Но когда мы говорим, что присоединение украинской территории с развалившейся инфраструктурой станет для нас огромным напряжением – тоже правда. Что нам выгоднее – сказать сложно.И я уже говорил, что задачу по установлению контроля над всеми русскими землями к западу от Вязьмы поставил Иван III, а решила ее Екатерина II. И то из-за определенной исторической случайности. Пруссия и Австрия настаивали на разделе Речи Посполитой. Россия была не склонна ее делить. Ее вполне устраивала граница по Днепру, и присоединять земли за Киевом она не собиралась.- Так почему же Трамп все время говорит об обмене территориями?- Потому что Трамп плохо разбирается в ситуации. Когда он сказал, что русские танки не доехали до Киева, потому что застряли в грязи – это вообще позор для человека, который выступает в качестве глобального миротворца. И он рассуждает примерно так.Ему показали на карте: "Запорожская и Херсонская области – это Россия. Там стоят украинские войска. Следовательно, они оккупированы Украиной. Харьковская и Сумская области – это Украина. Там стоят российские войска. Следовательно, они оккупированы Россией". И Трамп говорит: "Вот теперь этими территориями произойдет обмен".Для Трампа важны не территории. Ему все равно, на каких рубежах будет заморожен конфликт. Ему главное, чтобы это произошло. Поэтому он говорит: "Давайте придем к компромиссу и заморозим конфликт по линии фронта".Путин ему уже двадцать раз объяснил, почему заморозить конфликт по линии фронта невозможно. Поэтому, как пишут украинские и западные СМИ, Трамп предлагает нам следующее: "Прекращение огня начнется в тот момент, когда Украина выведет войска из ДНР. Потом наступит заморозка конфликта. Потом пройдут переговоры об обмене территориями".Понятно, что это навсегда. Европа вообще предлагает меняться дюйм на дюйм, учитывая, что Россия в Харьковской, Сумской и Днепропетровской областях, чем Украина в Херсонской. Россию такой вариант не устраивает, но на такой вариант она может пойти. Все-таки предыдущие ситуации показывали, что Россия шла на определенный риск и в этом риске выигрывала, поскольку Украина вела себя неадекватно. Она не выполняла соглашения, что позволяла пересматривать их в нашу пользу.- Насколько сейчас этот риск оправдан?- Риск огромный. СВО показала, что враг тоже учится. Не получился у нас грузинский сценарий: "Зашли, набили морду, испугали, ушли, все хорошо". Никто не рассчитывал, что СВО будет длиться столько же, сколько Великая Отечественная война. И никто нам сейчас не говорит, что в случае заморозки переговоры должны закончиться быстро. Другое дело, что в случае заморозки проблемы будут у обеих сторон.Первое. России и Украине придется проводить демобилизацию. Это приведет к оттоку из армии квалифицированных кадров. Для Украины это вообще страшно, потому что армия может разбежаться по домам. Для России это тоже неприятно, потому что начать следующую кампанию в новых условиях будет сложнее, чем продолжить текущую.Второе. Запад не оставит в покое идеи поддержки Украины. Хватит у него для этого денег, оружия и способности привлечь украинцев в послевоенную армию на контрактной основе? Теоретически, хватит. Учитывая, что на Украину по западным меркам много денег не надо, а работы будет гораздо меньше.То есть мы вступаем в область непредсказуемого.Для нас было бы оптимально, если бы Зеленский в своем стиле сказал: "Мне плевать, о чем договорились Путин и Трамп. Конституция Украины для отказа от территорий требует провести референдум во всех регионах, включая Крым. Я на уступки не пойду". Трамп бы спокойно принял такую концепцию. Но у нас нет гарантий, что Зеленский будет упорствовать.В частности, генсек НАТО Рютте сказал: "У Украины аховая ситуация. Фронт вот-вот рухнет. Поэтому надо уступать территории, но сохранить государство".Все упирается в один момент. Если боевые действия продолжатся, то до зимы мы Украину дожмем. А если наступит перемирие, все зависит от того, насколько Запад готов вкладываться в Украину. Им хватит 50 миллиардов в год, чтобы прокормить 15-миллионное население, начать небольшие восстановительные работы и постепенно перевооружать армию. Но вот гарантировать внутреннюю стабильность на Украине это гарантирует. Если у Центра не будет денег, регионы пойдут вразнос и начнут проводить самостоятельную политику. Они начнут сотрудничать с теми государствами, кто к ним ближе, потому что трансграничная торговля позволяет выживать. Сначала договорятся об обмене товарами через границу. Потом начнут интегрироваться в местные экономики. Потом могут интегрироваться в местные государственные образования.А если у Центра будут деньги, регионы шевелиться не будут.Сейчас время работает на нас. Мы пытаемся сохранить хрупкий баланс, чтобы не сползти в европейскую войну. Ради этого мы даже готовы пойти на мир на условиях, которые в свое время диктовал Путин. Конституционные регионы признаются российскими, украинская армия сокращается до незначительных размеров, возобновляется конституционное положение Украины о ее нейтральном статусе, Запад не размещает там свою военную инфраструктуру.Вряд ли эта хрупкая ситуация позволит нам избежать следующей войны, но позволит нам подготовиться к новой войне гораздо лучше, когда мы будем иметь дело с разлагающейся Украиной.А нам говорят: "Украину все равно примут в НАТО. Что там подписал Путин и Трамп – никого не волнует". Да, НАТО самому бы сохраниться, но угроза распространения НАТО на Украине сохраняется.Короче говоря, понятно пока только одно. Путин и Трамп собираются встретиться на Аляске. Также по теме - в интервью Алексея Кочеткова: После встречи на Аляске США и Трампу придется выбирать между поражением и полным крахом

