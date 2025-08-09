https://ukraina.ru/20250809/ankit-shakh-partnerstvo-indii-s-rossiey-provereno-vremenem-a-tramp--lish-vremennoe-neudobstvo-1066705308.html
Анкит Шах: Партнерство Индии с Россией проверено временем, а Трамп — лишь временное неудобство
Трамп в глазах индийцев — не более чем временный сбой в системе отношений США и Индии, неполадка, которая самоустранится ко времени промежуточных выборов в Америке в 2026 году.
Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру.
Президент России Владимир Путин 8 августа провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.
Ранее, 6 августа, после вылета спецпосланника США Стива Уиткоффа из Москвы Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.
— Доктор Шах, почему Трамп это сделал сразу после визита Уиткоффа в Россию?
— Похоже, президент Трамп выстраивает торговую политику с Индией, принимая во внимание близость Дели с Москвой, в расчете на скорейшее завершение конфликта на Украине.
Порывистость его поведения существенно задевает эти связи, однако мы продолжаем твердо придерживаться стратегической автономии в международных отношениях. Ни одной державе, какою бы сильной она ни была, не позволено корректировать наши отношения с третьей страной.
— Означает ли это, что беседа Уиткоффа и Путина не совсем удовлетворила ожидания Трампа?
— Возможно. Его упования на сговорчивость других стран нереалистичны. Потребность щегольнуть "искусством заключения сделок" перед американским народом заслоняет долговременные интересы страны, гражданами которой являются и он и они.
— Чего Трамп хочет добиться от Индии?
— У американской стороны имеется заранее заготовленный перечень того, что индусам якобы надлежит покупать у Америки. Его необходимо сбалансировать с нашими потребностями в экспорте. В этом и заключается главная загвоздка переговоров.
— Как реагируют индийцы на “оплеуху” от Трампа под видом повышения пошлин?
— Не принимать Трампа всерьез — таково общее мнение.
Наша дипломатия работает на опережение. В глазах наших экспертов эта фигура не более чем временный сбой в системе отношений, неполадка, которая самоустранится ко времени промежуточных выборов в 2026.
— Как американские санкции повлияли на отношения Индии и России?
— Существенных изменений не замечено. Уровень отношений по-прежнему высок, под ними прочный фундамент, и в них нет места для посторонних. Третий, так сказать, лишний. Наше партнерство с Москвой проверено временем.
— Чем Индия собирается ответить США? Введением контрсанкций?
— Парировать вашингтонские ужимки и прыжки вполне по силам младшим сотрудникам нашего МИД. Что касается последствий, ими займутся по мере возникновения. Мы — великий народ с древнейшей культурой, и колебаниями в низовой сфере "купи-продай" нас не прошибешь. К тому же наша экономика не ориентирована на экспорт.
С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.