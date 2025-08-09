https://ukraina.ru/20250809/ankit-shakh-partnerstvo-indii-s-rossiey-provereno-vremenem-a-tramp--lish-vremennoe-neudobstvo-1066705308.html

Анкит Шах: Партнерство Индии с Россией проверено временем, а Трамп — лишь временное неудобство

Трамп в глазах индийцев — не более чем временный сбой в системе отношений США и Индии, неполадка, которая самоустранится ко времени промежуточных выборов в Америке в 2026 году.

Об этом доктор Анкит Шах, дипломированный экономист, писатель и специалист по вопросам внешней политики и безопасности на Среднем Востоке, рассказал в интервью изданию Украина.ру.Президент России Владимир Путин 8 августа провёл телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином и с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.Ранее, 6 августа, после вылета спецпосланника США Стива Уиткоффа из Москвы Дональд Трамп подписал указ о введении дополнительной пошлины в размере 25% на импорт из Индии за закупки ею нефти из России.— Доктор Шах, почему Трамп это сделал сразу после визита Уиткоффа в Россию?— Похоже, президент Трамп выстраивает торговую политику с Индией, принимая во внимание близость Дели с Москвой, в расчете на скорейшее завершение конфликта на Украине.Порывистость его поведения существенно задевает эти связи, однако мы продолжаем твердо придерживаться стратегической автономии в международных отношениях. Ни одной державе, какою бы сильной она ни была, не позволено корректировать наши отношения с третьей страной.— Означает ли это, что беседа Уиткоффа и Путина не совсем удовлетворила ожидания Трампа?— Возможно. Его упования на сговорчивость других стран нереалистичны. Потребность щегольнуть "искусством заключения сделок" перед американским народом заслоняет долговременные интересы страны, гражданами которой являются и он и они.— Чего Трамп хочет добиться от Индии?— У американской стороны имеется заранее заготовленный перечень того, что индусам якобы надлежит покупать у Америки. Его необходимо сбалансировать с нашими потребностями в экспорте. В этом и заключается главная загвоздка переговоров.— Как реагируют индийцы на “оплеуху” от Трампа под видом повышения пошлин?— Не принимать Трампа всерьез — таково общее мнение.Наша дипломатия работает на опережение. В глазах наших экспертов эта фигура не более чем временный сбой в системе отношений, неполадка, которая самоустранится ко времени промежуточных выборов в 2026.— Как американские санкции повлияли на отношения Индии и России?— Существенных изменений не замечено. Уровень отношений по-прежнему высок, под ними прочный фундамент, и в них нет места для посторонних. Третий, так сказать, лишний. Наше партнерство с Москвой проверено временем.— Чем Индия собирается ответить США? Введением контрсанкций?— Парировать вашингтонские ужимки и прыжки вполне по силам младшим сотрудникам нашего МИД. Что касается последствий, ими займутся по мере возникновения. Мы — великий народ с древнейшей культурой, и колебаниями в низовой сфере "купи-продай" нас не прошибешь. К тому же наша экономика не ориентирована на экспорт.С аглоязычной версией интервью можно ознакомиться здесь.

