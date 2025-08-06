Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
10:32 06.08.2025 (обновлено: 10:49 06.08.2025)
© AP / Alex Brandon
© AP / Alex Brandon
На фоне подготовки новых санкционных мер против России администрация президента США Дональда Трампа предпринимает неожиданный дипломатический шаг — спецпосланник Стив Уиткофф направляется в Москву для переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа", — заявил Бом, комментируя предстоящий визит.
Эксперт выразил сомнения в эффективности миссии: "У Уиткоффа нет такого политического веса, как у самого Трампа. Компромиссные варианты не особенно интересны президенту России ".
"Рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта", — подчеркнул политолог, объясняя позицию Москвы.
Бом также прокомментировал возможные экономические последствия: "Слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы для экономики Америки".
"Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
03:12Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после этого он примет решение о санкцияхВ среду, 6 августа, в Москву с официальным визитом прибывает спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который встретится с руководством РФ. Предполагается, что стороны обсудят пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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