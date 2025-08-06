Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
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Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву - 06.08.2025 Украина.ру
Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву
На фоне подготовки новых санкционных мер против России администрация президента США Дональда Трампа предпринимает неожиданный дипломатический шаг — спецпосланник Стив Уиткофф направляется в Москву для переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
2025-08-06T10:32
2025-08-06T10:49
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Эксперт выразил сомнения в эффективности миссии: "У Уиткоффа нет такого политического веса, как у самого Трампа. Компромиссные варианты не особенно интересны президенту России "."Рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта", — подчеркнул политолог, объясняя позицию Москвы.Бом также прокомментировал возможные экономические последствия: "Слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы для экономики Америки"."Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо", — заключил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
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новости, россия, москва, украина, майкл бом, дональд трамп, стив уиткофф, украина.ру, главные новости, переговоры, новости переговоров, политика, экспортные пошлины, нефть, газ, сво, аналитика, эксперты
Новости, Россия, Москва, Украина, Майкл Бом, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, Украина.ру, Главные новости, переговоры, новости переговоров, политика, экспортные пошлины, нефть, газ, СВО, Аналитика, эксперты

Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву

10:32 06.08.2025 (обновлено: 10:49 06.08.2025)
 
© AP / Alex Brandon
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© AP / Alex Brandon
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На фоне подготовки новых санкционных мер против России администрация президента США Дональда Трампа предпринимает неожиданный дипломатический шаг — спецпосланник Стив Уиткофф направляется в Москву для переговоров. Об этом в эксклюзивном интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом
"Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа", — заявил Бом, комментируя предстоящий визит.
Эксперт выразил сомнения в эффективности миссии: "У Уиткоффа нет такого политического веса, как у самого Трампа. Компромиссные варианты не особенно интересны президенту России ".
"Рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта", — подчеркнул политолог, объясняя позицию Москвы.
Бом также прокомментировал возможные экономические последствия: "Слишком большой объем китайских и индийских товаров идет в Америку. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы для экономики Америки".
"Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо", — заключил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта" на сайте Украина.ру.
На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
03:12
Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после этого он примет решение о санкцияхВ среду, 6 августа, в Москву с официальным визитом прибывает спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который встретится с руководством РФ. Предполагается, что стороны обсудят пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта
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