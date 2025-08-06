Последний дипломатический шанс: Майкл Бом рассказал о целях визита Уиткоффа в Москву

Трамп заявил, что Россия и США в среду проведут встречу, после этого он примет решение о санкциях

В среду, 6 августа, в Москву с официальным визитом прибывает спецпосланник Дональда Трампа Стивен Уиткофф, который встретится с руководством РФ. Предполагается, что стороны обсудят пути мирного урегулирования российско-украинского конфликта