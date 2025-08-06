https://ukraina.ru/20250806/maykl-bom-tarifnaya-igra-trampa-ne-stoit-svech-rychagi-davleniya-ssha-na-rossiyu-ne-budut-imet-effekta-1066517633.html

Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта

Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта - 06.08.2025 Украина.ру

Майкл Бом: Тарифная "игра" Трампа не стоит свеч, рычаги давления США на Россию не будут иметь эффекта

Если Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, Трамп может ввести символические санкции против РФ и ее нефтяных партнеров. Также есть шанс, что американский лидер увеличит поставки вооружений ВСУ, но за счет европейцев.

2025-08-06T06:01

2025-08-06T06:01

2025-08-06T06:01

интервью

россия

сша

украина

дональд трамп

стив уиткофф

владимир путин

вооруженные силы украины

сво

переговоры

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американский журналист Майкл Бом.Владимир Зеленский и Дональд Трамп 5 августа провели переговоры на тему новых санкций против России, Индии и Китая. А также обсудили поставки американского оружия в Киев на деньги Европы. В Москве тем временем ожидают встречи со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом.— Майкл, на что рассчитывает Трамп, отправляя с визитом в Москву Уиткоффа?— Я думаю, это последняя надежда избежать введения пошлин против покупателей российских нефти и газа. Несмотря на то, что Трамп сам угрожал санкциями, вводить их у него нет желания — потому что последствия для Америки будут ощутимыми, негативными.Однако я не знаю, как Уиткофф может помочь в предотвращении этого. По логике, Дональд Трамп должен был провести телефонный разговор с Владимиром Путиным на эту тему и найти какой-то компромиссный вариант. Может быть, уже такие звонки имели место, но мы о них пока не знаем.Хотя, опять же, я считаю, что такой исход дела [компромисс] маловероятен. Я много раз говорил, что Россия, судя по всему, будет гнуть свою линию по поводу выполнения заявленных задач СВО до конца. Не думаю, что президента РФ сильно беспокоят угрозы Трампа ввести новые санкции.Кроме того, я уверен, что после истечения крайнего срока ультиматума Трамп не cможет ввести радикальные 100% тарифы на покупателей российской нефти и газа. Скорее он прибегнет к символическим санкциям меньшего масштаба, чтобы сохранить лицо. И остановится на этом.В противном случае, как я отметил выше, это ударит по американской экономике. Слишком большой объем китайских и индийских товаров идёт в Америку. Только 500 миллиардов долларов — это китайский импорт в США в прошлом году. Если этот огромный поток товаров из Китая будет обложен 100-процентными пошлинами, это создаст серьезные проблемы для экономики Америки.То же самое с импортом из Индии, которая является 7-м по величине торговым партнером США. Америка в прошлом году получила индийские товары на 90 миллиардов долларов, при этом 1\3 из них — важные медицинские препараты. Поэтому США никак не могут позволить себе экономически "наказать" Индию и Китай и ввести 100% пошлины на своих ключевых партнеров.Слишком сильно ссориться с Индией и Китаем Трамп не хочет. И ради чего? Вопрос резонный. Неужели ради того, чтобы, по логике и расчету Трампа, лишить Кремль одного из главных источников финансирования СВО — доходов от экспорта нефти и газа, и тем самым заставить Путина согласиться на перемирие?Очевидно, что тарифная "игра," которую Трамп сейчас затевает, не стоит свеч, и многие из его сторонников пытаются отговорить его от безрассудных мер.— Почему вас смутило то, что Трамп отправил именно Уиткоффа в Москву для переговоров?— Во-первых, у него нет такого политического веса, как у самого Трампа.Во-вторых, компромиссные варианты, я считаю, не особенно интересны президенту России, потому что он считает, что все равно США не пойдут на радикальные меры, а России необходимо достигнуть целей СВО. Поэтому рычаги давления Вашингтона (а тем более Уиткоффа) на Россию не будут иметь эффекта.— Изменилось ли что-то в позиции Трампа по Украине с учётом давления Конгресса и Сената, где доминируют сторонники поддержки Украины?— Я, честно говоря, не очень понимаю идею-фикс Трампа по поводу его роли миротворца в российско-украинском конфликте и достижения мирного соглашения. В течение 6 месяцев он пробовал быть миротворцем, давить на Россию и ее президента — не получилось. Но он упирается, вместо того чтобы смириться с тем, что не получилось, и заняться другими более важными делами своей страны.Опять-таки я задаюсь вопросом: "Ради чего?". Почему Трамп думает, что новые методы будут работать? Возможно, президент США одержим именно получением Нобелевской премии за миротворчество на Украине.— Действительно. Украина территориально находится далеко от США, которым необходимо решать внутренние вопросы. Почему Трамп не идет по легкому пути: взять и принять условия России и надавить на Украину? Все моментом бы решилось.— Принять все максималистские условия России [в понимании Трампа] — это капитуляция. Если Трамп согласится на них — это никакая не заслуга, любой так может сделать. Тогда Трамп не будет выглядеть миротворцем, и тем более не получит Нобелевской премии.Единственная возможность для него — добиться формального перемирия, заморозки конфликта по корейскому варианту.Кроме того, у него есть вторая задача. СВО сближает Россию с Китаем, чьи двусторонние экономические и политические отношения укрепились благодаря этому конфликту. Если бы Трампу удалось остановить его, он бы чуть ослабил российско-китайское партнерство — хотя бы касательно экономического сотрудничества, которое так или иначе связанно с российским участием в СВО. — Если Россия, Украина и США не придут к компромиссу до 8 августа, чего ожидать?— Во-первых, как я уже отметил, Трамп может ввести символические санкции. А своим избирателям скажет, что якобы этим "наказал" Путина.Во-вторых, Трамп может увеличить поставки вооружений на Украину деньгами европейских стран, без финансирования американских налогоплательщиков. То есть он найдет способ увеличения военной помощи ВСУ, но за счет европейцев.На переговорах с Уиткоффом в Москве будут обсуждать, в первую очередь, Украину, во вторую — Иран, в третью очередь — Сирию. Об этом в интервью Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней.

https://ukraina.ru/20221107/1040572787.html

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интервью, россия, сша, украина, дональд трамп, стив уиткофф, владимир путин, вооруженные силы украины, сво, переговоры, санкции, китай, индия, экономика