https://ukraina.ru/20250805/greg-vayner-esli-putin-podarit-trampu-peremirie-s-ukrainoy-vstrecha-v-kitae-stanet-trekhstoronney-1066455189.html

Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней

Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней - 05.08.2025 Украина.ру

Грег Вайнер: Если Путин "подарит" Трампу перемирие с Украиной, встреча в Китае станет трехсторонней

Стив Уиткофф едет в Москву за компромиссом, уверен американист, политолог Грег Вайнер. Он прокомментировал предстоящий визит спецпосланника Трампа в Москву в интервью изданию Украина.ру.

2025-08-05T06:01

2025-08-05T06:01

2025-08-05T06:01

интервью

переговоры

переговоры по украине 2025

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москва

сша

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Визит спецпосланника президента США по Ближнему Востоку Стива Уиткоффа в Россию состоится 6 или 7 августа. Об этом заявил Дональд Трамп во время общения с журналистами 3 августа.— Грег, с какими целями Уиткофф едет в Москву? Каковы могут быть возможные сценарии договоренностей Москвы и Вашингтона по Украине?— Я полагаю, что Уиткофф едет за компромиссом, потому что как Дональд Трамп относился к Владимиру Путину дружелюбно и с симпатией, так и относится. Президент США не хочет 8 августа вводить. какие-то серьезные санкции против России, Индии и Китая.Я думаю, что площадка для компромисса есть. Например, если Москва пообещает не атаковать энергетические объекты Украины, чтобы не нарушать энергетическую систему. Или Украина и Россия договорятся о временное перемирие на пару-тройку недель, которое покажет Трампу, что Путин все-таки готов сделать в его сторону реверанс — и показать, что работа американского президента по перемирию приносит какие-то плоды.Это для Трампа безумно важно. Во-первых, для его отношений с Конгрессом и Сенатом Соединенных Штатов, где доминируют сторонники поддержки Украины.Во-вторых, это сильно бы помогло продвижению российско-американских переговоров и личных отношений Путина и Трампа. Может быть, даже подтолкнуло бы Трампа принять решение 3 сентября приехать в Пекин. Грубо говоря, если Владимир Путин “подарит” президенту США до 8 августа какую-то мирную инициативу, последний воспользуется приглашением Си и приедет на трехстороннюю встречу в Китай.— Обычно инициатива встреч шла со стороны США, а теперь, возможно, Москва пригласила Уиткоффа?— Думаю, да. Ситуация серьёзная, особенно в свете заявлений Дмитрия Медведева, слова которого поправил Дмитрий Песков, отметив, что всей внешней политикой Российской Федерации занимается только президент Владимир Путин.Это ясный и чёткий сигнал, что никаких других мнений и подходов в указанном направлении, кроме того, что есть у президента России, нет и быть не может. Я думаю, Уиткофф поможет Путину и Трампу преодолеть недопонимание, которое родилось в Интернете.— Как считаете, переговоры Уиткоффа в Москве — это последняя попытка России и США договориться о чём-то перед окончанием ультиматума Трампа 8 августа?— Если эти переговоры ничего не дадут, думаю, Трамп вынужден будет принять какие-то меры. Хотя вряд ли они будут сильно драматическими.Во всяком случае, в Индии, как пишет Indian Times, уже идут какие-то приготовления к возможным ограничениям со стороны США. Министерство энергетики Индии разослало покупателям российской нефти письмо с предложением найти запасные варианты [сбыта нефтепродуктов]. Ничего позитивного в этом для российского рынка нет.Поэтому, надеюсь, что победит все-таки прагматическая позиция, и Трампу не придётся вводить санкции.— Почему США давят именно на Индию, а не на Китай?— У Индии есть мечта. У них сейчас объем торговли с Америкой достигает 130 миллиардов долларов, а индусы хотят довести эти цифры до 300 миллиардов. Им крайне важен американский рынок — это 18% экспорта индийских товаров.Индия — один из крупнейших поставщиков лекарств в Америку, и она не хочет оказаться на месте Швейцарии (тоже поставщика медикаментов), которая получила от американцев торговые тарифы в 39%. Швейцарцы сейчас не понимают, что им делать.— Как тема Китая может быть затронута в переговорах российской стороны с Уиткоффом, особенно с учетом последних заявлений Пекина?— Я думаю, что в этих переговорах будет не до Китая, честно говоря. Не думаю, что там найдется место для китайской тематики.Скорее всего разговоры будут вестись, в первую очередь, об Украине, во вторую очередь — об Иране, в третью — о Сирии. Это три основные темы, которые я ожидаю на предстоящих переговорах Москвы и Вашингтона. Недаром сегодня Путин звонил Нетаньяху и обсуждал с ним ситуацию в Сирии.— А в каком аспекте Сирия и Иран могут быть затронуты в этих переговорах?— Сирия — традиционно зона российского влияния. И Москва пытается вернуться на сирийский рынок, установить свое влияние хоть в какой-то мере после падения режима Асада. В Иране все достаточно просто. Российская сторона хочет утвердить свою позицию по дружескому нейтралитету по отношению к Ирану .— Трамп заявил, что отдал приказ выдвинуть две подводные лодки с ядерными боеголовками в особые районы — видимо, на боевые позиции для удара по России. Это похоже на правду?— Тут есть один нюанс. Пентагон об этом ничего не знает. Как известно, журналисты связались с военным ведомством, где им сказали, что данных по перемещению атомных подводных лодок нет.В чем причина нелогичных и порой непонятных поступков Трампа, в материале Театр одного актера. Что кроется за странным поведением Трампа.

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