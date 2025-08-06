Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
Специальная военная операция вступила в решающую стадию, где российские войска демонстрируют полное оперативное превосходство на всех направлениях фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"В оперативно-тактическом плане победа за нами, — заявил эксперт. — Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть". Леонков образно описал текущее положение: "Образно говоря, мы ведем со счетом 3:0 на 75 минуте".
Аналитик охарактеризовал текущую фазу СВО: "Мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии". Леонков подчеркнул важность системного подхода: "Пока мы не обескровим мобилизационные и технические ресурсы киевского режима, быстрое продвижение у нас невозможно".
Также эксперт объяснил значение текущих боев: "Все, что мы сейчас перемалываем на линии соприкосновения, облегчит наше продвижение вглубь украинских территорий".
"Оперативная инициатива полностью принадлежит российским войскам", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
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