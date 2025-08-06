https://ukraina.ru/20250806/nachalo-polnogo-razgroma-vsu-leonkov-raskryl-pochemu-ukraina-uzhe-ne-smozhet-perelomit-khod-svo-1066481909.html

Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО

Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО - 06.08.2025 Украина.ру

Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО

Специальная военная операция вступила в решающую стадию, где российские войска демонстрируют полное оперативное превосходство на всех направлениях фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-06T04:40

2025-08-06T04:40

2025-08-06T04:40

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"В оперативно-тактическом плане победа за нами, — заявил эксперт. — Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть". Леонков образно описал текущее положение: "Образно говоря, мы ведем со счетом 3:0 на 75 минуте".Аналитик охарактеризовал текущую фазу СВО: "Мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии". Леонков подчеркнул важность системного подхода: "Пока мы не обескровим мобилизационные и технические ресурсы киевского режима, быстрое продвижение у нас невозможно".Также эксперт объяснил значение текущих боев: "Все, что мы сейчас перемалываем на линии соприкосновения, облегчит наше продвижение вглубь украинских территорий".Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.

https://ukraina.ru/20250805/1066439995.html

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