Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО - 06.08.2025 Украина.ру
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Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО
Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО - 06.08.2025 Украина.ру
Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО
Специальная военная операция вступила в решающую стадию, где российские войска демонстрируют полное оперативное превосходство на всех направлениях фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-08-06T04:40
2025-08-06T04:40
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"В оперативно-тактическом плане победа за нами, — заявил эксперт. — Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть". Леонков образно описал текущее положение: "Образно говоря, мы ведем со счетом 3:0 на 75 минуте".Аналитик охарактеризовал текущую фазу СВО: "Мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии". Леонков подчеркнул важность системного подхода: "Пока мы не обескровим мобилизационные и технические ресурсы киевского режима, быстрое продвижение у нас невозможно".Также эксперт объяснил значение текущих боев: "Все, что мы сейчас перемалываем на линии соприкосновения, облегчит наше продвижение вглубь украинских территорий".Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
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Начало полного разгрома ВСУ: Леонков раскрыл, почему Украина уже не сможет переломить ход СВО

04:40 06.08.2025
 
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
- РИА Новости, 1920, 06.08.2025
© Фото : сгенерировано ИИ/МИА "Россия сегодня"
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Специальная военная операция вступила в решающую стадию, где российские войска демонстрируют полное оперативное превосходство на всех направлениях фронта. Таким мнением в интервью изданию Украина.ру поделился военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
"В оперативно-тактическом плане победа за нами, — заявил эксперт. — Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть". Леонков образно описал текущее положение: "Образно говоря, мы ведем со счетом 3:0 на 75 минуте".
Аналитик охарактеризовал текущую фазу СВО: "Мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии". Леонков подчеркнул важность системного подхода: "Пока мы не обескровим мобилизационные и технические ресурсы киевского режима, быстрое продвижение у нас невозможно".
Также эксперт объяснил значение текущих боев: "Все, что мы сейчас перемалываем на линии соприкосновения, облегчит наше продвижение вглубь украинских территорий".
"Оперативная инициатива полностью принадлежит российским войскам", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России" на сайте Украина.ру.
Также о ситуации в зоне СВО - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта.
Роман Насонов интервью - РИА Новости, 1920, 05.08.2025
Вчера, 07:00
Роман Насонов: Россия превентивно бьет по ВСУ в Херсоне и усиливает Калининград на случай войны с НАТОТрамп – дипломат слабенький. Он серьезный бизнесмен, но не понимает, что в политике нет место торгашеству. Политика – это столетиями выработанная практика и приемы. Действовать так, как он действует он – не получится, считает полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
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