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Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России

Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России - 02.08.2025 Украина.ру

Алексей Леонков: ВСУ попадают под ФАБы в Славянске и Краматорске, а Европа провоцирует войну США и России

В оперативно-тактическом плане победа за нами. Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть. И мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии, считает военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-08-02T07:00

2025-08-02T07:00

2025-08-02T07:00

интервью

россия

украина

европа

николай патрушев

вооруженные силы украины

минобороны

сво

дроны

артиллерия

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Алексей Петрович, основная практическая польза для армии России от освобождения Часов Яра состоит в том, что мы сможем с этой самой высокой точки во всем Донбасса запускать дроны для уничтожения целей с Славянске и Краматорске. Но для этого нужны ретрансляторы, а, как пишут наши военкоры, мы до сих пор не смогли наладить их централизованную поставку в войска от Минобороны. Как эту проблему будем решать?- Решать мы ее будем. Мы должны использовать высоту Часов Яра для работы не только по Славянску и Краматорску, но и по Северску, который тоже находится в низине. Оттуда мы сможем запускать не только дроны-камикадзе для охоты за украинской бронетехникой, но и поднимать беспилотники для корректировки огня артиллерии и РСЗО. Тем самым мы сможем осуществлять высокоточное поражение противника.Давайте еще не забывать про авиацию, которая сбрасывает ФАБы. Они оснащены устройством, которые позволяют корректировать их в полете и точно прикладывать по укрепрайонам и складам ВСУ. Кстати, уже есть информация, что наш ФАБ уничтожил железнодорожный мост, который снабжал Краматорск. После такого поражения он восстановлению не подлежит. Нужны средства и люди, которых у противника нет.Короче говоря, Славянско-Краматорская освободительная операция уже началась. Наша авиация бьет по вражеской логистике и точкам, которые зафиксировала воздушная разведка. Противнику сейчас будет ой как несладко.Поэтому неудивительно, что Украина зубами держалась за Часов Яр. Она отправляла туда свои элитные подразделения: различные запрещенные организации и наемников из "Иностранного легиона". Но наши десантники оказались сильнее и преподнесли себе подарок к 95-летию ВДВ.Освобождение Часов Яра открывает большой букет возможностей, которые мы будем реализовывать в ближайший месяц. Тактическая обстановка будет меняться. И это приведет к освобождению всего Донбасса.- А без ретрансляторов наши беспилотники смогут достать от Часов Яра до Константиновки?- Смогут. Беспилотники полностью покрывают тактическую зону в 10-15 километров. Ретрансляторы потребуются для БПЛА, которые осуществляют разведку и корректировку на 20-30 километров. Мы сможем вычислить и поразить ключевые точки обороны противника.- Было ли основной причиной освобождения Часов Яра то, что наша малая ПВО посбивала украинские тяжелые коптеры "Баба-Яга", которые серьезно затрудняли нам логистику?- Часов Яр с самого начала СВО был не только господствующей высотой, но и центром управления огневыми средствами украинских войск, которые держали Артемовск под ударом. Часов Яр был укреплен, чтобы мы не смогли добраться до этого центра управления. Поэтому штурм его был сложным.Когда у ВСУ там стало плохо с артиллерией, основным их видом вооружения стали беспилотники. В Часов Яре было много пунктов управления БПЛА. Там были ретрансляторы и коптеры "Баба-Яга", которые сбрасывали смертоносный груз или таскали другие беспилотники. Были БПЛА, которые разбрасывали мины, густо засеивая ими подходы к нему.И одним из наших составляющих успеха было уничтожение всей этой беспилотной инфраструктуры врага. Для этого работали и артиллерия, и авиация, и дроны-перехватчики, которые тоже великолепно показали себя в небе над Часов Яром. Мы противнику не давали роздыха.Тем не менее, ВСУ получали подкрепления в виде дронов, которыми продолжали воздействовать на наши подразделения. Но мы смогли вцепиться в край Часов Яра, а потом, развивая успех, вычистить его от этой нечисти, которая сопротивлялась до последнего момента.Бои за западные кварталы города были особенно ожесточенными. Особенно за железнодорожную станцию. Но мы победили.- Про ФАБы еще уточню. Как у нас дела с самолетами-носителями? Что у врага с ПВО на линии фронта?- С самолетами-носителями у нас все в порядке. Основной ударной единицей является Су-34. Он несет все калибры ФАБов (250, 500, 1500, 3000) и сбрасывает этот смертоносный груз. Воздействовать на него с помощью ПВО противник не может, потому что мы их комплексы сразу же уничтожаем. Да и вообще с зенитно-ракетными системами у ВСУ сейчас проблемы. Да, встречаются "Гепарды" и отдельные "Хоки", но этого недостаточно.Противник эту проблему пытается решить. Великобритания недавно поставила киевскому режиму около 5000 установок Starstreak. Это такой ПЗРК, который может запускаться как оператором, так и со стационарных установок, так и на транспорте. Британские СМИ ее расхваливают. "Вылетают три стержня, поражают беспилотник, потом внутри него взрываются и разрывают на куски".Только есть одна особенность: там лазерное наведение. И оператор должен быть опытным, и погода должна способствовать, чтобы эта система работала. То есть эти ограничения не делают ее универсальным инструментов в борьбе с нашими БПЛА.И когда мы обнаруживаем такие системы ПВО, их уничтожение становится приоритетной целью для всех наших огневых средств.- А под Покровском вы как оцениваете обстановку? Пишут, что у ВСУ там якобы нет сплошной линии обороны и что якобы нашим штурмовикам уже даже не надо занимать какие-то позиции, поскольку наши БПЛА все контролируют.- События под Покровском действительно стали развиваться стремительно. Противник надеялся, что ему удастся удержать этот ключевой транспортный хаб, чем который снабжается вся группировка ВСУ в Донбассе. Его старались усилить. Подтягивали туда тяжелое вооружение и личный состав, рыли окопы.Но это не помогло. Наша тактика проникновения небольших групп привела к тому, что наши подразделения стали заходить в город. Они не просто кого-то уничтожают, но и дает данные, чтобы работали наши дроны, авиация и артиллерия.То есть мы там Украину обессилили. Ничего с нами она сделать не может. И даже западные СМИ пишут, что Покровск фактически потерян.Конечно, противник будет держаться за Славянско-Краматорскую агломерацию. Это Донецкий кряж и терриконы, которые дают определенное тактическое преимущество. Скажем, ты можешь разместить на терриконе камеры, чтобы, не подвергая себя риску, работать дронами. Но у Украины заканчиваются специалисты по этим вопросам.Мы поражаем пункты управления БПЛА, а новых операторов надо готовить. А попытки киевского режима привлечь к этому молодежь по принципу "Ты будешь сидеть в безопасном месте и управлять дроном как в компьютерной игре" сталкивается с реальностью в духе "Русский снаряд тебя найдет везде".Это сильно деморализует тех, кто еще хотел бы повоевать.- Ожидаете ли вы, что мы после освобождения Покровска активизируемся под Купянском? Все-таки надо группировку ВСУ в Донбассе не только от Днепропетровска отрезать, но и от Харькова.- Под Купянском и Красным Лиманом для нас тоже складывается благоприятная обстановка, когда противнику все сложнее удерживать позиции. Объясняется это не только нашими ударами по тылам, а тем, что людские ресурсы заканчиваются.Почему украинская пропаганда сейчас распространяет информацию о том, что якобы готовят восемь бригад, которые будут укомплектованы тем самым оружием, которые им поставит Европа? Якобы у них есть все возможности "воздействовать на российские тылы и армию". Якобы еще не все потеряно. Чтобы перекрыть реальную картину. А реальность такова, что они сделать ничего не могут.Когда комплектование частей ВСУ будет составлять менее 50% (где-то она уже 35%), это приведет к тому, что противник терять позиции. А если у них везде комплектация будет менее 35%, они вообще ничего не удержат, сколько бы оружия им не давали. Именно поэтому иногда какие-то населенные пункты нам достаются целыми. Именно поэтому часть подразделений ВСУ не вступают в контактный бой с нашими штурмовиками.Повторюсь, даже если сейчас киевскому режиму дадут много денег и много "Пэтриотов", новых квалифицированных бойцов они не найдут.При этом Европа тоже внимательно следит за ситуацией на фронте, потому что помощь Украине становится для нее слишком дорогой. Даже давать деньги для них становится накладно.- Учитывая то, что вы сказали, считаете ли вы, что перелом уже давно произошел, и наша победа – вопрос времени? Образно говоря, мы ведем со счетом 3:0 на 75 минуте футбольного матча.- В оперативно-тактическом плане победа за нами. Но надо достичь стратегического результата, который невозможно было бы переиграть. И мы сейчас в начальной стадии окончательной победы – полного разгрома украинской армии. Пока мы не обескровим мобилизационные и технические ресурсы киевского режима, быстрое продвижение у нас невозможно. Хотя все, что мы сейчас перемалываем на линии соприкосновения, облегчит наше продвижение вглубь украинских территорий.- Глава Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что НАТО готовит серьезные провокации на участках Трансарктического транспортного коридора, не исключены прямые атаки на российские суда и морскую инфраструктуру. Что мы с этим будем делать?- Европа сейчас играет в опасную игру: провоцирует Россию и пытается создать казус белли, атакуя наши стратегические логистические маршруты, которые попадают под действие основ нашей ядерной политики. Хотят порвать эти чувствительные струны, чтобы спровоцировать наш ответ.Европейские власти считают, что если будет такой повод к войне, то США выступят на их стороне. То есть они хотят втянуть Америку в войну с Россией.Один британский политик прямо об этом сказал: "Если такое начнется, Великобритания останется в стороне. Мы же маленькие, что с нас взять. Россия будет бить морду Америке".Но такая аналитика крайне опасна. Мы на эти провокации будем отвечать все больнее и больнее. Время предупреждений проходит. Не зря же Верховный сказал, что выпуск "Орешников" у нас уже налажен. И когда-нибудь каждый "фриц" свой "Орешник" получит.Также по теме - в интервью Кирилла Копылова: Россия навязала ВСУ бессмысленную оборону Часов Яра, чтобы ускорить крах их тыла и фронта

https://ukraina.ru/20211221/1032930528.html

https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

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Кирилл Курбатов

интервью, россия, украина, европа, николай патрушев, вооруженные силы украины, минобороны, сво, дроны, артиллерия, авиация, часов яр, славянско-краматорская агломерация, покровск/красноармейск