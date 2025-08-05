https://ukraina.ru/20250805/tramp-ne-durak-i-deystvuet-razumno-zubets-rasskazal-o-nastoyaschey-tseli-torgovykh-poshlin-1066451503.html
"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин
"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин - 05.08.2025 Украина.ру
"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин
Введение высоких пошлин на импортные товары - часть продуманной стратегии по возвращению производства в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-08-05T06:00
2025-08-05T06:00
2025-08-05T06:00
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алексей зубец
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оружие
экспортные пошлины
товары
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"[Президент США Дональд] Трамп не дурак и действует разумно. В этой политике есть ясная стратегическая линия", - заявил Зубец.Эксперт объяснил текущую ситуацию: "Дело в том, что на сегодняшний день Америке почти нечего продать миру. Спросом пользуется только американское оружие, продовольствие, самолеты, сжиженный газ".Зубец раскрыл механизм реиндустриализации: "Пошлины на европейские товары составили теперь 15%, а ввоз американских товаров в Европу беспошлинный. В США льготное трудовое и экологическое законодательство"."Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна", - подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.О других аспектах геополитики — в материале "Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальной".
https://ukraina.ru/20250804/tramp-i-ego-semeynye-tayny-khotya-amerika-snova-ne-stala-velikoy-ego-semya-zarabotala-na-etom-2-mlrd-1066393708.html
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новости, сша, европа, алексей зубец, дональд трамп, украина.ру, оружие, экспортные пошлины, товары, пошлина, главные новости, импорт, геополитика
Новости, США, Европа, Алексей Зубец, Дональд Трамп, Украина.ру, оружие, экспортные пошлины, товары, пошлина, Главные новости, импорт, геополитика
"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин
Введение высоких пошлин на импортные товары - часть продуманной стратегии по возвращению производства в США. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец