"Трамп не дурак и действует разумно": Зубец рассказал о настоящей цели торговых пошлин

Трамп и его семейные тайны. Хотя Америка "снова не стала великой", его семья заработала на этом 2 млрд

Пока весь мир наблюдает за всемирным политическим шоу "Эквилибрист Дональд Трамп в прямом эфире", его семья стремительно и неуклонно богатеет.