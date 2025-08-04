https://ukraina.ru/20250804/rostislav-ischenko-ssha-i-evropa-gotovyat-novuyu-proksi-voynu-kotoraya-po-masshtabam-stanet-1066313729.html

Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальной

Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальной - 04.08.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США и Европа готовят новую прокси-войну, которая по масштабам станет континентальной

Самая главная проблема заключается в том, что и США, и Европа, нагнетая напряжённость на всех направлениях, толкают мир к войне. И они готовы к войне, потому что считают, что могут в очередной раз запустить прокси-войну против России и Китая.

2025-08-04T07:00

2025-08-04T07:00

2025-08-04T07:00

интервью

украина

россия

запад

владимир зеленский

дональд трамп

петр порошенко

миа "россия сегодня"

республиканская партия

украина.ру

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, какую цель преследуют организаторы митингов против Зеленского? Зачем вообще устраивать политическую возню во время войны?- В данной ситуации, в отличие от предыдущего майдана, никто не обвиняет Запад в том, что он финансирует эти протесты. Западу не надо сейчас финансировать майдан. Если ему понадобится убрать Зеленского, он просто перестанет давать деньги. Зеленский сам уйдет. Зачем сидеть на войне, если тебе не дают за это деньги?На Украине есть оппозиция. Оппозиция пишет Западу письма о том, что Зеленского надо убрать, и на его место поставить Петю Порошенко*. Долгие годы рассказывают, что Зеленский ворует больше, а Петя воровал бы меньше, или кто-то другой воровал бы меньше. Запад на это не реагирует и реагировать не будет.Его не интересует, кто и сколько на Украине ворует, все равно больше, чем дадут, не украдут. Его интересует, чтобы Украина воевала. С Зеленским она воюет. Они понимают, что она всё равно загнётся скоро. Но они точно так же понимают, что если сейчас начать менять президента, она загнётся немедленно.А если ничего не делать, она ещё какое-то время провоюет. Поэтому они туда не лезут. Они не собираются спасать Зеленского, вызывать на ковер Порошенко, говорить ему ай-ай-ай. Потому что Украина скоро загнется.Поэтому это сугубо внутреннее дело Украины. Это попытка дестабилизировать ситуацию и сказать Западу, смотрите, Зеленский не справился, давайте мы его поменяем. Западу это совершенно не надо. Он не будет возражать, если Зеленский убьет или съест на завтрак Порошенко.- Продолжим тему ультиматума Трампа. Почему Америка вообще уверена, что сможет продавить Россию?- Еще в прошлый раз мы говорили о том, что Трамп может сократить или удлинить срок ультиматума. Исходить он будет из своих внутриполитических интересов. В США на него осуществляют давление люди, которые заинтересованы в том, чтобы с Россией продолжалась конфронтация. Таких полно и в Республиканской партии, не говоря уже о Демократической. Поэтому сроки меняются, может быть и восемь дней, это существенной роли не играет.Нам, конечно, неинтересно, получать очередной пакет санкций. Но мы знаем, что к тому времени, когда санкции начнут действовать, Украины уже не будет. Нас могла бы взволновать передача Украине 500 или 1000 ракет ATACMС.А то, что Трамп вводит санкции, которые обостряют его отношения с Китаем и Индией, это проблема Трампа. Да, нам от этого не лучше. Но результат боевых действий на Украине от этого уже не зависит. Любая американская администрация, Байден, Вэнс, Трамп, Клинтон, будет действовать примерно одинаково. Они будут идти к конфронтации с Россией. Через конфронтацию с Китаем или без нее они будут вначале душить Россию, потом Китай. Или вначале Китай, потом Россию. Или даже вместе, хотя это бесперспективно.Но они будут возвращаться к теме американской гегемонии, которую пытаются восстановить. Проблема, которая нас интересует, это чтобы США схлопнулись, а это произойдет не завтра, не развязав при этом ядерную или, по крайней мере, крупную войну.Но ядерную войну они развязывать не хотят, а войну в масштабах континента вполне готовы развязать, рассчитывая остаться за ее пределами. Для нас важно не влезть в очередной военный конфликт, сохранить мир. Мы побеждаем в мирном формате, нам война не нужна. А они победить не могут никак, ни в мирном, ни в военном формате. Но они готовы к военному формату, потому что у них вариантов других нет.- Сейчас обсуждается возможная встреча Путина, трампа и Си Цзиньпина в Пекине в сентябре. Одновременно президент США делает резкие заявление и продолжает торговую войну против стран БРИКС. Существуют ли вообще точки соприкосновения для таких переговоров?- Мы только что говорили об этом, что конфронтация будет продолжаться и на китайском, и на российском направлении, да и на индийском тоже. По той же причине, по которой нарастала и вылилась в конфликт, конфронтация с Украиной. Но у Украины система более слабая, поэтому она сдулась первой. Политико-экономическая система, выстроенная Соединёнными Штатами, предполагает необходимость получения для нормальной работы постоянного внешнего ресурса в возрастающем количестве.Как только этот ресурс перестал поступать в нужном количестве, у Соединённых Штатов возникли проблемы. Они вместе с коллективным Западом впали в системный кризис. Разгром Китая и России, с их точки зрения, даёт им выход из этого кризиса. На самом деле не даёт, он затягивает агонию. Потому что всё равно системе понадобятся ресурсы, и всё равно эти ресурсы брать будет негде. Либо же им придётся сохранять и восстанавливать китайские и российские системы как альтернативные, позволять им независимо развиваться и даже расти для того, чтобы они давали этот ресурс, который должен проходить извне, а не изнутри системы США.Даже победа их заключала бы в себе поражение в перспективе. Либо же, если они уничтожают полностью своих противников, то тогда они уничтожают источник длительного ресурса, который они могли бы получать извне. И тогда система уйдёт в разнос. Либо же, если они сохраняют альтернативную систему, она очень быстро за 10-15 лет опять накачивает мускулы, и они опять сталкиваются с Россией, с Китаем, со своими конкурентами.Самая главная проблема заключается в том, что и Соединённые Штаты, и Европа, нагнетая напряжённость на всех направлениях толкают мир к войне. И они готовы к войне, потому что считают, что они могут в очередной раз запустить прокси-войну и против России, и против Китая. А поскольку прокси-война на Украине показала, что они в таком масштабе её проигрывают, они пытаются масштаб увеличить.А в более крупном масштабе она не останется прокси-войной. Потому что сейчас они готовятся к конфликту в Чёрном море, в Балтийском море, к блокаде Питера, к захвату Калининграда и так далее. Это уже не прокси-война. Это нападение на Россию.Против Китая они тоже готовят такие действия, только со своими тихоокеанскими друзьями. Это опасно. Они пытаются начать серьёзные действия, значительно большие по формату и по масштабу, чем те, которые мы сейчас ведем на Украине, против двух ядерных сверхдержав. И в Москве, и в Пекине об этом знают. И в сентябре об этом будут говорить. Будут с Трампом встречаться или не будут – это вопрос. Потому что нам нужна встреча с Трампом, но не для того, чтобы чаю попить или мороженое поесть, а чтобы прийти к конструктивному решению проблемы. Американцы пока к такому решению не готовы, поэтому и такая встреча не нужна.- Кибератаки и удары БПЛА создают коллапс в российских аэропортах. Чего наши враги хотят такими образом добиться, ведь концепция "люди поднимутся с требованиями к власти в России не работает"? Является ли все это обкаткой элементов прокси-войны, о которой вы говорите?- Концепция "люди поднимутся с вилами против власти" работает везде, их надо только до этого довести. И они пытаются это сделать, только у них не хватает для этого БПЛА, дальнобойных ракет, чтобы прорвать нашу ПВО. Но они над этим работают. И работать будут до самого своего последнего дня. Идея, а давайте нанесём удар по Москве или по Питеру посильнее, и уж тем более по всем остальным городам у них не закрывается. Изначально в нее заложена мысль о внутренней дестабилизации в России.Они уже не верят, даже если им поставят тысячу ракет, что им удастся добиться дестабилизации и изменить ход конфликта в свою пользу, но хотя бы напоследок в суп плюнуть, гадость сделать в предсмертном хрипе. Они же понимают уже с 2023 года, что войну они проиграли, когда провалили свое наступление.Сейчас ситуация на фронте для ВСУ катастрофическая. Каждый раз, когда мы с вами беседуем, я не знаю, будем ли мы через неделю говорить об украинском фронте. Он находится в таком состоянии. Когда его обрушение возможно ежеминутно. Сами украинцы говорят, что сплошного фронта больше нет. Путем переброски тактических резервов туда-сюда они пытаются даже не сдерживать, а замедлять российское наступление.Они это знают, но всё равно продолжают воевать, потому что таким образом делают России хуже. Поэтому если у них появится возможность нанести серьёзный удар по какому-то российскому городу, они обязательно попытаются ей воспользоваться. Они постоянно тестируют нашу систему ПВО, пытаются найти какую-то щель, дырку, куда можно проскочить.Они понимают, что по приграничным городам они при массированном налёте могут рассчитывать на отдельные попадания. Из 100 прорвутся 5 или 6 беспилотников. Но этого недостаточно, чтобы в Белгороде или Курске затерроризировать население. Надо чтобы они в таком количестве они прорывались ежедневно.Украинская власть сейчас пытается нарастить выпуск беспилотников, купить ракеты где угодно и как угодно. Они требуют это от своих европейских друзей. Чем больше в одном залпе единиц поражения, тем больший ущерб они смогут нанести. Тем больше население будет нервничать, потому что неприятно, когда ракеты и снаряды взрываются около тебя.Поражение Украины не является поражением Запада, поэтому ее и рассматривают как армию Паулюса под Сталинградом: чем дольше она там воюет, тем больше у вермахта будет времени на то, чтобы заткнуть дыры на фронте и переломить ситуацию в свою пользу. Пусть Украина воюет, Западу это выгодно и интересно. Армия Паулюса продержалась с 19 ноября по 2 февраля. Крови выпила из нас ещё очень много. Вот Украина тоже держится, считайте, с декабря 2023 года. То есть почти уже два года с того момента, как она должна была бы капитулировать, она продолжает воевать. Западу от этого хуже? Нет, Западу от этого лучше. Поэтому, кстати, им дают ещё всё, что могут найти из оружия. Но никто не был готов к такой интенсивной войне, предварительные расчеты были другие.- Почему так долго удавалось минимизировать влияние боевых действий на жизнь в стране, что многие люди почувствовали их только сейчас, когда у них из-за угрозы БПЛА сорвался отпуск, или когда на время закрылась их любимая доставка или аптека?- Сейчас общество более спокойное, потому что все нормальные люди понимают, что мы заканчиваем войну победой, причем в ближайшем будущем. Не с Западом, а на Украине. И поэтому, если в 23-м или 24-м году говорили, что ещё неизвестно, сколько всё это продлится, то сейчас уже понимают, а кто не понимает, интуитивно чувствует, что долго это не продлится. Это еще месяцы, но уже и не годы. Поэтому, по-моему, сейчас общество значительно спокойнее и совсем не нервничает. А у кого отпуск сорвался, можно на Байкал съездить, там беспилотники не летают.*Признан в РФ террористом и экстремистомКак представители украинского экспертного сообщества оценивают перспективы Украины "Поколение катастрофы" сотрёт Украину из памяти. Украинские эксперты о трагическом будущем своей страны

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Роман Гнатюк

интервью, украина, россия, запад, владимир зеленский, дональд трамп, петр порошенко, миа "россия сегодня", республиканская партия, украина.ру, демократическая партия, пво, белгород, курск