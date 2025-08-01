https://ukraina.ru/20250801/aleksey-zubets-esli-bezumnaya-tarifnaya-politika-trampa-srabotaet-ssha-vnov-stanut-industrialnoy-1066303515.html

Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой

Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой - 01.08.2025 Украина.ру

Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой

Политика Трампа нацелена на быструю реиндустриализацию США за счет притока бизнеса со всего мира. Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна. Есть все шансы, что этот план удастся. Мы видим очередь из европейских компаний на переселение в Америку.

2025-08-01T17:03

2025-08-01T17:03

2025-08-01T17:03

интервью

сша

китай

индия

дональд трамп

алексей зубец

жаир болсонару

нефть

спг

тайвань

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец.С 1 августа вступил в силу указ президента Дональда Трампа о торговых пошлинах со странами – партнерами США. Дополнительные ставки установлены в диапазоне от 10% до 41%.- Алексей Николаевич, Трамп решительно встал на тропу тарифной войны. Что это значит для мировой экономики в целом и для экономики США?- Надо понимать, что Трамп не дурак и действует разумно. В этой политике есть ясная стратегическая линия.Дело в том, что на сегодняшний день Америке почти нечего продать миру. Спросом пользуется только американское оружие, продовольствие, самолеты, сжиженный газ. Тогда зачем вводить запретительные пошлины, если Америка ничего не производит? За счет чего США собираются выравнивать торговый баланс? Газа на весь мир не хватит.То есть необходима реиндустриализация Америки. А для этого необходимо, что со всего мира производители стекались в США и там делали свою продукцию. Пошлины на европейские товары составили теперь 15%, а ввоз американских товаров в Европу беспошлинный. В США льготное трудовое и экологическое законодательство. Там нет того безумного количества ограничений, которое есть в Европе.Отсюда у той же компании "Мерседес" перенести производство в США, а после этого ввозить автомобили в Европу, потому что ввоз беспошлинный. То есть политика Трампа нацелена на быструю реиндустриализацию США за счет притока бизнеса со всего мира.Таково содержание трамповской политики, которая выглядит безумно, а на самом деле рациональна. Есть все шансы, что этот план удастся. Мы видим очередь из европейских компаний на переселение в Америку. Туда же устремятся производить свои чипы и тайваньские компании, потому что против Тайваня, у которого напряженные отношения с Китаем, также введены пошлины в 20%.Если такая тенденция сохранится в будущем, то мы увидим, как США становятся великой индустриальной державой. Тогда Штаты выровняют торговый баланс и выйдут из дефицита в профицит.Есть и другая составляющая безумной войны Трампа. Высокие пошлины в отношении Бразилии — это плата за то, что власти страны сейчас пытаются наказать бывшего президента Жаира Болсонару, который не признал итоги выборов и сейчас находится под судом. Таким образом Трамп хочет помочь своему другу.- Что означает для Европы обязательство покупать в течение трех лет американские энергоресурсы на сумму в 750 млрд долларов?- Этого газа, на самом деле, нет, потому что в США дополнительных мощностей. Строительство любого терминала по сжижению газа продлится несколько лет. А дальше возникает вопрос: не получится ли, что они будут закупать российский газ и продавать его как свой? То есть американцы еще в море будут выкупать танкеры, везущие СПГ из России. Или другой вариант: российский СПГ плывет в Юго-Восточную Азию, а американский СПГ, который раньше плыл туда же, теперь отправляется в Европу.Думаю, такие схемы будут предложены российским производителям, чтобы обеспечить квоту в 750 млрд долларов.- Будут ли введены пошлины для покупателей российской нефти, то есть Индии и Китая?- Индия для США — это стратегический партнер по сдерживанию Китая. Если вводить заградительные пошлины против Индии, тогда ей придется помириться с Китаем и включиться в китайские цепочки производства на правах младшего партнера.Турки тоже вряд ли прогнуться под американским давлением, потому что Турция тоже крупный покупатель российской нефти. Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент. А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал.- То есть Китаю не следует опасаться 100-процентных пошлин на свои товары?- Это несерьезно. У США и Китая переговоры идут на гораздо большие суммы и гораздо более интересные предметы, чем нефть. Например, редкоземельные металлы. Китайцы показали, что могут их продавать США, а могут и не продавать. Китай единственная страна, которая имеет полный цикл переработки руды этих металлов.То есть если даже договориться с Лаосом, Камбоджей или Россией о доступе к этим месторождениям, то еще понадобится 10 лет на строительство заводов по переработке руды. Так что все пугалки по отношению к Китаю это несерьезно.И проблема даже не в том, что Китаю негде взять нефть. Тот же Иран может ее поставить. Проблема Китая — это потеря суверенитета. Если он один раз прогнется на такой мелочи, из него дальше будут вить веревки. Поэтому китайцы не прогнутся не потому, что им ценна Россия как партнер, а потому что понимают, что делать этого нельзя.Китай останется партнером России. Индия, скорее всего, тоже. Индия бедная страна. Для нее важен любой источник доходов. Доходы, которые она получает от российской нефти, ей взять негде. США не ключевой торговый партнер Индии, у них положительное сальдо, но небольшое, где-то 50 млрд долларов. В этом главная проблема американцев.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу

https://ukraina.ru/20250731/podgotovka-k-agressii-i-ucheniya-na-vsyakiy-sluchay-na-chto-sposobny-ssha-protiv-kitaya-1066197239.html

https://ukraina.ru/20250728/igor-yushkov-dazhe-esli-baku-budet-prodavat-ukraine-izlishki-rossiyskogo-gaza-eto-ne-pomozhet-ey-zimoy-1066065465.html

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Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, сша, китай, индия, дональд трамп, алексей зубец, жаир болсонару, нефть, спг, тайвань, экспортные пошлины