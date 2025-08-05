Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа
© Фото : коллаж Украина.Ру
© Фото : коллаж Украина.Ру
Угрозы США ввести 100% пошлины на китайские товары не имеют реальной силы и не заставят Пекин изменить свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
"Это несерьезно. У США и Китая переговоры идут на гораздо большие суммы и гораздо более интересные предметы, чем нефть. Например, редкоземельные металлы", - заявил Зубец.
Эксперт подчеркнул технологическую зависимость Вашингтона от Пекина: "Китайцы показали, что могут их продавать США, а могут и не продавать. Китай единственная страна, которая имеет полный цикл переработки руды этих металлов".
Зубец объяснил, почему альтернативы Китаю нет: "То есть если даже договориться с Лаосом, Камбоджей или Россией о доступе к этим месторождениям, то еще понадобится 10 лет на строительство заводов по переработке руды".
"Так что все пугалки по отношению к Китаю это несерьезно", - резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.
Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
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