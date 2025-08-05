https://ukraina.ru/20250805/kitay-ne-drognet-aleksey-zubets-rasskazal-o-bespoleznosti-100-poshlin-trampa-1066450439.html

Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа

Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа - 05.08.2025 Украина.ру

Китай не дрогнет: Алексей Зубец рассказал о бесполезности 100% пошлин Трампа

Угрозы США ввести 100% пошлины на китайские товары не имеют реальной силы и не заставят Пекин изменить свою позицию. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-08-05T04:20

2025-08-05T04:20

2025-08-05T04:20

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алексей зубец

дональд трамп

украина.ру

экспортные пошлины

торговля

товары

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Эксперт подчеркнул технологическую зависимость Вашингтона от Пекина: "Китайцы показали, что могут их продавать США, а могут и не продавать. Китай единственная страна, которая имеет полный цикл переработки руды этих металлов".Зубец объяснил, почему альтернативы Китаю нет: "То есть если даже договориться с Лаосом, Камбоджей или Россией о доступе к этим месторождениям, то еще понадобится 10 лет на строительство заводов по переработке руды"."Так что все пугалки по отношению к Китаю это несерьезно", - резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.

https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

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