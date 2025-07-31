https://ukraina.ru/20250731/on-gugl-otkryvaet-prezhde-chem-pisat-tramp-obyavil-voynu-globalnomu-yugu-1066221082.html

"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу

"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу - 31.07.2025 Украина.ру

"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил тарифную войну крупнейшим государствам Глобального Юга – Индии и Бразилии, которые являются экономическими локомотивами Южной Азии и Латинской Америки.

2025-07-31T15:02

2025-07-31T15:02

2025-07-31T15:02

эксклюзив

бразилия

индия

сша

дональд трамп

жаир болсонару

луис инасиу лула да силва

financial times

брикс

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Согласно указу Трампа, с 1 августа бразильские товары будут облагаться в США 50-процентными торговыми пошлинами. А импортеры индийских товаров, в свою очередь, столкнутся на американском рынке с 25-процентными ограничительными тарифами.В Белом доме заявили, что санкции против Бразилии вызваны "действиями, которые наносят ущерб компаниям США, праву на свободу высказываний лиц США, внешней политике США и экономике США".Кроме того, Вашингтон обвиняет Бразилиа в политических преследованиях бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Трамп даже наложил особые санкции на судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, который ведет дело о неудачном перевороте против действующего президента этой страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, организованном ультраправыми сторонниками Болсонару.Однако угрозы Дональда Трампа, скорее всего, разобьются об экономические реалии.Огромный товарооборот между Бразилией и США, скорее всего, не позволят ему всерьез обрушить на Лулу тарифную дубинку. Потому что от этого, в первую очередь, могут пострадать американские бизнесмены, которые ведут торговлю с бразильцами. Благодаря санкциям они вполне могут потерять свое нынешнее положение на бразильском внутреннем рынке, и наверняка сообщили об этой угрозе Трампу.При более пристальном рассмотрении указа американского президента бросается в глаза, что пятидесятипроцентные пошлины против бразильского импорта не распространяются на обширный перечень различных товаров производителей из Бразилии. А это обстоятельство существенно снижает ударную силу санкций."Для Бразилии новость про тарифы Трампа не в том, что они, как и было анонсировано, составят 50%, а в том, что многие важные для южноамериканской страны категории товаров оказались в списке исключений. Полумеры?", – пишет в своем телеграм-канале эксперт-латиноамерканист Дарья Юрьева.Можно не сомневаться, что правительство Лулы не будет уступать Трампу, а напротив, начнет активнее проводить независимую политику, без оглядки на бесконечные ультиматумы Вашингтона.Резкие заявления бразильских политиков, которые критикуют действия Белого дома, встречают очевидную общественную поддержку, повышая их электоральные рейтинги. А попытки вернуть к власти Жаира Болсонару расценивается бразильским руководством как неприемлемое и недопустимое вмешательство в свои внутренние дела.Американские власти стремятся сместить нынешнее бразильское руководство на президентских выборах в следующем году – ориентируясь на поддержку бразильских ультраправых, которые планировали физическое устранение президента Лулы.В этих преступных планах признался на днях генерал Мариу Фернандеш, работавший советником Болсонару. Он рассказал о тайной подготовке убийства бразильского лидера, которое обсуждали в 2022 году высокопоставленные больсонаристы. Судебные власти Бразилии дают этим действиям надлежащую правовую оценку, не занимаясь политическими репрессиями. И будут продолжать свою работу дальше, не обращая внимания на окрики Вашингтоне.Издания глобального истеблишмента с тревогой пишут, что тарифное давление Трампа отталкивает Бразилию от коллективного Запада, побуждая ее к более активному сотрудничеству с государствами экономического альянса БРИКС."Бразилия бросает вызов угрозам президента США Дональда Трампа ввести карательные тарифы. Трамп дважды в этом месяце нацеливался на Бразилию. Поскольку страна принимала саммит 11 стран-участниц БРИКС, он пригрозил ввести 10-процентные пошлины против любой страны, "присоединившейся" к "антиамериканскому" блоку.Затем Трамп пообещал ввести 50-процентные пошлины для Бразилии и потребовал прекратить судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которого обвиняют в подготовке государственного переворота. Однако Селсу Аморим, ведущий советник по иностранным делам президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил, что эти нападения укрепляют отношения с БРИКС. Аморим отметил, что вмешательство Трампа во внутренние дела Бразилии было невиданным даже в колониальные времена", – пишет об этом газета Financial Times.Санкционный наскок на Индию, судя по всему, будет иметь для Соединенных Штатов Америки те же самые плачевные результаты.Объявляя о введении 25-процентных санкций против этой страны, Белый дом ссылается на высокие таможенные тарифы со стороны Нью-Дели, а также обвиняет Индию в том, что она продолжает вести дела с Москвой, развивая двухсторонние отношения в сфере вооружений и энергетики.Американцы пытались разрушить контакты между Индией и Россией, но это не принесло результатов – поскольку поддержание такого сотрудничества является жизненно важным для функционирования индийской экономики и для обеспечения безопасности самого населенного государства планеты."Мне все равно, что делают Индия и Россия. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики – мне все равно. Мы очень мало сотрудничаем с Индией: их тарифы слишком высоки – одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом. Давайте оставим всё как есть", – написал в своей социальной сети Truth обиженный на Индию Дональд ТрампОднако эксперты встретили эти слова американского президента с нескрываемым изумлением – отмечая, что езе недавно он отзывался об индийской экономике совсем по-другому, призывая расширить торговые отношения между Индией и США."Не очень понятно, как и когда индийская экономика для Трампа успела перейти в разряд умирающих, если в их совместном с премьером Моди заявлении по итогам переговоров буквально в феврале говорилось о том, что к 2030 году США и Индия намерены более чем удвоить объем двусторонней торговли, доведя его до 500 миллиардов долларов.В 2024 году объем составил 129 миллиардов долларов. С Францией, например, товарооборот у Соединенных Штатов Америки в прошлом году был меньше – 105 миллиардов. Вообще-то Индия – по данным, опять же, на 2024 год – является седьмым по величине партнером США по объему торговли. Он хотя бы гугл открывает перед тем, как посты писать?", – задается вопросом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.В сухом остатке понятно одно – тарифные угрозы американской администрации все меньше беспокоят страны Глобального Юга и все больше способствуют их политическому и экономическому размежеванию с США.Вашингтон еще влиятелен и силен. Но он уже не может диктовать свои условия всему миру, потому что ключевые страны – такие, как Индия и Бразилия – предпочитают действовать исходя из своих собственных интересов.Другие подробности экономической войны Бразилии и США - в статье "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"

https://ukraina.ru/20250730/tramp-vvodit-zhestkie-torgovye-mery-protiv-brazilii-glavnye-novosti-k-2300-1066185488.html

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Александр Савко

эксклюзив, бразилия, индия, сша, дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, financial times, брикс