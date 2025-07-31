"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу - 31.07.2025 Украина.ру
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"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу
"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу - 31.07.2025 Украина.ру
"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу
Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил тарифную войну крупнейшим государствам Глобального Юга – Индии и Бразилии, которые являются экономическими локомотивами Южной Азии и Латинской Америки.
2025-07-31T15:02
2025-07-31T15:02
эксклюзив
бразилия
индия
сша
дональд трамп
жаир болсонару
луис инасиу лула да силва
financial times
брикс
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Согласно указу Трампа, с 1 августа бразильские товары будут облагаться в США 50-процентными торговыми пошлинами. А импортеры индийских товаров, в свою очередь, столкнутся на американском рынке с 25-процентными ограничительными тарифами.В Белом доме заявили, что санкции против Бразилии вызваны "действиями, которые наносят ущерб компаниям США, праву на свободу высказываний лиц США, внешней политике США и экономике США".Кроме того, Вашингтон обвиняет Бразилиа в политических преследованиях бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Трамп даже наложил особые санкции на судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, который ведет дело о неудачном перевороте против действующего президента этой страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, организованном ультраправыми сторонниками Болсонару.Однако угрозы Дональда Трампа, скорее всего, разобьются об экономические реалии.Огромный товарооборот между Бразилией и США, скорее всего, не позволят ему всерьез обрушить на Лулу тарифную дубинку. Потому что от этого, в первую очередь, могут пострадать американские бизнесмены, которые ведут торговлю с бразильцами. Благодаря санкциям они вполне могут потерять свое нынешнее положение на бразильском внутреннем рынке, и наверняка сообщили об этой угрозе Трампу.При более пристальном рассмотрении указа американского президента бросается в глаза, что пятидесятипроцентные пошлины против бразильского импорта не распространяются на обширный перечень различных товаров производителей из Бразилии. А это обстоятельство существенно снижает ударную силу санкций."Для Бразилии новость про тарифы Трампа не в том, что они, как и было анонсировано, составят 50%, а в том, что многие важные для южноамериканской страны категории товаров оказались в списке исключений. Полумеры?", – пишет в своем телеграм-канале эксперт-латиноамерканист Дарья Юрьева.Можно не сомневаться, что правительство Лулы не будет уступать Трампу, а напротив, начнет активнее проводить независимую политику, без оглядки на бесконечные ультиматумы Вашингтона.Резкие заявления бразильских политиков, которые критикуют действия Белого дома, встречают очевидную общественную поддержку, повышая их электоральные рейтинги. А попытки вернуть к власти Жаира Болсонару расценивается бразильским руководством как неприемлемое и недопустимое вмешательство в свои внутренние дела.Американские власти стремятся сместить нынешнее бразильское руководство на президентских выборах в следующем году – ориентируясь на поддержку бразильских ультраправых, которые планировали физическое устранение президента Лулы.В этих преступных планах признался на днях генерал Мариу Фернандеш, работавший советником Болсонару. Он рассказал о тайной подготовке убийства бразильского лидера, которое обсуждали в 2022 году высокопоставленные больсонаристы. Судебные власти Бразилии дают этим действиям надлежащую правовую оценку, не занимаясь политическими репрессиями. И будут продолжать свою работу дальше, не обращая внимания на окрики Вашингтоне.Издания глобального истеблишмента с тревогой пишут, что тарифное давление Трампа отталкивает Бразилию от коллективного Запада, побуждая ее к более активному сотрудничеству с государствами экономического альянса БРИКС."Бразилия бросает вызов угрозам президента США Дональда Трампа ввести карательные тарифы. Трамп дважды в этом месяце нацеливался на Бразилию. Поскольку страна принимала саммит 11 стран-участниц БРИКС, он пригрозил ввести 10-процентные пошлины против любой страны, "присоединившейся" к "антиамериканскому" блоку.Затем Трамп пообещал ввести 50-процентные пошлины для Бразилии и потребовал прекратить судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которого обвиняют в подготовке государственного переворота. Однако Селсу Аморим, ведущий советник по иностранным делам президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил, что эти нападения укрепляют отношения с БРИКС. Аморим отметил, что вмешательство Трампа во внутренние дела Бразилии было невиданным даже в колониальные времена", – пишет об этом газета Financial Times.Санкционный наскок на Индию, судя по всему, будет иметь для Соединенных Штатов Америки те же самые плачевные результаты.Объявляя о введении 25-процентных санкций против этой страны, Белый дом ссылается на высокие таможенные тарифы со стороны Нью-Дели, а также обвиняет Индию в том, что она продолжает вести дела с Москвой, развивая двухсторонние отношения в сфере вооружений и энергетики.Американцы пытались разрушить контакты между Индией и Россией, но это не принесло результатов – поскольку поддержание такого сотрудничества является жизненно важным для функционирования индийской экономики и для обеспечения безопасности самого населенного государства планеты."Мне все равно, что делают Индия и Россия. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики – мне все равно. Мы очень мало сотрудничаем с Индией: их тарифы слишком высоки – одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом. Давайте оставим всё как есть", – написал в своей социальной сети Truth обиженный на Индию Дональд ТрампОднако эксперты встретили эти слова американского президента с нескрываемым изумлением – отмечая, что езе недавно он отзывался об индийской экономике совсем по-другому, призывая расширить торговые отношения между Индией и США."Не очень понятно, как и когда индийская экономика для Трампа успела перейти в разряд умирающих, если в их совместном с премьером Моди заявлении по итогам переговоров буквально в феврале говорилось о том, что к 2030 году США и Индия намерены более чем удвоить объем двусторонней торговли, доведя его до 500 миллиардов долларов.В 2024 году объем составил 129 миллиардов долларов. С Францией, например, товарооборот у Соединенных Штатов Америки в прошлом году был меньше – 105 миллиардов. Вообще-то Индия – по данным, опять же, на 2024 год – является седьмым по величине партнером США по объему торговли. Он хотя бы гугл открывает перед тем, как посты писать?", – задается вопросом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.В сухом остатке понятно одно – тарифные угрозы американской администрации все меньше беспокоят страны Глобального Юга и все больше способствуют их политическому и экономическому размежеванию с США.Вашингтон еще влиятелен и силен. Но он уже не может диктовать свои условия всему миру, потому что ключевые страны – такие, как Индия и Бразилия – предпочитают действовать исходя из своих собственных интересов.Другие подробности экономической войны Бразилии и США - в статье "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"
https://ukraina.ru/20250730/tramp-vvodit-zhestkie-torgovye-mery-protiv-brazilii-glavnye-novosti-k-2300-1066185488.html
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Александр Савко
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96
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Украина.ру
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5
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96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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эксклюзив, бразилия, индия, сша, дональд трамп, жаир болсонару, луис инасиу лула да силва, financial times, брикс
Эксклюзив, Бразилия, Индия, США, Дональд Трамп, Жаир Болсонару, Луис Инасиу Лула да Силва, Financial Times, БРИКС

"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу

15:02 31.07.2025
 
© РИА Новости . Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкПрезидент Бразилии Лула да Силва
Президент Бразилии Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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Александр Савко
автор издания Украина.ру
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Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп официально объявил тарифную войну крупнейшим государствам Глобального Юга – Индии и Бразилии, которые являются экономическими локомотивами Южной Азии и Латинской Америки.
Согласно указу Трампа, с 1 августа бразильские товары будут облагаться в США 50-процентными торговыми пошлинами. А импортеры индийских товаров, в свою очередь, столкнутся на американском рынке с 25-процентными ограничительными тарифами.
В Белом доме заявили, что санкции против Бразилии вызваны "действиями, которые наносят ущерб компаниям США, праву на свободу высказываний лиц США, внешней политике США и экономике США".
Кроме того, Вашингтон обвиняет Бразилиа в политических преследованиях бывшего президента Бразилии Жаира Болсонару. Трамп даже наложил особые санкции на судью Верховного суда Бразилии Александра де Мораеса, который ведет дело о неудачном перевороте против действующего президента этой страны Луиса Инасиу Лулы да Силвы, организованном ультраправыми сторонниками Болсонару.
Однако угрозы Дональда Трампа, скорее всего, разобьются об экономические реалии.
Огромный товарооборот между Бразилией и США, скорее всего, не позволят ему всерьез обрушить на Лулу тарифную дубинку. Потому что от этого, в первую очередь, могут пострадать американские бизнесмены, которые ведут торговлю с бразильцами. Благодаря санкциям они вполне могут потерять свое нынешнее положение на бразильском внутреннем рынке, и наверняка сообщили об этой угрозе Трампу.
При более пристальном рассмотрении указа американского президента бросается в глаза, что пятидесятипроцентные пошлины против бразильского импорта не распространяются на обширный перечень различных товаров производителей из Бразилии. А это обстоятельство существенно снижает ударную силу санкций.
"Для Бразилии новость про тарифы Трампа не в том, что они, как и было анонсировано, составят 50%, а в том, что многие важные для южноамериканской страны категории товаров оказались в списке исключений. Полумеры?", – пишет в своем телеграм-канале эксперт-латиноамерканист Дарья Юрьева.
Можно не сомневаться, что правительство Лулы не будет уступать Трампу, а напротив, начнет активнее проводить независимую политику, без оглядки на бесконечные ультиматумы Вашингтона.
Резкие заявления бразильских политиков, которые критикуют действия Белого дома, встречают очевидную общественную поддержку, повышая их электоральные рейтинги. А попытки вернуть к власти Жаира Болсонару расценивается бразильским руководством как неприемлемое и недопустимое вмешательство в свои внутренние дела.
Американские власти стремятся сместить нынешнее бразильское руководство на президентских выборах в следующем году – ориентируясь на поддержку бразильских ультраправых, которые планировали физическое устранение президента Лулы.
В этих преступных планах признался на днях генерал Мариу Фернандеш, работавший советником Болсонару. Он рассказал о тайной подготовке убийства бразильского лидера, которое обсуждали в 2022 году высокопоставленные больсонаристы. Судебные власти Бразилии дают этим действиям надлежащую правовую оценку, не занимаясь политическими репрессиями. И будут продолжать свою работу дальше, не обращая внимания на окрики Вашингтоне.
Издания глобального истеблишмента с тревогой пишут, что тарифное давление Трампа отталкивает Бразилию от коллективного Запада, побуждая ее к более активному сотрудничеству с государствами экономического альянса БРИКС.
"Бразилия бросает вызов угрозам президента США Дональда Трампа ввести карательные тарифы. Трамп дважды в этом месяце нацеливался на Бразилию. Поскольку страна принимала саммит 11 стран-участниц БРИКС, он пригрозил ввести 10-процентные пошлины против любой страны, "присоединившейся" к "антиамериканскому" блоку.
Затем Трамп пообещал ввести 50-процентные пошлины для Бразилии и потребовал прекратить судебный процесс над экс-президентом Жаиром Болсонару, которого обвиняют в подготовке государственного переворота. Однако Селсу Аморим, ведущий советник по иностранным делам президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы, заявил, что эти нападения укрепляют отношения с БРИКС. Аморим отметил, что вмешательство Трампа во внутренние дела Бразилии было невиданным даже в колониальные времена", – пишет об этом газета Financial Times.
- РИА Новости, 1920, 30.07.2025
Вчера, 23:00
Трамп вводит жесткие торговые меры против Бразилии. Главные новости к 23:00Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении 50% пошлин на бразильские товары и медные полуфабрикаты, ссылаясь на угрозы национальной безопасности. Об этом 30 июля сообщил телеграм-канал Украина.ру
Санкционный наскок на Индию, судя по всему, будет иметь для Соединенных Штатов Америки те же самые плачевные результаты.
Объявляя о введении 25-процентных санкций против этой страны, Белый дом ссылается на высокие таможенные тарифы со стороны Нью-Дели, а также обвиняет Индию в том, что она продолжает вести дела с Москвой, развивая двухсторонние отношения в сфере вооружений и энергетики.
Американцы пытались разрушить контакты между Индией и Россией, но это не принесло результатов – поскольку поддержание такого сотрудничества является жизненно важным для функционирования индийской экономики и для обеспечения безопасности самого населенного государства планеты.
"Мне все равно, что делают Индия и Россия. Они могут вместе загубить свои мертвые экономики – мне все равно. Мы очень мало сотрудничаем с Индией: их тарифы слишком высоки – одни из самых высоких в мире. Точно так же Россия и США почти не сотрудничают друг с другом. Давайте оставим всё как есть", – написал в своей социальной сети Truth обиженный на Индию Дональд Трамп
Однако эксперты встретили эти слова американского президента с нескрываемым изумлением – отмечая, что езе недавно он отзывался об индийской экономике совсем по-другому, призывая расширить торговые отношения между Индией и США.
"Не очень понятно, как и когда индийская экономика для Трампа успела перейти в разряд умирающих, если в их совместном с премьером Моди заявлении по итогам переговоров буквально в феврале говорилось о том, что к 2030 году США и Индия намерены более чем удвоить объем двусторонней торговли, доведя его до 500 миллиардов долларов.
В 2024 году объем составил 129 миллиардов долларов. С Францией, например, товарооборот у Соединенных Штатов Америки в прошлом году был меньше – 105 миллиардов. Вообще-то Индия – по данным, опять же, на 2024 год – является седьмым по величине партнером США по объему торговли. Он хотя бы гугл открывает перед тем, как посты писать?", – задается вопросом шеф бюро ВГТРК в Нью-Йорке Валентин Богданов.
В сухом остатке понятно одно – тарифные угрозы американской администрации все меньше беспокоят страны Глобального Юга и все больше способствуют их политическому и экономическому размежеванию с США.
Вашингтон еще влиятелен и силен. Но он уже не может диктовать свои условия всему миру, потому что ключевые страны – такие, как Индия и Бразилия – предпочитают действовать исходя из своих собственных интересов.
Другие подробности экономической войны Бразилии и США - в статье "Жаботикаба помогает. Как Трамп поднял рейтинг Луле"
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ЭксклюзивБразилияИндияСШАДональд ТрампЖаир БолсонаруЛуис Инасиу Лула да СилваFinancial TimesБРИКС
 
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