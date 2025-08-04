https://ukraina.ru/20250804/poshliny-kak-oruzhie-aleksey-zubets-o-realnoy-prichine-sanktsiy-ssha-protiv-brazilii-1066433486.html

Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии

Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии - 04.08.2025 Украина.ру

Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии

Введение США повышенных пошлин на бразильские товары напрямую связано с политическим преследованием экс-президента Болсонару. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец

2025-08-04T15:56

2025-08-04T15:56

2025-08-04T15:56

новости

сша

бразилия

вашингтон

дональд трамп

алексей зубец

жаир болсонару

украина.ру

товары

экспортные пошлины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103365/41/1033654121_0:0:5616:3160_1920x0_80_0_0_46574855c586b2740712d978d1b60a10.jpg

Эксперт подчеркнул, что таким образом Трамп оказывает поддержку своему политическому союзнику. "Таким образом Трамп хочет помочь своему другу", — заявил экономист.Зубец отметил, что подобные меры демонстрируют, как Вашингтон использует торговую политику в качестве инструмента давления. "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент", — добавил собеседник издания.Однако эксперт считает, что в долгосрочной перспективе такие методы могут не дать желаемого результата. "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал", — заключил Алексей Зубец.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.

https://ukraina.ru/20250804/teatr-odnogo-aktera-chto-kroetsya-za-strannym-povedeniem-trampa-1066431393.html

сша

бразилия

вашингтон

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, алексей зубец, жаир болсонару, украина.ру, товары, экспортные пошлины, главные новости, переговоры, геополитика