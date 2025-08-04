Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии
© AP / Eraldo Peres Президент Бразилии Жаир Болсонару
© AP / Eraldo Peres
Введение США повышенных пошлин на бразильские товары напрямую связано с политическим преследованием экс-президента Болсонару. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Эксперт подчеркнул, что таким образом Трамп оказывает поддержку своему политическому союзнику. "Таким образом Трамп хочет помочь своему другу", — заявил экономист.
Зубец отметил, что подобные меры демонстрируют, как Вашингтон использует торговую политику в качестве инструмента давления. "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент", — добавил собеседник издания.
Однако эксперт считает, что в долгосрочной перспективе такие методы могут не дать желаемого результата. "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал", — заключил Алексей Зубец.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.
Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
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