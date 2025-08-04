Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии - 04.08.2025 Украина.ру
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Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии
Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии - 04.08.2025 Украина.ру
Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии
Введение США повышенных пошлин на бразильские товары напрямую связано с политическим преследованием экс-президента Болсонару. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
2025-08-04T15:56
2025-08-04T15:56
новости
сша
бразилия
вашингтон
дональд трамп
алексей зубец
жаир болсонару
украина.ру
товары
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Эксперт подчеркнул, что таким образом Трамп оказывает поддержку своему политическому союзнику. "Таким образом Трамп хочет помочь своему другу", — заявил экономист.Зубец отметил, что подобные меры демонстрируют, как Вашингтон использует торговую политику в качестве инструмента давления. "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент", — добавил собеседник издания.Однако эксперт считает, что в долгосрочной перспективе такие методы могут не дать желаемого результата. "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал", — заключил Алексей Зубец.Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
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новости, сша, бразилия, вашингтон, дональд трамп, алексей зубец, жаир болсонару, украина.ру, товары, экспортные пошлины, главные новости, переговоры, геополитика
Новости, США, Бразилия, Вашингтон, Дональд Трамп, Алексей Зубец, Жаир Болсонару, Украина.ру, товары, экспортные пошлины, Главные новости, переговоры, геополитика

Пошлины как оружие: Алексей Зубец о реальной причине санкций США против Бразилии

15:56 04.08.2025
 
© AP / Eraldo Peres Президент Бразилии Жаир Болсонару
Президент Бразилии Жаир Болсонару - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
© AP / Eraldo Peres
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Введение США повышенных пошлин на бразильские товары напрямую связано с политическим преследованием экс-президента Болсонару. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал доктор экономических наук Алексей Зубец
Эксперт подчеркнул, что таким образом Трамп оказывает поддержку своему политическому союзнику. "Таким образом Трамп хочет помочь своему другу", — заявил экономист.
Зубец отметил, что подобные меры демонстрируют, как Вашингтон использует торговую политику в качестве инструмента давления. "Сейчас Трамп пытается напугать, запугивание его главный инструмент", — добавил собеседник издания.
Однако эксперт считает, что в долгосрочной перспективе такие методы могут не дать желаемого результата. "А дальше начнутся переговоры и получится совсем не то, что Трамп изначально планировал", — заключил Алексей Зубец.
Полный текст интервью "Алексей Зубец: Если безумная тарифная политика Трампа сработает, США вновь станут индустриальной державой" на сайте Украина.ру.
Также о тарифной войне Трампа читайте в статье "Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу.
- РИА Новости, 1920, 04.08.2025
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