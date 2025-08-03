https://ukraina.ru/20250803/psikhicheskaya-patologiya-proigryvayuschey-storony-moro-o-nezhelanii-ukrainy-i-zapada-priznat-realnost-1066303824.html
Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность - 03.08.2025 Украина.ру
Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
Надежды Запада на то, что современные вооружения смогут переломить ход конфликта на Украине, являются такими же иллюзорными, как и надежды нацистской Германии в конце Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-03T07:30
2025-08-03T07:30
2025-08-03T07:30
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Моро отметил схожесть стратегических подходов: "Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР"."Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада", - заявил эксперт."Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
https://ukraina.ru/20250801/1066299419.html
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Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
Надежды Запада на то, что современные вооружения смогут переломить ход конфликта на Украине, являются такими же иллюзорными, как и надежды нацистской Германии в конце Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро