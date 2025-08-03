Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность - 03.08.2025 Украина.ру
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Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность - 03.08.2025 Украина.ру
Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
Надежды Запада на то, что современные вооружения смогут переломить ход конфликта на Украине, являются такими же иллюзорными, как и надежды нацистской Германии в конце Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
2025-08-03T07:30
2025-08-03T07:30
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Моро отметил схожесть стратегических подходов: "Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР"."Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада", - заявил эксперт."Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию", - заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
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новости, украина, запад, ксавье моро, адольф гитлер, германия, украина.ру, f-16, вооруженные силы украины, оружие, дроны, сво, дзен новости сво, новости сво россия, главные новости, военный эксперт, аналитика, украина аналитика, аналитика событий на украине
Новости, Украина, Запад, Ксавье Моро, Адольф Гитлер, Германия, Украина.ру, F-16, Вооруженные силы Украины, оружие, дроны, СВО, дзен новости СВО, новости СВО Россия, Главные новости, военный эксперт, Аналитика, Украина аналитика, аналитика событий на Украине

Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность

07:30 03.08.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 03.08.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Надежды Запада на то, что современные вооружения смогут переломить ход конфликта на Украине, являются такими же иллюзорными, как и надежды нацистской Германии в конце Второй мировой войны. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро
"Восемьдесят лет назад такие надежды возлагались на Мессершмидт-262, ракеты Фау-2, сейчас на F-16 и дроны", - провел исторические параллели эксперт.
Моро отметил схожесть стратегических подходов: "Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР".
"Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада", - заявил эксперт.
"Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию", - заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска" на сайте Украина.ру.
Про другие аспекты геополитики — в интервью Ростислава Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно.
Десять русских ударов по фронту ВСУ: история и перспективы - РИА Новости, 1920, 01.08.2025
1 августа, 16:47
Где ждать новый удар? Десять направлений, где ВСУ теряют контрольОт стратегических побед в Донбассе до наступления в Харьковской области – как 10 мощных ударов российской армии изменили расклад сил на фронте. Разбор главных направлений 1 августа опубликовал Телеграм-канал Украина.ру
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Заголовок открываемого материала
07:30"Самолетное дело": как технический кейс стал угрозой для всей системы власти на Украине
07:30Психическая патология проигрывающей стороны: Моро о нежелании Украины и Запада признать реальность
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