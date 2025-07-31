Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска - 31.07.2025 Украина.ру
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Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска
Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска - 31.07.2025 Украина.ру
Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска
Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
2025-07-31T16:54
2025-07-31T16:55
интервью
франция
украина
славянск
ксавье моро
адольф гитлер
дональд трамп
вооруженные силы украины
украина.ру
нато
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Подразделения "Южной" группировкой войск ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР на краматорско-дружковском направлении.- Ксавье, означает ли взятие Часов Яра начало операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации?- Да, бои за нее уже ведутся. Есть серьезное продвижение под Константиновкой и Красным Лиманом к северу от Славянска. Часов Яр — это очень важный населенный пункт, потому что он находится на высотах, а Константиновка, Краматорск и Славянск в низине. Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года.- Бои за Краматорск, Славянск и Константиновку будут такими же ожесточенными?- Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов.Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек. В украинской степи российским войскам будет легче.- Российские разведгруппы уже проникают в центр Покровска. Будет ли прямой штурм города или его обойдут, вынудив части ВСУ отступить?- Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ. Российской армией руководят генералы, украинской армией руководят маркетологи. И они не хотят дать приказ на нормальный организованный отход. Это вопрос компетенции, организовать отступление сложно.Прусский фельдмаршал Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО. Российское отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать.А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходила и на других участках фронта.- Что в нынешней ситуации все-таким могло предпринять украинское командование, если бы трезво взглянуло на положение дел? К тому же Трамп возобновил оружейные поставки на Украину.- У Франции и Великобритании нет денег, чтобы платить за очень дорогое американское оружие. Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но я не вижу такого же реализма на украинской стороне. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти. Ситуация станет хуже для них, чем даже требования России сейчас.Мне кажется, что ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец. Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра. Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры.Мы сейчас находимся в очень похожей ситуации. Рано или поздно политики Украину поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения.- Как вы оцениваете планы французских компаний наладить производство дронов на Украине? Как это поспособствует боеспособности ВСУ?- Пока есть только проект, кто им будет заниматься неизвестно. Глава Минобороны Франции Лекорню заявлял, что будет сотрудничество французского автопроизводителя с украинскими компаниями. Но это большой риск, так как такие предприятия попадут под удар российской армии.К тому же, зачем это нужно делать на Украине? Собирать дроны из китайских комплектующих можно и во Франции. У нас электроэнергия дешевле, чем на Украине, еще и более стабильная. Начинать большие промышленные проекты на Украине нет смысла.Франция должна показать, что она что-то делает. Франция отдала уже все, что могла, у нас нет денег, нет оружия. На Украину передали даже старые самолеты Mirage2000 и колесные танки АМХ-10, которые более опасны для экипажа, чем для противника. Теперь Франция может только требовать, чтобы украинские солдаты сражались до последнего и умирали.- Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию.- Французские эксперты напоминают Гитлера, который сидя в бункере, надеялся, что чудо-оружие изменит курс войны. Восемьдесят лет назад такие надежды возлагались на Мессершмидт-262, ракеты Фау-2, сейчас на F-16 и дроны. Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР. Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада.Подробнее о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html
https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html
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Денис Рудометов
Денис Рудометов
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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5
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, франция, украина, славянск, ксавье моро, адольф гитлер, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, f-16, часов яр, краматорск
Интервью, Франция, Украина, Славянск, Ксавье Моро, Адольф Гитлер, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, НАТО, F-16, Часов Яр, Краматорск

Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска

16:54 31.07.2025 (обновлено: 16:55 31.07.2025)
 
© РИА Новости . Евгений БиятовКсавье Моро интервью
Ксавье Моро интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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Денис Рудометов
автор издания Украина.ру
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Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.
Подразделения "Южной" группировкой войск ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР на краматорско-дружковском направлении.
- Ксавье, означает ли взятие Часов Яра начало операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации?
- Да, бои за нее уже ведутся. Есть серьезное продвижение под Константиновкой и Красным Лиманом к северу от Славянска. Часов Яр — это очень важный населенный пункт, потому что он находится на высотах, а Константиновка, Краматорск и Славянск в низине. Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года.
- Бои за Краматорск, Славянск и Константиновку будут такими же ожесточенными?
- Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов.
Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек. В украинской степи российским войскам будет легче.
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
16:47
Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
- Российские разведгруппы уже проникают в центр Покровска. Будет ли прямой штурм города или его обойдут, вынудив части ВСУ отступить?
- Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ. Российской армией руководят генералы, украинской армией руководят маркетологи. И они не хотят дать приказ на нормальный организованный отход. Это вопрос компетенции, организовать отступление сложно.
Прусский фельдмаршал Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО. Российское отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать.
А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходила и на других участках фронта.
- Что в нынешней ситуации все-таким могло предпринять украинское командование, если бы трезво взглянуло на положение дел? К тому же Трамп возобновил оружейные поставки на Украину.
- У Франции и Великобритании нет денег, чтобы платить за очень дорогое американское оружие. Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но я не вижу такого же реализма на украинской стороне. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти. Ситуация станет хуже для них, чем даже требования России сейчас.
Мне кажется, что ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец. Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра. Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры.
Мы сейчас находимся в очень похожей ситуации. Рано или поздно политики Украину поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения.
Совместные военные учения вооруженных сил Грузии и США Достойный партнёр - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
09:50
Смысл безопасности. Россия в преддверии большой войныМы часто повторяем, что СВО начата ради обеспечения безопасности России. В то же время, в России уже давно перестали стесняться термина война, применительно к происходящим событиям.
- Как вы оцениваете планы французских компаний наладить производство дронов на Украине? Как это поспособствует боеспособности ВСУ?
- Пока есть только проект, кто им будет заниматься неизвестно. Глава Минобороны Франции Лекорню заявлял, что будет сотрудничество французского автопроизводителя с украинскими компаниями. Но это большой риск, так как такие предприятия попадут под удар российской армии.
К тому же, зачем это нужно делать на Украине? Собирать дроны из китайских комплектующих можно и во Франции. У нас электроэнергия дешевле, чем на Украине, еще и более стабильная. Начинать большие промышленные проекты на Украине нет смысла.
Франция должна показать, что она что-то делает. Франция отдала уже все, что могла, у нас нет денег, нет оружия. На Украину передали даже старые самолеты Mirage2000 и колесные танки АМХ-10, которые более опасны для экипажа, чем для противника. Теперь Франция может только требовать, чтобы украинские солдаты сражались до последнего и умирали.
- Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию.
- Французские эксперты напоминают Гитлера, который сидя в бункере, надеялся, что чудо-оружие изменит курс войны. Восемьдесят лет назад такие надежды возлагались на Мессершмидт-262, ракеты Фау-2, сейчас на F-16 и дроны. Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР. Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада.
Подробнее о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
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ИнтервьюФранцияУкраинаСлавянскКсавье МороАдольф ГитлерДональд ТрампВооруженные силы УкраиныУкраина.руНАТОF-16Часов ЯрКраматорск
 
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Заголовок открываемого материала
17:13Очередная провокация: как ВСУ пытаются скрыть халатность со взрывом склада
17:07Правда против пропаганды: украинские СМИ отрицают освобождение Часового Яра
17:02Дроны ВСУ атаковали приграничные села Брянской и Курской областей
17:01Ударная группировка умерла на передней линии: Норин раскрыл, почему новые атаки ВСУ обречены на провал
17:00"Дурилки картонные": Зеленский спасовал перед Западом и покатился вниз. Итоги 31 июля
16:54Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска
16:53Часов Яр после освобождения: город превращен в руины
16:47Какую авантюру сейчас готовят ВСУ и что начнётся, если Россия быстро займёт Покровск — Зимовский
16:43200 тысяч дезертиров: военный эксперт рассказал, как массовое бегство с фронта подрывает ВСУ
16:27Украинский генпрокурор заявил о разоблачении масштабной коррупции в лесной отрасли
16:23Жилой дом в Краматорске уничтожен в результате самоподрыва склада ВСУ в магазине на первом этаже
16:10Сотни тысяч людей в Днепропетровской области могут остаться без воды из канала Днепр - Западный Донбасс
16:08"Удалите безумную". Безуглую потребовали выгнать из Рады за поведение
16:01Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс
16:00Зеленский восстановил полномочия НАБУ с обязательной проверкой на полиграфе. Главное на 16:00
15:52Реактивный прорыв: как новые "Герани" ВС РФ изменили правила игры в войне дронов
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15:08Уничтожение автомобильной переправы ВСУ через реку Волчья с применением ФАБ-500 с УМПК: видео
15:02"Он гугл открывает, прежде чем писать?". Трамп объявил войну Глобальному Югу
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