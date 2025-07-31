https://ukraina.ru/20250731/ksave-moro-vzyav-chasov-yar-rossiya-zastavit-vsu-bezhat-iz-slavyanska-kramatorska-i-pokrovska-1066235326.html

Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска

Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска - 31.07.2025 Украина.ру

Ксавье Моро: Освободив Часов Яр, Россия заставит ВСУ бежать из Славянска, Краматорска и Покровска

Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова.

2025-07-31T16:54

2025-07-31T16:54

2025-07-31T16:55

интервью

франция

украина

славянск

ксавье моро

адольф гитлер

дональд трамп

вооруженные силы украины

украина.ру

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/1b/1039116283_39:0:873:469_1920x0_80_0_0_7780f54c9e602a27b9c151d757d8e830.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт из Франции, выпускник Особой военной школы Сен-Сир Ксавье Моро.Подразделения "Южной" группировкой войск ВС РФ взяли под контроль город Часов Яр в ДНР на краматорско-дружковском направлении.- Ксавье, означает ли взятие Часов Яра начало операции по освобождению Славянско-Краматорской агломерации?- Да, бои за нее уже ведутся. Есть серьезное продвижение под Константиновкой и Красным Лиманом к северу от Славянска. Часов Яр — это очень важный населенный пункт, потому что он находится на высотах, а Константиновка, Краматорск и Славянск в низине. Эти позиции очень важны для российской армии. Поэтому ВСУ упорно их защищали, готовясь к обороне с 2014 года.- Бои за Краматорск, Славянск и Константиновку будут такими же ожесточенными?- Сейчас у российской армии есть возможность окружить Славянск и Краматорск. Это будет сделано, чтобы спасти население этих городов.Российская армия продвигается на запад, где меньше плотность населения и нет крупных промышленных зон. В Донбассе плотность населения 160 жителей на квадратный километр, а в Одесской области этот показатель составляет 27 человек. В украинской степи российским войскам будет легче.- Российские разведгруппы уже проникают в центр Покровска. Будет ли прямой штурм города или его обойдут, вынудив части ВСУ отступить?- Думаю, лобовой атаки не будет, город окружат. Украинские войска убегут, даже если не получат приказ. Российской армией руководят генералы, украинской армией руководят маркетологи. И они не хотят дать приказ на нормальный организованный отход. Это вопрос компетенции, организовать отступление сложно.Прусский фельдмаршал Мольтке, победитель французов, датчан, австрийцев, в ответ на поздравления говорил, что, к сожалению, я никогда не руководил отступлением. Таких компетенций нет ни в украинских штабах, ни в штабах НАТО. Российское отступление в 2022 году из-под Харькова и Херсона на другой берег Днепра, конечно, нельзя считать победой, но оно было очень хорошо организовано. Это пример того, как надо делать.А с украинской стороны мы наблюдали бегство солдат ВСУ из Угледара под ударами российской армии. То же самое происходила и на других участках фронта.- Что в нынешней ситуации все-таким могло предпринять украинское командование, если бы трезво взглянуло на положение дел? К тому же Трамп возобновил оружейные поставки на Украину.- У Франции и Великобритании нет денег, чтобы платить за очень дорогое американское оружие. Если бы командование ВСУ было реалистами, оно бы вспомнило, что сделал немецкий Генштаб в 1943 году после провала под Курском. Вермахт отступил на правый берег Днепра. Но я не вижу такого же реализма на украинской стороне. Но даже если ВСУ уйдут на другую сторону Днепра, русские могут повторить освобождение Киева, а также Сум и Харькова. Это будет полным политическим провалом украинской власти. Ситуация станет хуже для них, чем даже требования России сейчас.Мне кажется, что ситуация напоминает то, что происходило в конце Первой мировой войны. В сентябре-октябре германскому императору Вильгельму II стало ясно, что приходит конец. Французская армия подготовила масштабное наступление 12 ноября. Что интересно, французские СМИ сейчас пишут о том, что российская армия продвигается лишь на полтора-два километра. Но в конце Первой мировой войны германская армия оккупировала Бельгию, Люксембург и часть Эльзаса, но они проиграли войну. Первым требованием от маршала Фоша был уход немецкой армии с оккупированных территорий, после чего должны были начаться переговоры.Мы сейчас находимся в очень похожей ситуации. Рано или поздно политики Украину поймут, что они проиграли и отдадут Запорожье, Херсон и может быть, даже больше. Мы недалеко от такого решения.- Как вы оцениваете планы французских компаний наладить производство дронов на Украине? Как это поспособствует боеспособности ВСУ?- Пока есть только проект, кто им будет заниматься неизвестно. Глава Минобороны Франции Лекорню заявлял, что будет сотрудничество французского автопроизводителя с украинскими компаниями. Но это большой риск, так как такие предприятия попадут под удар российской армии.К тому же, зачем это нужно делать на Украине? Собирать дроны из китайских комплектующих можно и во Франции. У нас электроэнергия дешевле, чем на Украине, еще и более стабильная. Начинать большие промышленные проекты на Украине нет смысла.Франция должна показать, что она что-то делает. Франция отдала уже все, что могла, у нас нет денег, нет оружия. На Украину передали даже старые самолеты Mirage2000 и колесные танки АМХ-10, которые более опасны для экипажа, чем для противника. Теперь Франция может только требовать, чтобы украинские солдаты сражались до последнего и умирали.- Но и большое количество дронов, как мы видим, не останавливает российскую армию.- Французские эксперты напоминают Гитлера, который сидя в бункере, надеялся, что чудо-оружие изменит курс войны. Восемьдесят лет назад такие надежды возлагались на Мессершмидт-262, ракеты Фау-2, сейчас на F-16 и дроны. Кроме чудо-оружия, они надеются и на чудо-дипломатию, как Гитлер, который надеялся, что после смерти Рузвельта американцы выступят против СССР. Тот, кто проигрывает, не хочет принять реальность. Сейчас мы наблюдаем психическую патологию у проигрывающей стороны, то есть у Украины и Запада.Подробнее о ситуации в зоне СВО Полковник Геннадий Алехин: ВСУ бросают под Сумы новые резервы, оголяя Харьков и южный Донбасс

https://ukraina.ru/20250731/kakuyu-avantyuru-seychas-gotovyat-vsu-i-chto-nachntsya-esli-rossiya-bystro-zaymt-pokrovsk--zimovskiy-1066234718.html

https://ukraina.ru/20250731/smysl-bezopasnosti-rossiya-v-preddverii-bolshoy-voyny-1066197034.html

франция

украина

славянск

часов яр

краматорск

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Денис Рудометов

Денис Рудометов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Денис Рудометов

интервью, франция, украина, славянск, ксавье моро, адольф гитлер, дональд трамп, вооруженные силы украины, украина.ру, нато, f-16, часов яр, краматорск