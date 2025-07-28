https://ukraina.ru/20250728/rostislav-ischenko-ssha-khotyat-vnov-stat-mirovym-gegemonom-poetomu-obostrenie-nashikh-otnosheniy-1065964563.html

Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно

Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно - 28.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно

В любой момент может случиться локальная политическая катастрофа, которая заставит Трампа пойти на резкое обострение отношений с Россией. Ему это не выгодно. Его проблема решается за счет того, что Украина воюет, а Европейский Союз хотя бы на словах ее поддерживает.

2025-07-28T07:00

2025-07-28T07:00

2025-07-28T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, за счет чего еще держится киевский режим, кроме войны и репрессий?- За счет того, что население, в принципе, все устраивает. Для того, чтобы любой режим свергнуть, нужна организованность. Например, когда ТЦК приезжает в какое-то село, там, где люди друг друга знают, там, где они друг за друга стоят, они вполне могут прогнать их пинками.А в большом городе, если кто-то проявит инициативу, то бывает, что отобьют человека, но чаще проходят мимо такая атомизация общества. Люди начинают сражаться каждый за себя. Кому-то надое решить проблему запаса дров на зиму или продовольствия, кто-то думает отключат батарею зимой или нет, кто-то думает, как удрать за границу или детей вывезти. Для этого думают, кому надо дать взятку.Кто-то взятки даёт, чтобы его не забрали в армию, кто-то даёт взятки, чтобы пересечь границу. Но это индивидуальный подход, они не собираются в сообщества.Не политической силы, которая бы вышла и сказала бы, давайте соберёмся, свернём шею этому паскудному клоуну и будем жить нормально. Еще до Зеленского любую оппозицию стали разбирать, а при Зеленском разобрали окончательно. То есть сами люди сорганизоваться не могут, это физически невозможно, особенно в тех условиях.Они могут только аплодировать, когда прилетают российские ракеты в ТЦК, которого они боятся. Если прилетит по администрации президента, они тоже будут аплодировать. Или по Верховной Раде, об этом они давно мечтают, чтобы там всех депутатов накрыло под куполом, желательно вместе с правительством.Но за пределами этих аплодисментов у них очень разные интересы. Они по-разному видят и свое будущее, и будущее страны. На Украине номинально в 2014 году было 42 миллиона, в реальности миллионов 35. Миллион погиб на войне. Куда делись все остальные? Часть уехала в Россию и связывает свое будущее с ней. Часть уехала в Европу и тоже не собирается возвращаться.А из тех, кто остался, большинство думает куда бы уехать, но не имеет возможности. Даже их собственные опросы показывают, что от трети среди населения 50-60 лет и до двух третей среди молодёжи мечтают покинуть Украину.- Что Трамп отсрочил своим ультиматумом на 50 дней? И как нам в этом раскладе оттянуть очередное обострение отношений с Соединенными Штатами?- Никак. Обострение отношений с США может произойти через 10 дней. А может, через 100. Пятьдесят дней — это условность. У Трампа была сложная внутриполитическая ситуация. Он терял контроль над Конгрессом. Республиканцы продавливали закон Линдси Грэма* на счет введения санкций против России. Этот закон собирал конституционное большинство.Если бы Трамп его ветировал, то Сенат бы преодолел вето. Трамп в таком случае расписался бы в том, что он хромая утка, и его не поддерживает его собственная политическая сила.Трамп нашел выход. Он договорился с Грэмом, что подержит этот законопроект, но добился, чтобы туда была включена норма о том, что санкции вводятся по усмотрению президента. Это логично. Президент руководит внешней политикой.Компромисс нужен для того, чтобы республиканцы не раскалывались, им тоже не выгоден раскол. Но этот компромисс не может существовать вечно. И от Трампа требовали временных рамок. Он их обозначил, сказав, что дает России 50 дней.Через 50 дней он будет размышлять, какая у него внутриполитическая обстановка. И если эта обстановка будет подталкивать его к каким-то радикальным шагам, он санкции введёт. Если он будет пользоваться достаточной поддержкой избирателей, может повременить и так далее. Но сейчас события и на мировой арене развиваются очень неожиданно.Поэтому в любой момент может случиться локальная политическая катастрофа, которая заставит Трампа пойти на резкое обострение отношений с Россией. Ему это не выгодно. Его проблема решается за счет того, что Украина воюет, а Европейский Союз хотя бы на словах ее поддерживает.Но могут быть совершенно неожиданные повороты политической судьбы, когда понадобится пойти на обострение с Россией, чтобы решить какую-то другую проблему, скорее в медийном плане, чем в реальном.В нынешней политической конфигурации обострение российско-американских отношений неизбежно по одной причине: США хотят вернуть себе позицию глобального гегемона. Этого хотят финансисты и промышленники, которые борются внутри страны. Этого хотят и ястребы, и голуби, которые по-разному планируют американскую внешнюю политику, механизмы ее реализации. Но цель у них одна – вернуть гегемонию.Россия совершенно не собирается допускать возвращение американской гегемонии. У нас совершенно другие планы на будущее, причём на глобальное будущее. Это противоречие неразрешимое.Это точно так же, как с Украиной. Можем вести переговоры в Стамбуле, можем не вести переговоры в Стамбуле, но договориться ни в Стамбуле, ни в Женеве, ни в Москве ни о чём всё равно не можем, потому что у нас диаметрально противоположные позиции. И до тех пор, пока чья-то позиция не изменится, изменится она может только под давлением военных обстоятельств, переговоры бессмысленны. Хотя Украина войну проиграла, но позицию свою все равно не поменяла.Мы не можем уступить американцам в их стремлении к гегемонии. А они, исчерпав попытки нас уговорить, всё равно будут пытаться на нас давить. Давить экономически, потому что угрожать нам войной бессмысленно, так как мы можем их стереть с лица земли. Точно так же, как и они нас. И они это прекрасно понимают.Поэтому все военные угрозы относятся к конвенциональным провокациям, которые, не выводя события на уровень глобального противостояния, могут создавать России какие-то военные проблемы по её границам. Для того, чтобы её изматывать, наносить всё экономический урон. То есть война ставит целью не захват территории России, даже не разгром российской армии, а нанесение экономического урона России, после чего начинаются социальные последствия, и Россия становится более податливой для американского давления.В этом их план, а не поход на Москву или на Новосибирск. И эти планы они будут реализовывать в самых разных конфигурациях. Им абсолютно все равно, будет ли это под предлогом боевых действий на Украине, или это будет под предлогом ограничения поставок продукции на американский рынок в связи с защитой рынка.Это неразрешимое противоречие разрешается только одним путем: отказом США от мировой гегемонии. Может быть, когда-нибудь будут готовы.Но сейчас Трампу выгодно на украинском направлении поумерить пыл США, чтобы перенести силы на Китай. Россия тоже ничего не имеет против того, чтобы американцы ушли куда-то на периферию, пока мы здесь разбираемся с Европой и с Украиной.Но мы все равно вернемся к конфронтации, потому что план США хорошо известен: давайте задушим Россию, не получилось, тогда задушим Китай, потом Россию.- Хотелось бы поговорить о проблеме воды в Донбассе. Почему бросились делать громкие заявления только сейчас, когда в регионе наступила чуть ли не гуманитарная катастрофа?- Пока идут боевые действия местная власть серьезно ограничена в своих возможностях, так как значительная часть территории контролируется военными, службами безопасности и так далее. Военные в первую очередь заботятся о боевых действиях. Обеспечение Донбасса водой не их задача.Если есть нерешаемая на местном уровне проблема, о ней надо докладывать в центр и просить поддержки. Почему они так не сделали? Потому что я абсолютно уверен, что если бы они сделали, соответствующую поддержку бы получили. Потому что любой губернатор хоть раз в полгода встречается с Путиным. И позвонить ему он тоже может, у него есть линия прямой связи. Если они не могут дозвониться из Донбасса, пусть попросят соседей, они позвонят вместо них. Но думаю, что из Донбасса дозвониться до Путина можно, потому что это регион воюющий, он в зоне приоритетного внимания.Не знаю, решили бы все проблемы, но то, что им бы помогли, безусловно. Если всё время говоришь, что у нас всё в порядке, и нам ничего не надо, мы всё решим, то тогда никто на это внимания обращать не будет. Потому что из Москвы же не видно, что происходит в Донбассе. Люди получают соответствующие отчёты, заверения, утверждения и так далее, и на них ориентируются.Президент и министры не могут постоянно объезжать страну и смотреть, что там на местах. В основном, представление о том, что происходит в регионах, они получают по докладам, по бумагам.Поэтому не знаю, почему они не докладывают. Потому что самое простое это доложить в центр и потом каждый день верещать, что проблема до сих пор не решена. Это снимает с них ответственность. Причём к ним и так претензии определить сложно. Прилетают снаряды, наладить нормальную жизнь в таких условиях тяжело.Когда в Крыму была водная блокада, вся страна этим занималась. И проблему решили в течение нескольких лет.*Признан террористом в РФПодробнее о ситуации в США Американская парадигма: час расплаты за ложь о России для демократов и лично Обамы наступает прямо сейчас

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Роман Гнатюк

Роман Гнатюк

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Роман Гнатюк

интервью, россия, украина, сша, дональд трамп, владимир зеленский, линдси грэм, верховная рада, тцк, сенат