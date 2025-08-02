На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру
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На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского
На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру
На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского
Нынешняя волна антикоррупционных расследований против окружения президента Зеленского имеет глубокие внешнеполитические корни и связана с противостоянием глобалистских кругов и администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
2025-08-02T08:20
2025-08-02T08:20
новости
банковая
сша
украина
владимир зеленский
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набу
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трамп и зеленский
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"Ответ на вопрос, почему атака разворачивается именно сейчас, следует искать не в украинской внутренней динамике, а в логике внешнего контроля", - утверждает эксперт. По его данным, "полномочия НАБУ и САП были возвращены под прямым давлением западных структур, и даже глубже – Ротшильдов, транснационалов, связанных с Демпартией".Особое внимание автор уделяет роли администрации США: "Наконец, атака на НАБУ произошла с разрешения Белого дома, а значит с разрешения врага глобалистского интернационала. Того самого, который так долго защищал Зеленского от Трампа"."В общем, не по понятиям повели себя хозяева Офиса на Банковой. А значит ответят", - резюмирует эксперт, скептически оценивая перспективы каких-либо договоренностей о невмешательстве антикоррупционных органов в дела власти.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250731/den-nezavisimosti-nabu-ot-zelenskogo-1066166426.html
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новости, банковая, сша, украина, владимир зеленский, украина.ру, набу, сап, трамп и зеленский, дональд трамп, андрей ермак, офис президента, глобализм, главные новости, новости украины, киевский режим
Новости, Банковая, США, Украина, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАБУ, САП, Трамп и Зеленский, Дональд Трамп, Андрей Ермак, Офис президента, глобализм, Главные новости, Новости Украины, киевский режим

На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского

08:20 02.08.2025
 
© ФотоФото: commons.wikimedia.org
Фото: commons.wikimedia.org - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© Фото
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Нынешняя волна антикоррупционных расследований против окружения президента Зеленского имеет глубокие внешнеполитические корни и связана с противостоянием глобалистских кругов и администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив
"Ответ на вопрос, почему атака разворачивается именно сейчас, следует искать не в украинской внутренней динамике, а в логике внешнего контроля", - утверждает эксперт.
По его данным, "полномочия НАБУ и САП были возвращены под прямым давлением западных структур, и даже глубже – Ротшильдов, транснационалов, связанных с Демпартией".

"Эти структуры давно недовольны тем, как Зеленский и [руководитель ОП Андрей] Ермак фактически отдали Украину с потрохами Трампу и его бизнес-партнерам в рамках той самой "сделки", нарушив все существовавшие до того договоренности", - объясняет Павлив.

Особое внимание автор уделяет роли администрации США: "Наконец, атака на НАБУ произошла с разрешения Белого дома, а значит с разрешения врага глобалистского интернационала. Того самого, который так долго защищал Зеленского от Трампа".
"В общем, не по понятиям повели себя хозяева Офиса на Банковой. А значит ответят", - резюмирует эксперт, скептически оценивая перспективы каких-либо договоренностей о невмешательстве антикоррупционных органов в дела власти.
Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.
Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.
набу - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
31 июля, 04:36
День независимости НАБУ от ЗеленскогоВ четверг, в последний день июля, Верховная Рада должна проголосовать за законопроект, который фактически обнуляет изменения в работе антикоррупционных органов, которые еще совсем недавно тем же парламентом были утверждены
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