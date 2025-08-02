https://ukraina.ru/20250802/na-bankovoy-poveli-sebya-ne-po-ponyatiyam-pochemu-globalisty-nachali-demontazh-vertikali-zelenskogo-1066314446.html

На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского

На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского - 02.08.2025 Украина.ру

На Банковой повели себя "не по понятиям": почему глобалисты начали демонтаж вертикали Зеленского

Нынешняя волна антикоррупционных расследований против окружения президента Зеленского имеет глубокие внешнеполитические корни и связана с противостоянием глобалистских кругов и администрации президента США Дональда Трампа. Об этом пишет в своей статье автор издания Украина.ру Михаил Павлив

2025-08-02T08:20

2025-08-02T08:20

2025-08-02T08:20

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"Ответ на вопрос, почему атака разворачивается именно сейчас, следует искать не в украинской внутренней динамике, а в логике внешнего контроля", - утверждает эксперт. По его данным, "полномочия НАБУ и САП были возвращены под прямым давлением западных структур, и даже глубже – Ротшильдов, транснационалов, связанных с Демпартией".Особое внимание автор уделяет роли администрации США: "Наконец, атака на НАБУ произошла с разрешения Белого дома, а значит с разрешения врага глобалистского интернационала. Того самого, который так долго защищал Зеленского от Трампа"."В общем, не по понятиям повели себя хозяева Офиса на Банковой. А значит ответят", - резюмирует эксперт, скептически оценивая перспективы каких-либо договоренностей о невмешательстве антикоррупционных органов в дела власти.Полный текст статьи Михаила Павлива "Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом" на сайте Украина.ру.Также на тему НАБУ и САП — в статье Владимира Скачко "Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250731/den-nezavisimosti-nabu-ot-zelenskogo-1066166426.html

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