https://ukraina.ru/20250731/gibel-ili-rastsvet-giperpostelnichego-ermaka-mogut-priruchat-vmeste-s-zelenskim----1066221593.html

Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским

Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским - 31.07.2025 Украина.ру

Гибель или расцвет гиперпостельничьего. Ермака могут приручать вместе с Зеленским

Профильный комитет Верховной Рады Украины накануне 31 июля 2025 года предписал: "Законопроект №13533 о возвращении полномочий НАБУ и САП профильный комитет по вопросам правоохранительной деятельности поддержал за основу и в целом. Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали".

2025-07-31T14:29

2025-07-31T14:29

2025-07-31T14:29

владимир зеленский

андрей ермак

запад

украина

верховная рада

парламент

сап

набу

мнения

руслан стефанчук

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На том, судя по всему, и остановились, ибо сегодня Рада 331 голосом вернула все взад в законе о САП и НАБУ.То есть поддержала за основу и сразу же в целом всё то, что якобы предложил президент Владимир Зеленский. И даже проголосовала за то, что чтобы спикер Рады Руслан Стефанчук и Зеленский незамедлительно подписали принятый акт.Во всем этом голосовании важно помнить фразу: "Без каких-либо изменений по тексту от того, что зарегистрировали". Именно она покажет:– вернул ли Зеленский полномочия по САП и НАБУ Западу или все же подмял их под себя;– что будет с ним – будут его менять или не будут, а если будут, то когда и на кого;– что ждет еще одного важного персонажа укро-политики – главу Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака – будет ли он верно служить Западу по-прежнему гиперпостельничьим президента в тандеме или его уберут от греха подальше, чтобы не сбивал Зеленского с панталыку непредсказуемостью, ненужными иллюзиями и посулами.Потому что ситуация сложилась очень сложная. В борьбе за власть ее участники в Украине вцепились другу другу в горло с бульдожьей страстью и ретивостью. А Запад, похоже, смотрит, кто победит. И, возможно, на того и поставит.И я вот о чем. Прочел о нем в словаре: "…Был ближайшим слугой государя, он спал с ним в одной комнате, ходил с ним в баню, сопровождал его в торжественных выходах, наблюдая, чтобы стул, скамеечка под ноги и другие необходимые государю вещи всегда были к его услугам".Во, думаю, как здорово кто-то давным-давно описал роль главы Офиса президента (ОПУ) Андрея Ермака при просроченном недопрезиденте Украины Владимире Зеленском. Не совсем, правда, ясно, кто кому табуреточку подставляет или ночной горшок меняет, подправляя подушечку под щечкой, но все остальное точно: и спят Ермак с Зеленским вместе в подвальчике, и настольный теннис гоняют от скуки, и тяжести спортивные тагяют от страха. Если верить, конечно, западным журналистам, описавшим эту державную идиллию по-украински. Но кто мы такие, чтобы не верить какой-нибудь Би-Би-Си или "Файнэншл Таймс", которые сами себя давно определили в наши правдорубы, учителя и пророки-провидцы, а мы пластаемся перед ними по привычке: "как рассказали в Би-Би-Си", "как поведала ФТ" и т. д.?Но оказалось, что речь идет не о Ермаке, а о банальном постельничьем. До 1709 года была в России такая старинная должность придворного, в обязанности которого входило следить за чистотой, убранством и сохранностью царской постели. Назначали на эту должность крайне доверенных людей и верных царю. Из вернейших верных, кого могли потом повысить, ввести в думный боярский стан, землей и людишками одарить, госстатус повысить, хлебную должностишку подкинуть. В ответ требовалась только верность, чтобы и подумать не мог жабу на простынку покинуть или ядом ее вспрыснуть.Постельничие ведали спальниками и всеми людьми, служившими при государевой спальне. В распоряжении постельничего состояли стряпчие ("со стряпней") и спальники (с постельным бельишком). И если сам постельничий не мог следовать за государем "со стряпней", то назначался иной чин с оговоркой, что он идет со "стряпней вместо постельничего". Кроме постели, он ведал всей "постельной казной" князя или царя (иконы, кресты, посуда золотая и серебряная, платье и тому подобное), а также шитьем платья и белья.Потом функции и полномочия постельничьего расширились почти до нынешних Ермаковых при Зеленском. При вступлении в должность постельничий присягал хранить государеву постель от колдовства и волшебства. Чтобы, не дай бог, Тимошенко с Порошенко* или Трамп с Путиным не приснились и не попросили либо подвинуться, либо вообще восвояси убраться. Или чтобы драгдилер не опоздал и градус волшебства поддерживался всегда на нужном уровне.Ермак с этим явно не справился. И вот почему: сегодня, 31 июля 2025 года, Верховная Рада Украины решить очень важный вопрос управления страной – сможет или не сможет она вернуть независимость двум антикоррупицонным органам Украины – следователям НАБУ и прокурорам САП. И тем самым внести некоторую ясность и в судьбу человека, который бросил дрожжи в нужник украинской политики.Речь идет о том, вернутся ли НАБУ и САП в безраздельное подчинение Западу и тем самым усилят западный контроль над просроченным недопрезидентом Владимиром Зеленским, который сдуру испугался, что его при помощи САП и НАБУ прижучат с проверками, сколько он украл и куда перевел украденное из помощи, оказанной Западом Украине. А раз испугался, то срочно, через Офис генпрокурора, переподчинил оба ведомства себе и превратил площади Киева и некоторых других городов Украины в подобие извержения нужника под воздействием дрожжей. На Западе это немедленно назвали "требованием общественности побороть коррупцию в стране", а саму форму требования – "картонным майданом".И Рада, проголосовав 31 июля, либо поддержала Зеленского, либо вернула статус-кво САП и НАБУ, вернув их в подчинение Запада и тем самым еще больше ослабив позиции недопрезидента. И теперь перед Зеленским опять два пути: или он уходит в небытие (в отставку) с поста, например, от удара канделябром по голове или по состоянию здоровья. Или же остается руководить и выполнять свое главное предназначение – воевать с Россией. До тех пор, пока он будет в силах это делать сам. Или пока ему не подберут достойную замену, например, того же экс-главкома ВСУ Валерия Залужного, который уже вызвал рвотный рефлекс у большинства украинцев, изображая из себя гламурного политика.Ну а вместе с Зеленским может решиться и судьба Ермака, который при своем патроне и играл роль даже не постельничьего, а супер- или гиперпостельничьего. В Украине, а потом и на Западе уже заговорили, что страной правит не Зеленский, а тандем Зеленский-Ермак. Причем Ермаку отводили роль не только "второй ночной жены президента", нашептывающей ему на ушко нужные нарративы, но и первого номера в тандеме, без одобрения которого Зеленскй и чихать не смел, не то что кадровые назначения делать или госрешения какие-либо принимать.И не зря же на картонном майдане некоторые знающие держали плакаты с чудесным призывом "Ермаку – на гилляку!" (то есть "Ермака – на сук!"). А в российских и западных СМИ смаковали информацию Службы внешней разведки России (СВР), что в одном из курортных альпийских местечек не так давно представители США и Великобритании организовали тайную встречу с участием Ермака, руководителя Главного управления разведки (ГУР) украинского Министерства обороны Кирилла Буданова и Залужного. И что они обсуждали перспективы замены Зеленского на посту главы киевского режима, потому что "малый – неадекватен" и "вопрос давно назрел". Что смена Зеленского, по существу, стала ключевым условием "перезагрузки" отношений Киева с западными партнерами, прежде всего с Вашингтоном.И что – это самое главное! – уход Зеленского является условием продолжения западной помощи Украине в противостоянии с Россией. Это, повторяю, самое важное: Шариковы, как мы знаем из классики, без пропитания не согласны. Ни на что…Если же согласиться с тем, что такой сходняк действительно имел место, а Ермак в нем участвовал, презрев интересы того, кому он меняет влажные простынки, то это действительно говорит о его роли и важности в системе украинской власти. Более, того некоторые обозреватели подозревали, что и сам Ермак метит на место Зеленского. Нанюхаются вместе чего-вкусного и запрещенного, вот младшего и распирают лишние амбиции…Об этом и поговорим сразу. Стать полноценным хозяином неонацистской Украины Ермак может в одном случае: если во главе путчистов силой совершит госпереворот и станет главой хунты-победительницы. И если его в этом статусе хоть кто-то признает. Как это, например, сейчас проходит с афганскими талибами, вышвырнувшими США со своей территории, или с сирийскими исламистами, свергнувшими режим Башара Асада и признанными Западом.Если переворота не будет, то Ермак – по-прежнему никто и зовут его никак: действительно главный канцелярист ОПУ, который не обозначен ни в Конституции, ни в одном из законов Украины, и, значит, должен подносить скрепки и менять бумагу в принтере, даже не отсвечивая толстой потной рожей при этом (а видос у Ермака, если вы помните, с точки зрения эстетики еще тот).По другому во главе Украины Ермак может стать в результате избирательно-политических парламентских манипуляций, которые еще нужно будет срочно провернуть, если кому-то не терпится.Первый вариант: Ермак меняет Зеленского, став спикером Верховной Рады. Когда президент растворяется на помойке истории, то именно спикер Рады становится и. о. Но это длинный путь: нужно будет отменить военное положение, провести довыборы Ермака в парламент (он сейчас – не нардеп), сковырнуть бодипозитивного жиробаса, пардон, нынешнего спикера Стефанчука с его должности и на его место водрузить Ермака. А уже потом загнать под шконку Зеленского, освободив президентское кресло.Второй путь – еще длиннее, но попроще: через пост премьер-министра, который может выполнять обязанности президента после отказа его самого и после отказа занять эту должность спикера Рады, того же Стефанчука. Для этого нужно отправить в отставку и нынешнего премьера Юлию Свириденко, и потом Стефанчука, а потом утвердить главой правительства Ермака. Но для этого нужно или заставить нардепов проголосовать за это под дулами автоматов, или купить эти голоса, что может стать очень дорого и неизвестно, кто должен платить, или утрясти межолигархические и всевозможные региональные интересы, представленные в Раде, пообещав всем и призы, и печенюшки, на которые средств в госбюджете тоже нет и придется выпрашивать у спонсоров.Все это останется актуальным в Украине надолго, пока у власти эти неонацисты. Но Запад, как можно судить по последним и массовым антиермаковским расследованиям-публикациям в западных СМИ, не очень хочет заморачиваться с Ермаком. Западу легче приручить его в нынешнем существующем тандеме с Зеленским. То есть прижать к ногтю эту сладкую и по накокаиненные ноздри погрязшую в коррупции парочку и заставить ее служить себе так, как это есть и сейчас – безропотно и покорно. И разрешая им воровать, но в меру.А вот это очень хорошая основа для компромисса по-украински. Не зря же столько бурления го.., пардон, волн вызвали типа антикоррупционные законы, а на самом деле законы ни о чем…*Признан в РФ экстремистом и террористомЕще на эту тему читайте в статье Владимира Скачко "Торги у парламентской гильотины. Завтра в Раде может решиться судьба Зеленского"

https://ukraina.ru/20190305/1022896521.html

https://ukraina.ru/20250731/1066216801.html

https://ukraina.ru/20250731/den-nezavisimosti-nabu-ot-zelenskogo-1066166426.html

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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Владимир Скачко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e6/09/14/1038896702_346:0:900:554_100x100_80_0_0_24138653d035966949c638e79113075c.jpg

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