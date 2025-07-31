https://ukraina.ru/20250731/golosovanie-v-rade-po-nabu-pokazalo-chto-vertikal-zelenskogo-teper---pod-udarom-1066242699.html

Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом

Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом - 31.07.2025 Украина.ру

Голосование в Раде по НАБУ показало, что вертикаль Зеленского теперь - под ударом

31 июля, в 13:20, Верховная Рада приняла закон о возвращении полномочий НАБУ и САП. Извне это выглядело как техническое голосование с возвращением на круги своя, но внутри политической системы оно стало очевидным сигналом – власть Зеленского не будет прежней.

2025-07-31T19:22

2025-07-31T19:22

2025-07-31T19:22

банковая

украина

вашингтон

андрей ермак

владимир зеленский

трамп и зеленский

набу

офис президента

сап

мнения

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Да, ширятся инсайды и слухи, что нынешнее голосование стало итогом договоренности в треугольнике Европа – Банковая – США о том, что НАБУ не станет, пока по крайней мере, атаковать Зеленского и окружение, а взамен ему вернут влияние и полномочия. Но, мне кажется, все договоренности не проживут и недели. Ведь НАБУ возвращает полномасштабный набор инструментов для атак на людей из окружения президента, и глубоко интегрировано в структуру транзита власти на Украине, а механизм транзита уже запущен. Ну и как бы в подтверждение параллельно с голосованием в медиа полетела "утечка" о подготовке подозрения новоназначенному премьеру Юлии Свириденко. Речь идет о так называемом "самолетном деле", суть которого сводится к совместным перелетам Свириденко и Ермака на государственных бортах под видом служебных командировок кабмина. По версии следствия, у Ермака не было на это ни формальных оснований, ни юридического прикрытия. Свириденко же, будучи первым вице-премьером, этим прикрытием становилась. Вся конструкция построена таким образом, чтобы формальный удар приходился по ней, но политическая волна несомненно пойдет и дальше - к самому Ермаку. А говорим Ермаку - подразумеваем Зеленскому. Да, это не единственный и даже не главный элемент атаки. Да, речь идет о широкой, комплексной операции. Почти одновременно активизировались два других дела. Во-первых, это уже прогремевший кейс бывшего главы министерства единства Александра Чернышова, в отношении которого собраны материалы по коррупционным нарушениям в распределении помощи и логистических проектах, и даже выбрана мера пресечения. Во-вторых, это уже публично разогретое дело Тимура Миндича, "кошелька" Зеленского. И Миндич, и Чернышов, и Свириденко — это люди, напрямую связанные с Банковой, с Ермаком, они ядро режима. Их биографии, назначения и ресурсы — это продолжение воли одного центра, и поэтому удар по ним не может трактоваться как случайность или борьба за юридическую чистоту. Это уже не профилактика, не демонстрация силы и не тест. Это спецоперация. Спланированная, многовекторная, синхронная. Её конечная цель — демонтаж конструкции, в которой Ермак является администратором вертикали, а Зеленский — её главой и фронтменом.Само по себе "самолетное дело" в юридическом смысле выглядит внешне не самым громким — перелеты, командировки, распоряжения, служебные записки. Но именно такие конструкции дают антикоррупционным органам возможность выстраивать схему системного злоупотребления, а значит и реальный повод для вручения подозрения. В центре сюжета — регулярные совместные полеты Ермака и Свириденко в период, когда она занимала пост первого вице-премьера. Согласно статусу, она действительно имела право на использование воздушных судов государственного авиапарка, в то время как Ермак, как глава Офиса президента, таким правом не обладал. Следствие полагает, что полеты Свириденко зачастую имели не служебный, а формальный характер, а их реальная цель заключалась в том, чтобы обеспечить Ермаку удобный способ передвижения за казенный счет. Ущерб государству, по оценке следователей, носит материальный характер, но главная ценность этого дела — не в размере нанесенного урона, а в создании юридической рамки для атаки. Оно позволяет следователям связать две ключевые фигуры — руководителя Офиса президента и его политическую креатуру в правительстве. Всё выстроено так, чтобы при желании Банковая не смогла отмежеваться от Свириденко. Она действовала в его интересах, под его задачи, под его сопровождение. Само её нахождение на этих рейсах — не просто нарушение, а политический акт лояльности и подчинения. Поэтому дело носит двойной характер: формально — обвинение в адрес главы Кабмина, по сути — вызов всей системе, в которой министр экономики, а затем и премьер выполняла роль прикрытия не для себя, а для вышестоящего центра. Эта схема тем более опасна для Офиса президента и всей команды Зеленского, что она универсальна и может быть экстраполирована на другие кейсы. Если завтра НАБУ предъявит похожие претензии к другим представителям Кабмина, РНБО или Офиса президента, никто не сможет сказать, что это политически необоснованно. Прецедент уже будет создан. Поэтому самолетное дело, как бы технически не выглядел его повод, представляет собой ключевой юридический рычаг для давления — и при желании он может быть использован в любой момент.Всем известно, что Юлия Свириденко занимает особое место в окружении Ермака не потому, что она сильная фигура, а как раз наоборот — потому что она управляемая, зависимая и полностью встроенная в личную вертикаль главы Офиса президента. На Банковой её называют "любимой болонкой Ермака", а в кулуарной среде клички еще прямее: "стюардесса" и даже "эскортница" — всё из-за её постоянного сопровождения Ермака в официальных и неофициальных командировках, чаще всего на госсамолетах. Это не просто оскорбительная риторика, это маркеры отношения — так в элитах обозначают человека, полностью лишенного субъектности и действующего только по поручению. Есть и еще одна причина атаки глобалистов и киевских заговорщиков (руками НАБУ конечно же и в медиа) на Свириденко. Она – согласованное на премьерство лицо нынешней администрацией в Вашингтоне, она куратор той самой "ресурсной сделки" от Украины, наконец у нее выстроились довольно теплые и рабочие отношения с министром финансов Трампа Бессентом.Ответ на вопрос, почему атака разворачивается именно сейчас, следует искать не в украинской внутренней динамике, а в логике внешнего контроля. Полномочия НАБУ и САП были возвращены не по инициативе Банковой и даже не по настоянию парламента, а под прямым давлением западных структур, и даже глубже – Ротшильдов, транснационалов, связанных с Демпартией, евробюрократов из всё тех же антитрамповских глобалистских кругов. Эти структуры давно недовольны тем, как Зеленский и Ермак фактически отдали Украину с потрохами Трампу и его бизнес-партнерам в рамках той самой "сделки", нарушив все существовавшие до того договоренности и взятые обязательства. А к тому же вели подготовку погрома клиентелы Демпартии и ЕС в незалежной руками замруководителя Офиса президента Татарова, убитого в Мадриде Портнова и других лояльных власти силовиков. И не просто вели подготовку, а собрали и передали в Вашингтон огромный массив компрометирующих глобалистский истеблишмент материалов о масштабной коррупции и другой преступной деятельности. Наконец, атака на НАБУ произошла с разрешения Белого дома, а значит с разрешения врага глобалистского интернационала. Того самого, который так долго защищал Зеленского от Трампа. В общем, не по понятиям повели себя хозяева Офиса на Банковой. А значит ответят. Поэтому я и не верю ни в какие договоренности вокруг невмешательства НАБУ и САП в дела первых лиц режима.Теперь, когда правовой механизм разблокирован, а первые удары нанесены, остается рассмотреть, в какую сторону может развиваться сценарий. Первый вариант — точечное жертвоприношение. Подозрение выдвигается только в отношении Свириденко, она подаёт в отставку, Ермак делает вид, что ни при делах, Зеленский демонстрирует готовность к "оздоровлению системы". В этом случае Банковая сохраняет контроль, но теряет часть ресурсных рычагов, особенно в управлении международной помощью и бюджетными потоками. Второй вариант — последовательный демонтаж. Следом за Свириденко раскручивается маховик по Чернышову и Миндичу, после чего формируется политическая повестка о недееспособности команды президента. Третий вариант — саботаж и блокировка. Зеленский и Ермак игнорируют давление, препятствуют возбуждению дел, идут на обострение с Западом, включая отказ от некоторых форматов взаимодействия с антикоррупционной системой. В этом случае Украина входит в фазу конфликта не только с внутренними и внешними элитами, и наиболее вероятными становятся радикальные сценарии нового майдана или вовсе вооруженного переворота. Все три сценария не исключают друг друга — они могут идти поэтапно, перетекая один в другой. Но вне зависимости от деталей, общее направление ясно. Идёт наступление. Оно ведётся по вертикали, по фигурантам, по связям, по точкам управления. В его логике нет хаоса. Есть методичная системность. Свириденко, Миндич и Чернышов — лишь первые цели. Их поражение не завершает процесс, а лишь открывает возможность для следующих шагов. Потому что вся конструкция власти, построенная за последние годы, теперь не просто под давлением. Она в прицеле. И решение, похоже, принято!Другие подробности решения Рады по НАБУ и его последствия для Украины - в статье Павла Котова "Голосование по закону о НАБУ и САП. Как это было и что теперь ждет Зеленского и Ермака"

банковая

украина

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Михаил Павлив https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/07/1d/1056543110_402:29:900:527_100x100_80_0_0_bf3b22c9dfaac9b3dd63a50094962766.jpg

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банковая, украина, вашингтон, андрей ермак, владимир зеленский, трамп и зеленский, набу, офис президента, сап, мнения