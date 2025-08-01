https://ukraina.ru/20250801/britantsy-popytalis-atakovat-v-khersonskoy-oblasti-glavnoe-na-utro-1-avgusta-1066272780.html

Британцы попытались атаковать в Херсонской области, Главное на утро 1 августа

Британцы попытались атаковать в Херсонской области, Главное на утро 1 августа - 01.08.2025 Украина.ру

Британцы попытались атаковать в Херсонской области, Главное на утро 1 августа

Российские военные отразили попытку британских наёмников высадиться на Тендровскую косу

2025-08-01T09:51

2025-08-01T09:51

2025-08-01T09:51

эксклюзив

хроники

херсонская область

россия

украина

владимир сальдо

вооруженные силы украины

служба внешней разведки

"азов"

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/103194/29/1031942919_0:504:3510:2478_1920x0_80_0_0_481218d6fcd0942cc81e2271c7765832.jpg

Об отражённой попытке британских военных высадиться на Тендровскую косу в Херсонской области сообщили РИА Новости источники в силовых структурах."Англичане, наёмники, участвовали в попытке высадки на Тендровскую косу, где были отбиты. Работали из Очакова, там же проходили подготовку", — рассказал собеседник агентства.Агентство сообщило, что в ночь на 28 июля российские войска пресекли попытку украинских войск высадиться на Тендровской косе с четырёх катеров. При этом противник понёс ощутимые потери.Позднее по порту в Очакове в Николаевской области, откуда ВСУ пытались забросить десант, нанесли мощный удар.Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил РИА Новости, что Украина вынашивает идеи масштабного десанта у побережья региона. Активность противника зафиксировали и в районе Кинбурнской косы. По мнению губернатора, Киеву это нужно для создания "громкой картинки без какой-либо пользы".Ранее Сальдо в своём телеграм-канале также сообщал о подготовке Украиной десанта на Тендровскую косу."ВСУ снова вынашивают план самоубийственного десанта у берегов Херсонской области. По данным бойцов группировки войск "Днепр", противник концентрирует силы в районе Тендровской и Кинбурнской кос. В небе — десятки вражеских БПЛА, береговая линия в районе Очакова усеяна средствами РЭБ и пунктами управления FPV-дронов", — писал Сальдо.Он также заявил, что о планах врага России известно."О планах врага нам известно. Днепровский рубеж хорошо укреплён, наша оборона сильна. Поэтому сюрпризов не ждём", — подытожил губернатор.При этом под прицелом украинских военных находится не только Тендровская, но и Кинбурнская коса. Как рассказал РИА Новости сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич, ВСУ подвергают жителей Кинбурнской косы на юге Херсонской области ежедневным и целенаправленными обстрелам."Кинбурнская коса относится к наиболее отдаленной и труднодоступной, там местные жители ежедневно страдают от обстрелов со стороны ВСУ", — заявил Кастюкевич.При этом, по его словам, населению оказывается системная помощь, в том числе, по доставке лекарств."В Херсонской области еще остаются территории, где обеспечение лекарствами осложняется различными факторами, в том числе и оперативной обстановкой. Обращения жителей оперативно отрабатываем вместе с фондами "Здоровое Отечество" и "Жизнь вопреки"", – отметил Кастюкевич.Он также сообщил, что на днях жителям Кинбурнской косы и прифронтового Новокаховского округа доставили партию медикаментов для повседневного использования.Тем временем в Николаевской области в том числе и британцы продолжают готовить агентов для диверсионной работы в России.Как рассказал РИА Новости источник в николаевском подполье, украинские школьники на каникулах проходят военную и идеологическую подготовку под контролем украинских националистов и британцев — из самых способных инструкторы готовят диверсантов для заброски в Россию."Развёрнута подготовка наподобие "Гитлерюгенд". Общее руководство осуществляют англичане. Занятия проводят националисты — выходцы из нацбатов вроде "Азова"*, — получившие ранения и освобожденные от службы", — рассказал собеседник агентства.По его словам, занятия включают обучение обращению с огнестрельным оружием и боевые стрельбы, "тренировки по боевому гопаку", оказание первой помощи и азы инженерной подготовки. Одной из задач такой подготовки является подбор кандидатов для диверсионной работы."Выявляют наиболее идеологически правильных школьников, успешно осваивающих программу, свободно владеющих русским языком. С ними планируется осуществить дополнительную подготовку диверсионным методам войны для последующей заброски на территорию России", — заявил подпольщик.По его словам, ключевой целью является идеологическая обработка школьников, воспитание ненависти к России и русским.В июне Служба внешней разведки России сообщала о том, что Великобритания и Украина затевают новые диверсии, чтобы сорвать российско-американский переговорный процесс и добиться эскалации украинского конфликта."СВР России располагает сведениями о подготовке британско-украинским террористическим тандемом новых диверсий. Основные цели такой подрывной деятельности состоят в том, чтобы добиться эскалации украинского конфликта, сорвать российско-американский переговорный процесс и убедить Белый дом в необходимости продолжения полномасштабной военной помощи Киеву", — указывалось в заявлении пресс-бюро СВР.Там же подчёркивалось, что Киев играет для Лондона роль "идеального исполнителя гнусных провокаций и терактов" а украинский режим с радостью выполняет всю грязную работу."Киев стал для "коварного Альбиона" идеальным исполнителем гнусных провокаций и терактов, готовым с радостью проделывать грязную работу. Однако всё тайное быстро становится явным, особенно когда профессиональные поджигатели войны пытаются играть с крупнейшими ядерными державами", — сообщила российская разведка.Так, одним из сценариев эскалации, разработанный британцами, предполагает инсценировку якобы российской торпедной атаки на корабль ВМС США.Торпеды советского, российского производства уже переданы украинской стороной британцам. Планируется, что часть из них взорвётся на "безопасном расстоянии" от американского корабля, а одна — не сработает и будет представлена общественности в качестве доказательства "злонамеренной активности" России.Исполнение замысла украинские силовики готовы взять на себя.* — запрещённая в РФ террористическая организация.О международной подоплёке происходящего на Украине — в статье Татьяны Стоянович "Зеленский уходит, конец войны близится? Украина в международном контексте".

https://ukraina.ru/20250731/durilki-kartonnye-zelenskiy-spasoval-pered-zapadom-i-pokatilsya-vniz-itogi-31-iyulya-1066235650.html

https://ukraina.ru/20250731/pod-radoy-miting-v-rade---demarsh-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1400-31-iyulya--1066219430.html

https://ukraina.ru/20250731/chasov-yar-osvobozhdn-tramp-oskorblyaet-i-grozit-emu-napominayut-o-mrtvoy-ruke-glavnoe-na-utro-31-iyulya-1066202941.html

херсонская область

россия

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Егор Леев

Егор Леев

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники, херсонская область, россия, украина, владимир сальдо, вооруженные силы украины, служба внешней разведки , "азов"