"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии - 31.07.2025 Украина.ру
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"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии
"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии - 31.07.2025 Украина.ру
"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии
Утверждения о международной изоляции России не соответствуют действительности, учитывая масштабы торгового сотрудничества с Китаем и другими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
2025-07-31T13:29
2025-07-31T13:29
новости
китай
россия
индия
владимир брутер
дональд трамп
торговля
санкции
сотрудничество
геополитика
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"Россия не воюет одна. А торговля с Китаем? Трамп неслучайно любит говорить на эту тему", – отмечает Брутер. По его словам, экономические связи с азиатскими странами компенсируют давление Запада.Эксперт напоминает: "Китай и Индия за несколько лет заместили всю торговлю, которую Россия вела с Западом". Это кардинально изменило расстановку сил в международной политике."Следовательно, надо давить на Индию и Китай, а это не одно и то же", – анализирует Брутер. Однако такие попытки сталкиваются с серьезными трудностями, учитывая экономический вес этих стран.Брутер подчеркивает: "Мир сейчас во многом зависит от Индии и Китая, где проживает половина населения земного шара". Это делает санкционную политику Запада менее эффективной.Геополитическая карта мира существенно изменилась за последние годы, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
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новости, китай, россия, индия, владимир брутер, дональд трамп, торговля, санкции, сотрудничество, геополитика, главные новости, эксперты, аналитика, сша, президент сша
Новости, Китай, Россия, Индия, Владимир Брутер, Дональд Трамп, торговля, санкции, сотрудничество, геополитика, Главные новости, эксперты, Аналитика, США, президент США

"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии

13:29 31.07.2025
 
© Фото : russiancouncil.ru
- РИА Новости, 1920, 31.07.2025
© Фото : russiancouncil.ru
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Утверждения о международной изоляции России не соответствуют действительности, учитывая масштабы торгового сотрудничества с Китаем и другими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Россия не воюет одна. А торговля с Китаем? Трамп неслучайно любит говорить на эту тему", – отмечает Брутер. По его словам, экономические связи с азиатскими странами компенсируют давление Запада.
Эксперт напоминает: "Китай и Индия за несколько лет заместили всю торговлю, которую Россия вела с Западом". Это кардинально изменило расстановку сил в международной политике.
"Следовательно, надо давить на Индию и Китай, а это не одно и то же", – анализирует Брутер. Однако такие попытки сталкиваются с серьезными трудностями, учитывая экономический вес этих стран.
Брутер подчеркивает: "Мир сейчас во многом зависит от Индии и Китая, где проживает половина населения земного шара". Это делает санкционную политику Запада менее эффективной.
Геополитическая карта мира существенно изменилась за последние годы, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".
Дмитрий Дробницкий интервью - РИА Новости, 1920, 31.07.2025
05:25
Дмитрий Дробницкий: Либералы сумели спеленать Трампа, теперь США сами оплатят поставки оружия на УкраинуКонгресс дождется сентября, где отберет оставшиеся полномочия у Трампа парой законов. И на этом проект Дональд Трамп будет закончен. Свой срок Трамп будет отбывать президентом, у которого полномочий почти нет. Свою главную задачу, недопущение выхода США из Евроатлантики, воцарения в Вашингтоне субъектного трампизма, европейские лидеры выполнили.
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