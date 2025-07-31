https://ukraina.ru/20250731/rossiya-ne-voyuet-odna--ekspert-o-realnoy-rasstanovke-sil-v-globalnom-protivostoyanii-1066216558.html

"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии

"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии - 31.07.2025 Украина.ру

"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии

Утверждения о международной изоляции России не соответствуют действительности, учитывая масштабы торгового сотрудничества с Китаем и другими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер

2025-07-31T13:29

2025-07-31T13:29

2025-07-31T13:29

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"Россия не воюет одна. А торговля с Китаем? Трамп неслучайно любит говорить на эту тему", – отмечает Брутер. По его словам, экономические связи с азиатскими странами компенсируют давление Запада.Эксперт напоминает: "Китай и Индия за несколько лет заместили всю торговлю, которую Россия вела с Западом". Это кардинально изменило расстановку сил в международной политике."Следовательно, надо давить на Индию и Китай, а это не одно и то же", – анализирует Брутер. Однако такие попытки сталкиваются с серьезными трудностями, учитывая экономический вес этих стран.Брутер подчеркивает: "Мир сейчас во многом зависит от Индии и Китая, где проживает половина населения земного шара". Это делает санкционную политику Запада менее эффективной.Геополитическая карта мира существенно изменилась за последние годы, заключил собеседник издания.Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.О том, что отсрочил Трамп своим ультиматумом на 50 дней — в интервью "Ростислав Ищенко: США хотят вновь стать мировым гегемоном, поэтому обострение наших отношений неизбежно".

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