"Россия не воюет одна" – эксперт о реальной расстановке сил в глобальном противостоянии
© Фото : russiancouncil.ru
© Фото : russiancouncil.ru
Утверждения о международной изоляции России не соответствуют действительности, учитывая масштабы торгового сотрудничества с Китаем и другими странами. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер
"Россия не воюет одна. А торговля с Китаем? Трамп неслучайно любит говорить на эту тему", – отмечает Брутер. По его словам, экономические связи с азиатскими странами компенсируют давление Запада.
Эксперт напоминает: "Китай и Индия за несколько лет заместили всю торговлю, которую Россия вела с Западом". Это кардинально изменило расстановку сил в международной политике.
"Следовательно, надо давить на Индию и Китай, а это не одно и то же", – анализирует Брутер. Однако такие попытки сталкиваются с серьезными трудностями, учитывая экономический вес этих стран.
Брутер подчеркивает: "Мир сейчас во многом зависит от Индии и Китая, где проживает половина населения земного шара". Это делает санкционную политику Запада менее эффективной.
Геополитическая карта мира существенно изменилась за последние годы, заключил собеседник издания.
Полный текст материала Дениса Рудометова "Владимир Брутер: После ультиматума Трампа Россия может отправить на СВО войска КНДР и помочь Ирану с ПВО" на сайте Украина.ру.
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