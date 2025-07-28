https://ukraina.ru/20250728/tramp-povyshaet-stavki-i-uzhestochaet-ultimatum-k-rossii-itogi-28-iyulya-1066071843.html

Трамп повышает ставки и ужесточает ультиматум к России. Итоги 28 июля

Трамп повышает ставки и ужесточает ультиматум к России. Итоги 28 июля - 28.07.2025 Украина.ру

Трамп повышает ставки и ужесточает ультиматум к России. Итоги 28 июля

Президент США Дональд Трамп ужесточил требования к России

2025-07-28T18:20

2025-07-28T18:20

2025-07-28T18:21

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На встрече с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Шотландии президент США Дональд Трамп заявил, что задумывается об ужесточения условий ультиматума по Украине."Я собираюсь сократить эти 50 дней до меньшего числа, потому что, думаю, уже знаю ответ и то, что произойдёт", — ответил Трамп на вопрос журналистов.Он назвал новый срок."Я собираюсь поставить новый дедлайн (крайний срок — Ред.) — около 10 или 12 дней с сегодняшнего дня. Причины для ожидания нет. 50 дней — было очень щедро, но мы не видим никакого прогресса", — отметил Трамп.Президент США пригрозил России санкциями."Вы введём вторичные санкции, если мы не заключим мирную сделку", — указал президент США.Также Трамп раскритиковал состояние российской экономики."Забавно то, что у них экономика не такая уж и большая, и сейчас у неё тяжёлые времена, но это относительно небольшая экономика. Сильные вооружённые силы, но сильная экономика — уже нет. Раньше была сильной", — заявил Трамп.Также Трамп сообщил, что больше не заинтересован во встрече с президентом России Владимиром Путиным."Я больше не слишком заинтересован в переговорах. У нас такие приятные, уважительные разговоры — а на следующую ночь умирают люди", — сказал он.По словам Трампа, он не ожидал, что ситуация на Украине будет развиваться таким образом, и надеялся достичь соглашения. При этом глава Белого дома все ещё допускает такую возможность."Возможно, это ещё произойдёт", — отметил он.Заявление Трампа о сокращении срока ультиматума с воодушевлением восприняли на Украине."Благодарим президента США Дональда Трампа за твёрдую позицию и чёткий сигнал — мир через силу", — написал в своём телеграм-канале глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.Популярный на Украине телеграм-канал "Легитимный" предположил, что Трамп может блефовать."Как видим план глобалистов пока работает. Трампа постепенно затягивают в украинский кризис. Но, дополним, что Трампа не стоит иногда воспринимать сразу категорически. Это может быть инфошум и процесс публичных торгов. Путин сохраняет режим тишины в этом кейсе. Наблюдаем", — отмечалось в публикации этого канала.Прокомментировали заявление Трампа и в России."Серьёзно, я думаю, воспринимать (заявление Трампа - ред.) не стоит, потому что он неоднократно даже по поводу этого ультиматума менял свою позицию. То он сначала выдвинул ультиматум, то потом представители Белого Дома сказали, что хронометраж не жесткий, не жесткие рамки. Сейчас он, видите, его сокращает. Поэтому на самом деле он еще может десять раз позицию свою поменять", — заявил в комментарии РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин.По мнению эксперта, за это время Трамп может, к примеру, начать еще одну войну с Ираном или развязать несколько торговых войн с Евросоюзом и с Китаем, поменяться может и ситуация на поле боя в ходе СВО."Поэтому вот этот ультиматум, он преподносится агрессивно, масштабно, но на самом деле особого от него ущерба мы не чувствуем", — добавил Блохин.Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий указал, что разговаривать с Россией на языке ультиматумов бесполезно."Разговаривать с Россией языком давления и ультиматумов – бесполезно и контрпродуктивно! Трамп рискует пойти на поводу однобоких подходов еврорусофобов, которые ради собственной выгоды полностью извращают картину конфликта на Украине. Новой американской администрации стоит разобраться в первопричинах украинского кризиса, проведя ревизию, прежде всего, собственного политического наследия. Иначе "война Байдена" получит все шансы превратиться в "войну Трампа"", — написал Слуцкий в своём телеграм-канале.Он заметил, что "акценты Трампа или [госсекретаря США Марко] Рубио в сторону Москвы неверны в корне."Мы неоднократно подтверждали свою приверженность политико-дипломатическому решению украинского вопроса. Российская "дорожная карта" возвращения к мирной жизни и обеспечения безопасности – равной и неделимой для всех сторон - на столе переговоров", — указал Слуцкий.Глава думского комитета заявил, что американские призывы или угрозы нужно адресовать Украине."Ещё раз повторю: американские призывы или угрозы надо направлять в адрес Киева. Трамп (который заверяет, что любит россиян) действительно может внести вклад в мирное урегулирование и принять единственно правильное решение по свертыванию поддержки неонацистского террористического режима Зеленского. Невзирая на визги и вопли "евроэлитки", грязно провоцирующей продолжение войны до последнего украинца", — отметил Слуцкий.По его словам, "мир не нужен ни [Владимиру] Зеленскому, ни его покровителям в Лондоне, Берлине и Париже"."Нужен ли реально мир Трампу? Установлением "дедлайнов" для России конфликт не решить, не закончить его и угрозами санкций. Цели СВО в любом случае будут достигнуты - либо за столом переговоров, либо Победой русского оружия!" — подытожил политик.Он также предположил, что сокращение сроков ультиматума - это попытка Трампа показать американскому истеблишменту свою силу и жесткость в международных отношениях.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв отметил, что Трамп намеренно повышает ставки перед переговорами с Китаем."Трамп перешел к ультиматумам: если мира не будет за десять дней, он задействует жёсткий сценарий. Как я писал, на этой неделе США проведут новые торговые переговоры с Китаем. В их преддверии Трамп в своей манере начинает с поднятия ставок. Трамп хочет получить от Китая согласие на санкции против России. Трамп хочет чтобы Китай их поддержал", — указал Царёв.Официальной реакции Кремля на заявление Трампа на момент написания статьи не было.О возможном крахе Украины — в статье Михаила Павлива "Украина накануне агонии. Расчеты показывают, что до краха остаются считанные месяцы".

https://ukraina.ru/20250728/unizitelnaya-sdelka-ssha-i-evropy-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-28-iyulya-1066056358.html

https://ukraina.ru/20250728/padenie-zelenskogo-s-pedestala-i-provalnaya-strategiya-ermaka-glavnoe-na-utro-28-iyulya-1066051413.html

https://ukraina.ru/20250727/zelenskiy-nazval-datu-itogi-27-iyulya-1066034918.html

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эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, владимир зеленский, офис президента, ес, госдума, сша, россия, украина