https://ukraina.ru/20261122/idet-borba-snaryada-i-broni-terentev-rasskazal-kak-vs-rf-operezhayut-vsu-1084656793.html

"Идет борьба снаряда и брони": Терентьев рассказал, как ВС РФ опережают ВСУ

"Идет борьба снаряда и брони": Терентьев рассказал, как ВС РФ опережают ВСУ - 22.11.2026 Украина.ру

"Идет борьба снаряда и брони": Терентьев рассказал, как ВС РФ опережают ВСУ

"Искандеры" с новыми оптическими и радиолокационными головками наведения проходят апробацию в боевых условиях. Военные инженеры стараются разместить на ракетах и дронах как можно больше средств наведения, чтобы те могли автономно найти и поразить цель. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военно-политический эксперт Вячеслав Терентьев

2026-11-22T05:10

2026-11-22T05:10

2026-11-22T05:10

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Западная пресса пишет, что российские "Искандеры" оснащают новыми оптическими и радиолокационными головками наведения, позволяющими с точностью до нескольких метров поражать цели и менять траекторию на завершающем этапе полета. Отвечая на вопрос, проходят ли эти технологии апробацию в боевых условиях, эксперт объяснил, как устроено противоборство высокоточного оружия и ПВО."Военные инженеры стараются разместить на ракетах и дронах как можно больше средств наведения, которые позволят автономно найти и поразить цель", — пояснил он.По его словам, одновременно работает большое количество средств, с помощью которых эти воздушные цели пытаются нейтрализовать. "Это та самая пресловутая борьба снаряда и брони", — отметил эксперт.Он напомнил, что продолжается то, что началось в 2024 году, когда обе стороны стали создавать средства обхода РЭБ. "Самое главное — успеть поразить больше целей в тот временной диапазон, когда у нас появилось новое ударное средство, а украинцы еще не создали ему противодействие", — подчеркнул Терентьев."Но украинские и западные инженеры действуют примерно в том же формате. Поэтому мы не можем РЭБом или огневыми средствами подавить все беспилотники, потому что всегда находятся разработки, на которые еще нет ответа", — продолжил он.Когда такой ответ находится, подобные удары противника превращаются в ничто, резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Вячеслав Терентьев: Россия победит ВСУ в войне снаряда и брони, когда создаст связку всех элементов ПВО" в дзен-канале Украина.ру.После того, что сделала Украина, Россия имеет право нанести удар по любому объекту инфраструктуры. Это может быть усиление ударов по мостам через Днепр, энергетике или по другим объектам. Подробнее об этом — в интервью "Василий Кашин: Россия больно ударит по Украине, которая уже стоит на грани коммунального коллапса" в дзен-канале Украина.ру.

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