https://ukraina.ru/20250726/sudba-perebezhchika-i-ugrozy-chrnoy-magiey-itogi-26-iyulya-1065997504.html

Судьба перебежчика и угрозы чёрной магией. Итоги 26 июля

Судьба перебежчика и угрозы чёрной магией. Итоги 26 июля - 26.07.2025 Украина.ру

Судьба перебежчика и угрозы чёрной магией. Итоги 26 июля

Украина выдала России желавшего присоединиться к ВСУ российского студента

2025-07-26T17:33

2025-07-26T17:33

2025-07-26T17:33

эксклюзив

хроники

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О том, что в Россию по обмену попал желавший присоединиться к Вооружённым силам Украины российский студент, сообщило информационное агентство Regnum."Студент из Чебоксар 21-летний Алексей Герасимов* добровольно пересек границу, чтобы вступить в одно из украинских подразделений. В мае 2025 года Киев передал Алексея Москве в рамках обмена военнопленными. Он попал в число 120 гражданских, которых Украина вернула России. Сейчас Герасимов* в СИЗО, его внесли в список террористов", — сообщило агентство.Оно обратилось за комментарием к отцу студента — Илье Герасимову."Если вам не нужны проблемы, то не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех чёрной магией. Я это умею", — заявил тот журналистам.Ряд СМИ сообщил, что Герасимов* в январе 2024 года перешёл украино-российскую границу в Белгородской области. Попав на Украину, он изъявил желание присоединиться к подразделениям коллаборантов, воюющих в составе Вооружённых сил Украины. Однако затем он отказывался от тренировок, т. к. с ним не подписали контракт. Последнее — норма для этих подразделений.Когда же ВСУ были готовы заключить с Герасимовым* контракт, он отказался это сделать: как раз тогда, в августе, "Сибирский батальон"**, где студент хотел служить, понёс большие потери. Из подразделения захотела уйти даже часть боевиков. В итоге украинское командование пригрозило им поместить их в миграционную тюрьму и выдать России. В лагерь же поместили самого Герасимова*, который, впрочем, не терял расположения духа и хотел отсидеться до конца боевых действий и уехать в Европу, сообщили СМИ. Однако затем студента выдали по обмену.Главред ИА Regnum, член Совета при президенте России по правам человека и развитию гражданского общества Марина Ахмедова отметила, что подобная участь ждёт многих предателей."Скорее всего, других желающих войти в отряды россиян-предателей на Украине постигнет такая же участь – ими укомплектуют обменные списки, и с границы они сразу отправятся в российскую тюрьму", — отметила Ахмедова.Она также рассказала подробности о Герасимове*."Мы позвонили родителям Герасимова* в Чебоксары, чтобы спросить – как же так вышло, что их сын родился в России, жил в России, был далек от Украины, но вдруг решил за нее воевать. Его отец дал исчерпывающий ответ – "Если вам не нужны проблемы, не трогайте моего сына. Я уничтожу вас всех черной магией. Я это умею". Но мы все равно его потрогали и обнаружили, что учился сын мага на факультете журналистики в ЧГУ им. Ульянова, вел в ВК фейковую страницу, посвященную национально-освободительному движению, испрашивал совета у деревьев, но они почему-то его не предупредили, что предателей не любят даже на Украине", — подытожила Ахмедова.Случай с Герасимовым* прокомментировал и русский писатель и поэт Александр Пелевин."Самое прекрасное в этой истории - пассаж "он не хотел на войну" в сочетании с "вступил в ВСУ" в заголовке СМИ - кажется, иноагента. В смысле, а куда он тогда хотел?! То есть, персонаж перешел границу и вступил в ВСУ, но на войну совершенно никак не хотел! Он вступил в ВСУ, чтобы не воевать! Персонаж был уверен, что воювати за Украинушку - это когда ты сидишь за ноутом и учишься на политолога в Университете свободных народов (штоэта, глядь) в окружении жовто-блакитных воздушных шариков и сладостно мриешь о деколонизации "Рашки", — отметил он.По его словам, история со студентом поучительна."Стоит ли говорить, что в этой истории пошло не так абсолютно все, что могло пойти не так; хотя на самом деле, конечно же, все пошло именно так, как должно было быть. Максимально поучительная иллюстрация. Дети, не хрюкайте. Хрюкать грешно", — указал Пелевин.Журналист и поэтесса Анна Долгарева отметила, что история Герасимова* может послужить для киносценария."Думаю, что про это надо писать сценарий. Комедию, разумеется. <...> Хотел приключений? Получил. Теперь у него есть всё: статус террориста, место в тюрьме и вечный позор по обе стороны линии фронта. Ну што. Наглядная агитация для всех потенциальных РДК**-шников", — отметила она.Некоторые предположили, что Герасимова** выдали не просто так."Новость не то что часа. Новость года. Что-то запредельное. В теории такое возможно только после капитуляции Украины. Другие причины даже в теории сложно представить. Если это не брехня, то на фоне заявлений о скорой встрече лидеров двух стран нас ждут вскоре большие события", — отметил автор посвящённого военной авиации популярного телеграм-канала Fighterbomber.Ранее, 25 июля, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о намерении организовать в Стамбуле встречу президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа, сообщило агентство Anadolu. По словам Эрдогана, он намерен обсудить с лидерами России и США вопрос их возможной встречи в ходе телефонных разговоров на этой неделе."На этой неделе, проведя переговоры с Путиным и Трампом, мы постараемся выяснить, сможем ли мы организовать встречу этих лидеров в Стамбуле", – отметил Эрдоган.Примечательно, что накануне Владимир Зеленский заявил о желании встречи с Путиным."Нам нужно окончание войны, которое начинается, наверное, со встречи лидеров. По-другому с ними не получится. Нужна повестка дня такой встречи - встречи на уровне лидеров... Мы поднимаем этот вопрос публично всегда. И они сейчас в разговоре с нами начали об этом говорить. Это уже движение в направлении к какому-то формату встречи", — рассказал Зеленский 24 августа, говоря о переговорах российской и украинской делегаций в Стамбуле.При этом, судя по словам главы российской делегации, помощника президента РФ Владимира Мединского, в России по-прежнему уверены, что если встреча и должна проводиться, то только для того, чтобы подытожить достигнутые договорённости."Для того чтобы подобная встреча состоялась, необходимо предварительно проработать условия соглашения и понять, что на этой встрече обсуждать, а на самом деле на этой встрече надо не обсуждать соглашение, а ставить точку, подписывать. Встречаться для того, чтобы с нуля заново все это обсуждать, не имеет смысла", — указал Мединский 23 июля.Позднее, 25 июля, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал, что в ближайшие 30 дней встреча Путина и Зеленского маловероятна."Встреча на высшем уровне может и должна поставить окончательную точку в урегулировании и зафиксировать те модальности и те договорённости, которые предстоит выработать в ходе экспертной работы. Делать наоборот невозможно. Можно ли такой сложнейший процесс пройти за 30 дней? Ну, очевидно, что вряд ли", – пояснил Песков.Так он ответил на вопрос о перспективах встречи лидеров до конца августа. Песков подчеркнул, что российская позиция чётко изложена в проекте меморандума, ранее переданного украинской стороне.В то же время, указал Песков, на данный момент позиции сторон по проектам документов об урегулировании остаются диаметрально противоположными, что потребует значительных дополнительных усилий для сближения позиций.* — внесён в список экстремистов и террористов** — запрещённая в РФ экстремистская организацияО происходящем на фронте — в обзоре военного эксперта Геннадия Алёхина "Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается".

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Егор Леев

Егор Леев

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Егор Леев

эксклюзив, хроники