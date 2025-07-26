https://ukraina.ru/20250726/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-protivnik-vydykhaetsya-1065973513.html

Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается

Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается - 26.07.2025 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе: противник выдыхается

Накал и динамика боевых действий середины лета и, в частности, минувшей недели убедительно продемонстрировали успехи российской армии практически на всех направлениях линии боевого соприкосновения.

2025-07-26T07:31

2025-07-26T07:31

2025-07-26T07:31

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Минобороны РФ официально заявило, что подразделения группировки войск "Север" освободили населённый пункт Варачино Сумской области. Всю неделю на этом участке с переменным успехом шли ожесточённые бои.ВСУ раз за разом предпринимали безуспешные контратаки силами штурмовых групп 225-го отдельного штурмового полка в окрестностях Андреевки. Понесли потери и откатились назад. При активной поддержке авиации и артиллерии наши подразделения установили контроль над населённым пунктом Кондратовка.На другом приграничном направлении — Харьковском, штурмовики группировок "Запад" и "Север" расширяют плацдарм в районе Мелового и Дегтярного и двигаются в сторону важного логистического районного центра — Великий Бурлук. Одновременно поступают сообщения о боестолкновениях в окрестностях Купянска со стороны Голубовки. На севере Харьковской области, в лесном массиве вблизи Волчанска, уничтожен район обороны противника. Южная часть города, за рекой Волчья, фактически находится в серой зоне.С мест сообщили, что при поддержке авиации подразделения группировки войск "Запад" подошли вплотную к н. п. Новый Мир и продолжили расширять плацдарм на левом берегу реки Нитриус. На Краснолиманском направлении наши бойцы продолжили активное продвижение в восточной части Серебрянского лесничества. Есть территориальные успехи.Группировка войск "Центр" освободила населённые пункты Новоэкономическое и Зверево на Красноармейском направлении в ДНР. Об этом в ежедневной сводке сообщает Минобороны РФ. Новоэкономическое — посёлок в Покровском районе ДНР. Расположен в 2 километрах к северо-востоку от Мирнограда и является его ближайшим пригородом. Мирноград и соседний Покровск (Красноармейск) являются, пожалуй, последними крупными городами, подконтрольными ВСУ на Донецком направлении. Их освобождение позволит выйти на границы Днепропетровской области на данном участке фронта и высвободит силы для дальнейшего наступления на Славянско-Краматорскую агломерацию.Зверево — населённый пункт, который расположен в нескольких километрах к юго-западу от Покровска (Красноармейска). Рядом — важная автомобильная трасса. Если её перерезать, у гарнизонов противника, которые обороняют Покровск и Мирноград, останется только одна "дорога жизни" — Е50 на Павлоград. Рискну предположить, что именно по ней противник будет пытаться отходить в западном направлении.В последние дни на этом участке было особенно жарко. Порой поступала весьма противоречивая информация. Вначале украинские СМИ сообщили о прорывах наших штурмовых групп на нескольких участках. На рубеже Родинское — Красный Лиман штурмовики ГВ "Центр", действительно, захватили восточную часть террикона шахты "Краснолиманская". Основные боестолкновения всю неделю шли на подступах к промзоне восточнее Родинского, где наши штурмовики продвигаются вдоль узкой лесополосы.Затем украинские информационные ресурсы изменили риторику и стали опровергать сведения о заходе наших мобильных групп в некоторые городские кварталы Красноармейска. Несколько дней подряд наперебой заявляли, что российские ДРГ в Красноармейске уничтожены, но это самое обыкновенное враньё. По сведениям наших военкоров с мест, никаких ДРГ не было. Вооружённые Силы Российской Федерации зашли в город и приступили к его зачистке, — пишет ТГ-канал „Мир | Перезагрузка“. — Первые жители Красноармейска рассказали о том, как они рады приходу российской армии и впервые за долгое время безбоязненно вышли из своих квартир". Хотя ситуация вокруг Красноармейска по-прежнему сложная и напряжённая, идут бои по всему периметру города.На Константиновском направлении, к примеру, артиллерия 33-го мотострелкового полка демонстрирует всю свою мощь. Раз за разом наши артиллеристы точными ударами накрывают позиции противника, ясно давая понять врагу: от возмездия не уйти. Как сообщают наши военкоры, расчёты артиллерийских комплексов — настоящие мастера своего дела. Получив координаты цели с дрона, они мгновенно делают необходимые вычисления и наводят орудие. Каждый выстрел — результат их профессионализма: снаряд точно ложится в цель, не оставляя врагу ни шанса.В современных боевых условиях артиллерия остаётся опорой, а не пережитком прошлого. Беспилотники дают разведданные и корректируют огонь. В тесной связке с ними артиллерия наносит решающий удар всё тем же проверенным 122-мм или 152-мм калибром. Причём теперь стрельба стала ещё точнее и злее: это уже не хаотичная канонада "куда-то в сторону", а точечные удары строго по координатам. Наши орудия наводят страх не громом, а результатом, который ощутимо сказывается на противнике.Наши артиллеристы не просто выполняют задачу, каждый залп для них — ещё и месть за каждый вражеский обстрел, за раненых и павших товарищей. Недаром этих бойцов называют "богами войны" — своей точной и сокрушительной работой они ежедневно подтверждают своё грозное прозвище делом.Что касается ситуации в зоне ответственности группировок "Юг" и "Восток", то в Часовом Яре за противником остались только некоторые кварталы в микрорайоне Южный. В нём российские бойцы продвигаются по ул. Суворова. В свою очередь, ВСУ опираются на качественно подготовленные опорники, по которым работает наша авиация и артиллерия.Штурмовые подразделения группировки "Восток" продолжают успешное продвижение на Южно-Донецком направлении, концентрируя свои усилия вдоль южного берега реки Волчья и по обеим сторонам дороги Запорожье — Донецк. Стало известно, что бойцы-дальневосточники продвигаются от Воскресенки в сторону населённого пункта Александроград.Украинские военные сообщили, что армия РФ проводит разведку и периодически обстреливает подступы к Ивановке (Днепропетровская область), готовясь к потенциальному броску. Но это возможно только в том случае, если ВСУ будут выбиты из Зелёного Гая, а об его освобождении новостей пока не было. По данным ВВС Украины, в ночь на 23 июля (с 20:00 22 июля) армия России атаковала военные объекты противника ударными БПЛА "Герань" и беспилотниками-имитаторами различных типов. Главные прилёты пришлись по Днепропетровской, Сумской, Харьковской и Черкасской областям. Враг подтвердил попадание, как минимум, по 26 целям.Судя по складывающейся ситуации на фронте, противник выдыхается. Это вынуждены признавать даже главные медийные спикеры украинской армии. К примеру, главный поставщик "информации с передка" с позывным Мучной. Он сообщает, что его "побратимы" на передовой едва сдерживают натиск российской армии.Админ тг-канала DS Роман Погорелов заявил, что русские ДРГ проникли глубоко в тыл ВСУ и зачастую ведут бои в окружении, дожидаясь подкрепления. "Такие попытки дают им преимущество в продвижении, ведь таким образом они распыляют силы и внимание, которые направляются на выявление и ликвидацию таких групп, — говорится в аналитике Deep State. — Проблемой также является катастрофическая нехватка людей в обороне, которыми не успевают закрывать дыры на позициях, и которые обнаруживают российские подразделения, чтобы двигаться именно этими маршрутами в тыл".Интересно, что один из картоделов "404-й" признал-таки, что рисует недостоверную линию фронта, закрашивая в серый цвет населённые пункты, которые уже освобождены ВС РФ. "Наши обозначения — это огромная ответственность перед обществом и военными. Но так как противник имеет возможность туда зайти и закрепиться, соответственно, увеличивается серая зона, которая может в любой момент изменить свой цвет — в подавляющем большинстве на (российский) красный", — подытоживает Погорелов.Поступает информация, что главком ВСУ генерал Сырский практически прекратил насыщать Донецкий фронт в районе агломерации личным составом и все усилия сосредотачивает на западном направлении от Донецка-Луганска и севернее — на Харьков. А командование сухопутных войск ВСУ вводит в бой оставшиеся резервы. Судя по всему, как отмечают наши информационные ресурсы, Банковой уже приходится выбирать, что важнее, хотя ранее ВСУ дрались за каждую избушку лесника, как за крупный город.О том, что идёт заметное улучшение тактического положения группировки войск "Центр", сообщает наше Минобороны, в сводке которого также говорится о нанесении поражения врагу в районах н. п. Октябрьское, Суворово, Родинское, Степановка, Полтавка, Артёма и Красноармейск Донецкой Народной Республики. При этом суточные потери украинских вооружённых формирований составляют до 400 военнослужащих.Сейчас, когда у ВСУ проблемы на фронте, в том числе и в Харьковской, Сумской областях, дыры им приходится затыкать всем, что под руку попадётся. Постоянные отловы людей на улицах городов и сёл, полное игнорирование испытанных и проверенных годами принципов комплектования и обучения призывного и мобилизационного ресурса дали не просто трещину в украинской армии, а привели ВСУ к критической черте.Понятно, что в ход идут собственные резервы, иностранные наёмники, вот и РДК* (российский добровольческий корпус) вновь появился, несмотря на свою малочисленность и, во многом, как медийный ресурс. „Эрдэкашники“* плохо обучены в военном плане, их готовили к разведывательно-диверсионной деятельности. И сейчас им приходится противостоять российским штурмовикам в открытом боестолкновении, а это не по кустам шляться. Отсюда и большие потери в их рядах. Будут комплектовать наёмниками, но отойти с позиций не позволят.* запрещённая в РФ террористическая организацияЧитайте также: Спецоперация на минувшей неделе: противник пятится, но сопротивляется. За счет чего?

россия

сумская область

донецкая народная республика

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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