https://ukraina.ru/20250724/predskazuemyy-obman-fenenko-o-tom-kak-zapad-gotovit-novyy-udar-pod-prikrytiem-mirnykh-initsiativ-1065871627.html

Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив

Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив - 24.07.2025 Украина.ру

Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив

Внезапное согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле является частью сложной стратегической игры Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко

2025-07-24T13:21

2025-07-24T13:21

2025-07-24T13:21

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Эксперт обратил внимание на закономерность западных действий: "Заметьте, все разговоры Запада о попытках мирного урегулирования предшествуют какому-то новому масштабному удару со стороны Украины. Это не совпадение, а отработанная тактика".Фененко предупредил об опасности иллюзий: "Чем больше мы говорим о том, что хотим мира, тем больше на Западе воспринимают это как нашу слабость. Они исходят из простой формулы: если Россия предлагает переговоры — значит, она выдохлась и нужно усиливать давление"."Мы почему-то сами себе придумали, что [президент США Дональд] Трамп на нашей стороне и что его хотят обмануть. Но Трамп — президент враждебного нам государства, лидер враждебного России блока", — подчеркнул эксперт, призывая к трезвой оценки ситуации."Это все наши иллюзии, причем опасные. Без крупной победы России на поле боя Запад не пойдет ни на какой выгодный нашей стране мир", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250723/oleg-nemenskiy-o-peregovorakh-trampa-i-zelenskogo-pochemu-ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-1065823323.html

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