Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив - 24.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250724/predskazuemyy-obman-fenenko-o-tom-kak-zapad-gotovit-novyy-udar-pod-prikrytiem-mirnykh-initsiativ-1065871627.html
Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив - 24.07.2025 Украина.ру
Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
Внезапное согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле является частью сложной стратегической игры Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
2025-07-24T13:21
2025-07-24T13:21
новости
запад
россия
украина
александр фененко
дональд трамп
владимир зеленский
украина.ру
нато
вооружения
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/69/1033516999_0:303:3104:2048_1920x0_80_0_0_3601fed9c0d751821ecfd33f053f1b6e.jpg
Эксперт обратил внимание на закономерность западных действий: "Заметьте, все разговоры Запада о попытках мирного урегулирования предшествуют какому-то новому масштабному удару со стороны Украины. Это не совпадение, а отработанная тактика".Фененко предупредил об опасности иллюзий: "Чем больше мы говорим о том, что хотим мира, тем больше на Западе воспринимают это как нашу слабость. Они исходят из простой формулы: если Россия предлагает переговоры — значит, она выдохлась и нужно усиливать давление"."Мы почему-то сами себе придумали, что [президент США Дональд] Трамп на нашей стороне и что его хотят обмануть. Но Трамп — президент враждебного нам государства, лидер враждебного России блока", — подчеркнул эксперт, призывая к трезвой оценки ситуации."Это все наши иллюзии, причем опасные. Без крупной победы России на поле боя Запад не пойдет ни на какой выгодный нашей стране мир", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250723/oleg-nemenskiy-o-peregovorakh-trampa-i-zelenskogo-pochemu-ssha-ne-veryat-v-pobedu-ukrainy-1065823323.html
запад
россия
украина
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/103351/69/1033516999_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_b516fa3ea4e2d599840bcdf3e027c4ca.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, запад, россия, украина, александр фененко, дональд трамп, владимир зеленский, украина.ру, нато, вооружения, сво, переговоры, переговоры по украине 2025, сша, мир, главные новости, война, новости россии, дзен новости сво, аналитика, эксперты
Новости, Запад, Россия, Украина, Александр Фененко, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Украина.ру, НАТО, вооружения, СВО, переговоры, переговоры по Украине 2025, США, мир, Главные новости, война, новости России, дзен новости СВО, Аналитика, эксперты

Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив

13:21 24.07.2025
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкУкраинские военные обстреляли Донецк
Украинские военные обстреляли Донецк - РИА Новости, 1920, 24.07.2025
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Внезапное согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле является частью сложной стратегической игры Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Запад просто тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России. Например, нападения на Курскую область, как было в 2024 году", — заявил Фененко.
Эксперт обратил внимание на закономерность западных действий: "Заметьте, все разговоры Запада о попытках мирного урегулирования предшествуют какому-то новому масштабному удару со стороны Украины. Это не совпадение, а отработанная тактика".
Фененко предупредил об опасности иллюзий: "Чем больше мы говорим о том, что хотим мира, тем больше на Западе воспринимают это как нашу слабость. Они исходят из простой формулы: если Россия предлагает переговоры — значит, она выдохлась и нужно усиливать давление".
"Мы почему-то сами себе придумали, что [президент США Дональд] Трамп на нашей стороне и что его хотят обмануть. Но Трамп — президент враждебного нам государства, лидер враждебного России блока", — подчеркнул эксперт, призывая к трезвой оценки ситуации.
"Это все наши иллюзии, причем опасные. Без крупной победы России на поле боя Запад не пойдет ни на какой выгодный нашей стране мир", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
37 отдельная бригада морской пехоты ВСУ - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Вчера, 17:49
Олег Неменский о переговорах Трампа и Зеленского: почему США не верят в победу УкраиныПубликации The Washington Post о том, что Дональд Трамп якобы требовал от Владимира Зеленского начать масштабное наступление, не соответствуют действительности. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог Олег Неменский
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЗападРоссияУкраинаАлександр ФененкоДональд ТрампВладимир ЗеленскийУкраина.руНАТОвооруженияСВОпереговорыпереговоры по Украине 2025СШАмирГлавные новостивойнановости Россиидзен новости СВОАналитикаэксперты
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
15:43Конец Палестины? Израиль готовит аннексию Западного берега реки Иордан
15:37В районе устья Быстрое (Одесская область) произошёл взрыв на судне-земснаряде: трое погибших
15:34"Отражение атак дронов и конвоирование судов" — капитан 1-го ранга Дандыкин о приоритетах ВМФ
15:28Зеленскому следует рассмотреть вопрос о сложении полномочий, считают в Лондоне. Новости к 15.30
15:19Бездомные захватили бункер в Ивано-Франковске и угрожают расправой
15:08Харьковский градоначальник Терехов снялся спиной к месту прилета по "швейному предприятию"
14:48Взрыв на подстанции Херсона: ВСУ остались без электричества
14:44Обстановка на Покровском (Красноармейском) направлении
14:38"Заморозка" в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО: Фененко объяснил изменение позиции США
14:34На Западе снова критикуют главу ОП Андрея Ермака, считающегося фактическим правителем Украины
14:16Пиарщики Зеленского в борьбе с противниками переподчинения НАБУ и САП запросили помощь ЛГБТ*
14:09Будапешт не причастен к помощи НАТО Киеву - Сийярто
13:58Почему мобилизация уже не спасет Украину, какие планы у главкома ВСУ и где все это будет — Рамм
13:42Декоммунизация продолжается: на очереди названия областей
13:30Людоедский пост: как аудитория "Униана" отреагировала на трагедию в Амурской области
13:26"Имитация для Трампа". Что говорят на Украине о переговорах в Стамбуле
13:21Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
13:17Мерц и Макрон встревожены Зеленским, обстрелы и налёты. Главное на 13:00 24 июля
13:13Зеленский отчитался перед британским премьером о борьбе с антикоррупционными органами Украины
13:03Массовое бегство: эксперт раскрыл реальные масштабы дезертирства в ВСУ в 2025 году
Лента новостейМолния