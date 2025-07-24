Предсказуемый обман: Фененко о том, как Запад готовит новый удар под прикрытием мирных инициатив
Внезапное согласие Владимира Зеленского на переговоры в Стамбуле является частью сложной стратегической игры Запада. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко
"Запад просто тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России. Например, нападения на Курскую область, как было в 2024 году", — заявил Фененко.
Эксперт обратил внимание на закономерность западных действий: "Заметьте, все разговоры Запада о попытках мирного урегулирования предшествуют какому-то новому масштабному удару со стороны Украины. Это не совпадение, а отработанная тактика".
Фененко предупредил об опасности иллюзий: "Чем больше мы говорим о том, что хотим мира, тем больше на Западе воспринимают это как нашу слабость. Они исходят из простой формулы: если Россия предлагает переговоры — значит, она выдохлась и нужно усиливать давление".
"Мы почему-то сами себе придумали, что [президент США Дональд] Трамп на нашей стороне и что его хотят обмануть. Но Трамп — президент враждебного нам государства, лидер враждебного России блока", — подчеркнул эксперт, призывая к трезвой оценки ситуации.
"Это все наши иллюзии, причем опасные. Без крупной победы России на поле боя Запад не пойдет ни на какой выгодный нашей стране мир", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну" на сайте Украина.ру.
О том, способна ли Европа оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО — в материале "Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны" на сайте Украина.ру.
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