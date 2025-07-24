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Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны

Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны - 24.07.2025 Украина.ру

Александр Казаков: Трамп попробовал разрубить украинский узел, но Путин заставил его убрать шашку в ножны

Трамп дистанцируется от украинского конфликта, но уйти не может. Это проблема. Украина остается его камушком в ботинке. Хотя он очень бы хотел вынести эту войну за скобки и параллельно налаживать отношения с Россией, считает сопредседатель Клуба народного единства, член Совета по внешней и оборонной политике Александр Казаков

2025-07-24T04:39

2025-07-24T04:39

2025-07-24T04:39

интервью

украина

европа

россия

дональд трамп

владимир путин

рютте

пентагон

нато

сво

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Александр Юрьевич, на ваш взгляд, какую позицию по Украине сейчас занимает Дональд Трамп, учитывая его заявления про 50 дней и 100% пошлины?- Ситуация состоит в следующем.СВО уже во всех смыслах прошла переломную стадию и движется к завершению: и на полях сражений, и на политико-дипломатическом фронте. Все катится к заведомо известному всем результату. И теперь все должны определиться по отношению к этому результату. А результат – это победа России в ходе СВО (только не спрашивайте меня про территории). Но если есть победитель, то должен быть проигравший.При этом основа западного мышления – это "игра с нулевой суммой". Эта политическая теория означает: насколько один победил, настолько другой проиграл. Сумма победы равняется сумме поражения, поэтому получается ноль. А вот лидеры БРИКС (и Путин, и Си Цзиньпин) прямо предлагают Западу поменять этот базовый принцип, чтобы отказаться от игры с нулевой суммой. Мы считаем, что возможны такие варианты разрешения сложнейших противоречивых вопросов, где все будут в выигрыше.Грубо говоря, мы готовы не добивать врага и не настаивать на его безоговорочной капитуляции.Пока же игра катится к окончанию именно в парадигме "нулевой суммы". И вопрос о том, кто будет проигравшим в результате победы России. Я сейчас не об Украине. Украина – это пирог, который должен быть съеден в процессе окончания СВО.Мы уже обсуждали, что до октября 2024 года проигравшим был коллективный Запад, которого больше нет. Американцы при Трампе выскочили из коалиции проигрывающих и укрепляют эту позицию. Японцы и австралийцы просто спрячутся под лопухом и скажут: "Нас там не было". Следовательно, остается Европа. И в таком раскладе заявления Трампа на встрече с генсеком НАТО Рютте выглядит иначе. Он все переложил на Европу. Он прямо заявил, что Европа проиграет.Посмотрите на их выступления. Рютте – профессиональный манипулятор. Он пытался вложить в уста Трампа другие слова, но Трамп ни разу не поддался. Американский президент даже ни разу не сказал, что Украина будет покупать оружие у США на европейские деньги. Европа покупает оружие и Европа воюет.Трамп сказал: "Они такие сильные и патриотичные. Они хотят. Хотите – нате". Повторюсь, он конкретно обрисовал эту коалицию проигравших. И это – именно Европа. Ситуация складывается пока так.О сроках никто не говорит по той простой причине, что это – невероятно сложная история. Это гордиев узел. И Трамп предлагает этот узел разрубить, а Путин предлагает его распутывать. Причем Трамп, который уже пришел с шашкой, засунул эту шашку в ножны. Когда он в последнее время говорил про прекращение огня? Ни разу. Он согласился с позицией Путина.- Будет ли он участвовать в распутывании этого гордиева узла?- Он попытается отпетлять, чтобы это происходило без него. Но это у него вряд ли получится. Америка слишком сильно завязла на Украине. По оружию понятно – Трамп по технике и боеприпасам снял с себя все обязательства. А разведданные? Тот же "Старлинк" оплачивается поляками. Пока поляки платят, компания Маска эти услуги предоставляет. Может не предоставить? Может. Но для этого нужно получить четкий политический приказ. А контрактные обязательства у Маска с Пентагоном. Приказ не поступил.Разведданные? Это же не спутниковые снимки, которые можно купить на рынке. Разведданные – это не платная услуга. Хотя Трамп как бизнесмен может сказать: "Хотите данные – платите".Вообще я бы хотел задать своим оппонентам один вопрос. США объявляли войну России? Нет. Тогда почему вы требуете, чтобы США объявили о прекращении войны? Да, они вовлечены в конфликт, но опосредовано. Только один раз Верховный смог поймать их за хвост в сентябре 2024 года ("Ваши действующие военнослужащие запускают ваши ракеты по российской территории").Короче говоря, Трамп на встрече с Рютте сделал еще один шаг от этого конфликта. И в сентябре-октябре, когда закончится байденовское оружие, за следующие поставки лично Трамп ответственности нести не будет. Под ними не будет его подписи. Процесс будет такой.Норвегия покупает оружие у "Локхид Мартин", компания спрашивает разрешение у Пентагона, а разрешение будет давать министр обороны Пит Хегсет. "Ручки-то вот они". То есть ключевая внутриполитическая задача Трампа – не вляпаться в "войну Трампа". И пока он не перевел Украине ни одного доллара и ни одной ракеты.- А Европа-то сможет оплатить оружие, которое Трамп продаст НАТО?- Сейчас начнется долгое и веселое шоу (смеется).Это именно Европа придумала схему "мы покупаем и Украине отдаем". Трамп сказал: "Покупайте". А кто за это будет платить? Мы же помним перманентную кинокомедию, как они согласовывают санкционные пакеты. Это-то ладно. Страны считают свои будущие убытки. А теперь им просто так надо будет раскошелиться на миллиарды.- Правильно ли я понимаю, что эти суммы идут поверх 5% от ВВП на оборонные расходы?- Так они только к 2035 году обещали перейти на 5% ВВП.- Причем кто-то до сих пор и 2% не может выделить.- Правильно. Причем это ключевые страны. То есть этих денег попросту нет. Деньги придется наскребать. И тут уже случится другая история.Европа находится в тяжелейшем экономическом кризисе, который она сама для себя организовала. Чтобы найти хоть какие-то деньги и хоть как-то перезапустить военную. промышленность, они создали фонд на 150 миллиардов. Но там идет внутренняя грызня. Они в глотку друг другу готовы вцепиться.Первым был Макрон. Он сказал: "Никакой покупки оружия".То есть Европа разводит Трампа на то, чтобы он продавал Европе новое оружие, а они бы свое старое оружие отдавали на Украину. Думаете, они для Украины что-то покупать будут? Дураков нет. Они заказывают новый "Пэтриот" у США, старый комплекс в формате РЛС и две установки отдают Украине, а через три года рассчитывают получить новый и получше.Но Франция уже заявила: "Если европейцы создали новые деньги, мы должны потратить их в Европе". А немцы за ней повторяют: "Мы разогнали стоимость акций РейнМеталла как не в себя, а вы нам заказы не дадите? Мы так не договаривались".Повторюсь, Трамп буквально гранату кинул в это болото. И мы сейчас будем сидеть и смотреть, как это все булькать будет.- Если у европейцев нет денег, может Трамп предложить им кредит?- Теоретически – да. Польша как не в себя закупает технику у Южной Кореи, но в кредит на 50 миллиардов. Только если вы можете построить в кредит атомную станцию, потому что она окупится, то военная техника либо валяется на складе, либо горит.К тому же, Европа для Трампа – это еда. Он собирается ее до копейки ободрать. А если он хочет ее сожрать, зачем ему деньги в кредит давать? Если американская корпорация возьмет кредит у правительства США под гарантии Пентагона и даст его европейцам, то это тоже так себе перспективка. Потому что ответственность все равно должен нести Вашингтон, а Трамп этого не хочет. Он хочет зарабатывать, а не отдавать.Теперь по поводу 100% санкций.Тут Трамп отпетлял качественно. Законопроект в Конгрессе от парочки сенаторов-республиканцев – это инструмент давления на Трампа. Суть его в следующем: США пытаются оказать давление на Россию путем объявления торговой войны Китаю, Индии и Бразилии. Креативно. Но Трамп пообещал, что "если кто-то что-то вдруг, то я введу 100% пошлины", и после этого законопроект потерял силу. Он обнулил этот документ.- Допустим, проходят эти 50 дней. Наступает сентябрь. Что дальше?- Если верить утечкам из западных СМИ, Трамп позвонил Макрону после разговора с Путиным и сказал: "Представляешь, я ему предлагал прекратить огонь ко Дню независимости, потому что мне еще одной победы не хватало. А Путин отказался. Мол, я уже объявлял краткосрочные перемирия к пасхе и 9 мая, причем тут Америка. Он хочет взять все. Он хочет выйти на границы регионов, где у русских существенное присутствие".Где у нас существенное присутствие? Харьковская, Сумская и Днепропетровская области. И Трамп решил, что Путину нужно 60 дней для решения военных вопросов. А Верховный сказал: "Дональд, это же военные задачи, а не шоу на телевидение".То, что я рассказываю – это сливы западных СМИ. Якобы Путин настаивал на 60 днях, а Трамп согласился на 50. Именно поэтому Дмитрий Медведев назвал ультиматум Трампа театральным.Мне кажется, что потом Путин и Трамп созвонятся, и Трамп скажет: "Я разве про 50 дней говорил? Не было такого. Надо быть гибким".Понимаете, в текущей политике можно всерьез обсуждать только то, что в буквальном смысле лежит на столе и по поводу чего можно вести переговоры в периоде два-три дня. А если я обещаю, что положу что-то на стол через 50 дней, а потом мы поговорим – это вообще ни о чем.Повторюсь, СВО прошла переломный момент и движется к победному для нас завершению. Это реальность. Русский паровой каток катится, его никто не может остановить. Для них это страшно.- И тут Москва еще говорит: "Когда там новый раунд переговоров? Мы готовы".- Трамп любит заканчивать фразы многоточием."Европа будет покупать оружие и Украина должна…". Что должна Украина? Или как западные СМИ вбрасывали: "Трамп спрашивал у Зеленского, почему он по Москве не стреляет. Оружия нет? Ну-то то можешь по Москве стрелять? Можешь. Ну ладно". Что "ну ладно"? Трамп даст ему ракеты для ударов по Москве? Не будет этого.Трамп дистанцируется от украинского конфликта, но уйти не может. Это проблема. Украина остается его камушком в ботинке. Хотя он очень бы хотел вынести эту войну за скобки и параллельно налаживать отношения с Россией. Они ему нужны экономически и геополитически, чтобы совершить глобальный разворот в сторону Китая. А европейцы за штаны тянут Трампа в окопы.При этом Трамп не хочет воевать с Китаем. И Китай не хочет воевать с Америкой. И мы не хотим войны. Все три ключевые державы не хотят воевать, но им реально мешает Украина. Мы помогаем Трампу как можем, не реагируя на его хамские эскапады. Это ж надо, какое терпение у Путина и всего Кремля.Поэтому Песков выдергивает из этого бреда Трампа одну мысль и говорит: "Мы рады, что Трамп осознал всю сложность украинского конфликта. Едем дальше".То есть партия разыгрывается небывалая.- Напоследок хотелось бы спросить про фронт. Вы сказали, что переломный момент на СВО уже прошел. Как это может поменять переговорную позицию сторон?- Мы сейчас в шаге от следующего плохого предложения России. Это явно не конституционные регионы. Пусть Украина еще время потянет. Почему киевский режим поменял правительство? Только для того, чтобы поменять переговорную группу и проигнорировать наш меморандум.Хотя киевский режим сейчас должен выторговывать для себя жизнь. И желательно не за решеткой.Почему я уверен, что на СВО произошел перелом? Потому что ВСУ могут еще устроить набег на нашу область, но это уже для ежедневных новостей. Исход кампании предрешен. Наша задача – не затягивать и не торопиться. И ключевой для нас вопрос – цена победы. Мы впервые в истории воюем по принципу, когда надо беречь жизни солдат.И Верховный говорит: "Не смотрите ни на календарь, ни на часы. Народ и экономика потянет".Теперь насчет денацификации и демилитаризации.У европейцев иногда возникают разумные возражения: "Если у Украины не будет армии, потому что потом она так или иначе окажется в составе России". Да, окажется. Но от этого наше требование не поменяется.Параметры денацификации тоже могут меняться, в зависимости от поведения киевского режима. Это может быть денацификация-лайт по Стамбульскому варианту (вводите уголовную ответственность за прославление нацистов и едете по проспекту Бандеры). А может быть денацификация по сценарию Германии, когда десятки миллионов людей прошли через это сито (журналисты, чиновники, учителя).Так что еще летом Верховный объявит о новых условиях для Украины.Также о геополитических аспектах украинского конфликта - в интервью Алексея Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну

https://ukraina.ru/20250531/1063522915.html

https://ukraina.ru/20250721/1065649221.html

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Александр Порунов

Александр Порунов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, украина, европа, россия, дональд трамп, владимир путин, рютте, пентагон, нато, сво, киевский режим, китай