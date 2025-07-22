https://ukraina.ru/20250722/aleksey-fenenko-zapad-tyanet-vremya-chtoby-ustroit-rf-novuyu-kurskuyu-avantyuru-ili-vtoruyu-krymskuyu-1065708762.html

Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну

Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну - 22.07.2025 Украина.ру

Алексей Фененко: Запад тянет время, чтобы устроить РФ новую Курскую авантюру или вторую Крымскую войну

Россия не взяла Сумы и Харьков, поэтому Великобритания считает, что можно победить русских. При этом мы наблюдаем воскрешение политики Британии XIX века. Запад тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России, например, для нападения на Курскую область, как было в 2024 году.

2025-07-22T06:00

2025-07-22T06:00

2025-07-22T06:00

интервью

россия

германия

украина

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вооруженные силы украины

британия

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор факультета мировой политики МГУ имени М. В. Ломоносова, эксперт Российского совета по международным делам Алексей Фененко.Как пишут западные СМИ, Лондон намерен объявить 50-дневную кампанию по вооружению Киева и вместе с Германией планирует договориться о закупке дополнительных ракет для систем ПВО, чтобы передать их Украине.— Алексей Валериевич, что затевает Великобритания и с какой целью?— В Лондоне считают, что война по истощению России продолжается, а для этого необходимо постоянно поддерживать потенциал украинских вооруженных сил (ВСУ). Запад видит ситуацию иначе, чем мы.Во-первых, они считают, что раз Россия за 3,5 года не смогла решить проблему на поле боя и нанести полное поражение Украине, то последнюю следует поддерживать и дальше. Во-вторых, на Западе все время говорят о том, что Россия не смогла далеко продвинуться, а наступление в Харьковской и Сумской областях не принесло ощутимых крупных результатов в виде падения этих областных центров или иных крупных городов Украины. Так это или нет на самом деле — другой вопрос, но в западных странах, включая Великобританию, ситуацию видят так, и это надо учитывать. В-третьих, ВСУ продолжают обстрел российских городов дронами, причиняя нам ущерб. Поэтому опять же, по мнению западных лидеров, важно продолжать укреплять потенциал ВСУ.— Тем более, что буквально на днях, 17 июля, Великобритания и Германия подписали так называемый Кенсингтонский договор…— Это очень важный договор. Напомню, что лимиты для Бундесвера были установлены Московским договором, подписанным 12 сентября 1990 года. Но 31 мая 2022 года Германия заявила о намерении иметь вторую по численности армию среди стран – членов НАТО. То есть более мощную, чем это предусмотрено в Московском договоре. Кабинет Фридриха Мерца подтвердил этот курс.Великобритания — одна из четырех держав-победительниц, которая выступает гарантом того, что Германия будет выполнять лимиты Московского договора. Теперь, в ответ на заявление из Берлина, Лондон подписывает с немцами двусторонний союзный договор. То есть получается, что Британия юридически согласна с тем, что Германия превысит лимиты Московского договора 1990 года. И попросту принимает тот факт, что будет происходить довооружение Германии.Интересно, что Лондон примерно также действовал в 1930-х годах. Ещё до прихода Гитлера к власти начались британо-германские переговоры о возможности ревизии Версальского мирного договора 1919 года. Предполагалась отмена его военных статей (то есть довооружение Германии) в обмен на сохранение политических статей (послевоенных границ в Европе). Германия в марте 1935 года в одностороннем порядке отменила военные статьи Версальского договора. В ответ Лондон ограничился вялыми протестами, а в мае 1935 года заключил с Берлином полуофициальное морское соглашение, разрешавшее Германии иметь надводный флот (1/3 тоннажа от британского) и подводный флот (45% тоннажа от британского).— А их совместное вооружение Украины будет связано с этим?— Безусловно, так как англосаксонское мышление — это прецедентное мышление. Вспомните, как только Великобритания и Франция подписали Ланкастерский пакт в ноябре 2010 года, эти страны очень быстро инициировали совместную военную операцию в Ливии. Теперь они хотят показать действенность союзного договора между Британией и Германией.— Зачем вообще европейским странам создавать союзы при наличии НАТО? — Дело в том, что юридически Вашингтонский договор 1949 года не очень сильный. Да, его знаменитая 5-я статья предполагает взаимопомощь на случай агрессии ("нападение одного есть нападении на всех"). Но в чем именно будет заключаться эта помощь не ясно. Прислать батальон химической защиты или разорвать дипломатические отношения с агрессором — тоже помощь. Нигде не прописано обязательное объявление войны агрессору, введение военного положения или объявление общей мобилизации. В НАТО мощная бюрократическая система и мощное военное планирование. Но лежащий в его основе Вашингтонский договор намного слабее австро-германского союзного договора 1879 года или франко-русской военной конвенции 1892 года. В последней, например, четко указано: если Германия нападает на одну из сторон, другая использует все силы для нападения на агрессора. Таких обязательств в НАТО нет. Американцы, предполагаю, помогут европейцам в случае войны, но как и в каком формате — вопрос. Европейцы помнят Суэцкий кризис 1956 года. Тогда СССР пригрозил Британии и Франции и потребовал вывода их войск из Египта, а США отказались их защищать. Администрация Эйзенхауэра им объяснила: НАТО создано для защиты вас в Европе, а не для поддержки ваших колониальных авантюр.— Заявления Британии, кстати, выглядят как противодействие "50 дням Трампа", которые он запланировал на завершение конфликта. Если Великобритания начнет сейчас давать ВСУ наступательные вооружения ни о каком завершении и переговорах не может быть и речи. То есть это явная попытка сорвать план Трампа?— Трамп предложил ультиматум на невыгодных для нас условиях. Что касается англичан и американцев в целом — они считают себя "либеральными нациями", которые вправе диктовать другим народам свои условия. То есть они относятся к России как к субъекту, который необходимо, как они говорят, принудить к миру на их условиях. И в эту логику их действия очень даже укладываются. Не хотите подписывать мирный договор на наших условиях? Будем вооружать ВСУ и расширять удары. Вот, собственно, как они видят мир и как мыслят.— Между тем, Британия нацелилась еще и на Зангезурский коридор. Удастся ли "англичанке нагадить" и установить свое влияние на Южном Кавказе, полностью вытеснив РФ?— А откуда там вытеснять Россию? Армения настроена к нам предельно не дружественно и даже враждебно, что показывает ее политика. Это и сближение Армении с НАТО, и по сути прекращение ее участия в ОДКБ, и подрыв евразийского экономического сообщества. Армения постоянное вовлекает страны НАТО, прежде всего Францию, в попытки урегулирования отношений с Азербайджаном. Поэтому, если бы Армения была партнером или союзником России, то Зангезурский коридор действительно был бы проблемой для нас. Но это давно уже не так ввиду предельно недружественной позиции армянского руководства.Что касается Британии, то она тоже давно присутствует на Южном Кавказе. Вспомните, военное партнерство Грузии с США и Британией, которое никуда не делось.— Но у нас говорят о повороте Грузии в сторону России…— Грузия с нами не восстановила дипломатических отношений, не свернула полностью военные программы сотрудничества с НАТО, которые никуда не делись с территории Грузии. Армения (как страна ОДКБ) имела наибольшее количество военных программ с НАТО! И началось это вовсе не с Пашиняна. Поворот Армении к партнерству с НАТО начался еще в 2002 году, и все эти годы страна его лишь наращивала. Что касается Азербайджана, то он всегда занимал балансирующую роль. Поэтому я, честно говоря, не вижу здесь ничего принципиально нового, что подорвет позиции России на Южном Кавказе. "Нельзя починить то, что не сломано", как говорят американцы.— Приобрела ли геополитическая игра России и Великобритании новые смыслы в 21 веке?— Я бы не сказал, что это так. Как раз англичане и французы действуют совместно франко-британским тандемом, точно так же, как в Крымскую войну. Обратите внимание на их стратегию.Первое. Обсуждение идеи высадки своего совместного корпуса на Черном море, которая дополняется подписанием Францией союзных деклараций со старыми партнерами — Румынией и Молдавией. Кстати, Крым (прежде всего Севастополь) ВСУ обстреливали британскими крылатыми ракетами воздушного базирования совместной разработки Storm Shadow.Второе. На Балтийском море англичане активно поддерживают Финляндию и Швецию как главных противников России в этом регионе, и обсуждают старые идеи, как вместе с ними блокировать российскому балтийскому флоту выход из Финского залива.Так что здесь Великобритания продолжает действовать точно так же, как и в середине XIX века. Мы наблюдаем интересное воскрешение политики Британии того времени , несмотря на то, что многие наши либеральные эксперты кричали о том, что это все умерло и наступила новая эра в истории человечества.Как мы видим, ничего не устарело, а наоборот, стало активно возвращаться.— Почему Зеленский внезапно согласился на переговоры в Стамбуле, хотя почти месяц отказывался? Или это хитрая комбинация Зеленского и Европы, чтобы обмануть Трампа и манипулировать им?— Ваш вопрос очень интересен. Мы почему-то сами себе придумали, что Трамп на нашей стороне и что его хотят обмануть. Но Трамп — президент враждебного нам государства, лидер враждебного России блока и проводит враждебную нашей стране политику. И здесь все становится на свои места.Однако Запад просто тянет время, чтобы перевооружить Украину для совершения нового акта против России. Например, нападения на Курскую область, как было в 2024 году, или для иного удара по России. Заметьте, все разговоры Запада о попытках мирного урегулирования предшествуют какому-то новому масштабному удару со стороны Украины.Это все наши иллюзии, причем опасные. Чем больше мы говорим о том, что хотим мира, тем больше на Западе воспринимают это как нашу слабость. Значит Россия выдохлась, значит Россия начала спецоперацию, а теперь сама просит мира.— Почему Трамп внезапно сменил позицию по украинскому урегулированию?— Это был закономерный финал. Трамп хотел предложить России такую сделку: замораживание конфликта по линии фронта в обмен на отказ от вступления Украины в НАТО. Тогда это выглядело бы как неудача России: за три с лишним года наша страна не смогла до конца освободить даже Донбасс, не говоря уже об остальных областях. Возникло бы противоречие с конституционным референдумом сентября 2022 года. А Запад спокойно накачивал бы Украину оружием для войны-реванша и без формального членства в НАТО. Поскольку для России такой вариант неприемлем, Трамп включил "план Б": ускорение довооружение Украины и усиление давления на Россию.— С этим же связаны попытки Украины полностью нарушить логистику России (атаки дронами, простаивание аэропортов)?— Я бы тут обратил внимание на другое. Представьте себе на минуточку, если бы на нашем месте были Соединенные Штаты — как бы они ответили, что бы они сделали с неядерный страной и ее народом, который проводит на них такие атаки? Они бы стерли атакующую страну с лица земли. Они бы сметали беспощадно и военных, и гражданских ковровыми бомбардировками.— Но мы не США, мы же гуманная нация…— Поэтому на Западе считают, что на нас можно давить. Они понимают разговоры только с позиции силы. Хуже того, это укрепляет там настроения, что неядерная война с Россией вполне возможна. Без крупной победы России на поле боя западные страны не пойдут ни на какой выгодный нашей стране мир.Если Европа ориентирована на развитие военного конфликта с Россией, то она сделает все возможное, чтобы украинский фронт не посыпался, а Киев не пошел на мирные переговоры до начала подготавливаемого ею конфликта. Об этом в интервью Олег Неменский: Европа готовит войну с Россией, поэтому сделает все, чтобы ВСУ держали фронт.

https://ukraina.ru/20230112/1042581333.html

https://ukraina.ru/20250719/rostislav-ischenko-esli-u-armenii-budut-plokhie-otnosheniya-s-rossiey-azerbaydzhan-i-turtsiya-zaberut-svoe-1065526019.html

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Анна Черкасова

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