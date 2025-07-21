Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы - 21.07.2025 Украина.ру
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Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы
Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы - 21.07.2025 Украина.ру
Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы
Запад пытается спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.
2025-07-21T07:00
2025-07-21T07:00
интервью
европа
россия
владимир зеленский
ростислав ищенко
дональд трамп
впк
кабмин
f-35
rafale
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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Зеленский изменил состав украинского Кабмина. Как это скажется на ходе переговоров в Стамбуле?- Предыдущую переговорную группу никто не отменял. Но даты очередных переговоров нет. И никто, кстати, к ним особенно не стремится, к этим переговорам, потому что разговаривать с людьми не о чем. Об этом говорили еще до того, как переговоры начались.Российская сторона постоянно подчёркивала, кстати, Украина, что позиции непримиримы. Даже американские посредники некоторые, пытаясь свести эти позиции воедино, разводили руками и говорили, что они настолько диаметрально противоположны, что непонятно, о чем будут беседовать за словом переговоров. Поэтому разговаривали об обмене пленными.Но на сегодня никто не готов говорить о каком-то компромиссном варианте прекращения огня. Для Украины абсолютно неприемлемы российские условия, для России абсолютно неприемлемы украинские условия. И американские, кстати, тоже. Поэтому если нельзя договориться мирным путём, то тогда договариваются военным.И все знают, что боевые действия закончатся ликвидацией Украины, если не будет договоренностей. Меня, например, устраивает, если Украину ликвидируют. И я в этом отношении не одинок. В России, США, на Украине, в Европе это распространённая точка зрения. Никому, кроме остатков банды Зеленского, она не нужна. Даже уже не всей банде Зеленского, потому что многие уже решили свои проблемы и уехали.- Давайте поговорим про оплату американского оружия для Украины. Кто из европейских стран готов это делать? Есть ли на это деньги?- Европа оплачивает из коллективных средств ЕС. Сейчас они пытаются выделить 280 млрд евро до 2035 года. Пока Венгрия блокирует эту инициативу, но европейцы эту блокаду прорвут. Украина явно до 2035 года не доживет, ей бы до 2026-го дожить. А выделенные миллиарды можно будет поделить, так что затея для европейцев интересная. Недостатка в деньгах не предвидится. Предвидится недостаток вооружений. Если раньше американцы, европейцы и многие наши соотечественники думали, что печатать деньги это все, то теперь до них стало доходить, что деньги это не только не танки и не пушки, это даже не бутерброд с маслом. Их можно есть, но это очень некалорийная и невкусная пища.Надо иметь что-то, на что эти деньги можно обменять. А оружие оказалось в дефиците, сначала советское, а потом и антисоветское, потому что Украина очень быстро его израсходовала на фронте. А у Запада были не такие большие арсеналы. И наладить производство в массовом порядке он пока что не сумел. Сам жалуется, что Россия производит на порядок больше, чем коллективный Запад.Но Запад под производство оружия формирует бюджет, в Европе уже идет процесс реформирования армий. Обсуждает идея создания общеевропейской армии для войны с Россией. Это сложнее, им бы ЕС удержать, не дать ему развалится.Поэтому Украина, как бы она не ныла по поводу средств ПВО получает какие-то расходники. Наши удары по украинскому тылу стали суперуспешными не только потому, что в залпе стало использоваться больше БПЛА и ракет, но и потому что ПВО Украины осталась без ракет или была подавлена.Поэтому Украина испытывает огромные трудности именно с защитой своего неба. Они постоянно об этом говорят. Если на фронте они ещё как-то выходят из положения, то с тылом у них совсем плохо.Это не потому, что Запад не хочет, а потому что всего этого нет. Зеленский постоянно говорит, что купим все. Но политики могут заявлять все, что угодно, но на склады они приходят к военным, а там шаром покати.- Трамп хочет, чтобы Европа покупала продукцию американского ВПК. Но Европа сама хотела вооружиться и перезагрузить свой ВПК. Смогут ли европейцы это сделать?- Может быть, им это и удастся. Это же европейцы будут решать, на что тратить деньги: на собственные или американские вооружения. На рынке оружия жесткая конкуренция. Американцы пропихивают свои F-35, французы свои Rafale, немцы - Eurofighter. Последние два представляют собой мультифункциональную боевую платформу, которая выполняет функции и поддержки войск на земле, и истребителя. Насколько эффективно будет выполнять, пока неизвестно, потому что массово в боевых действиях не использовался.Все конкурируют не только на иностранных рынках, но и на внутренних. Поляки раньше покупали танки "Леопард", сейчас – "Абрамсы" и южнокорейскую "Черную пантеру" из соображений цена - качество.Проблема европейского ВПК не только в том, что на него не выделялись деньги, но в том, что европейская промышленность испытывает большие трудности. Когда вы производите на заводе болтики, то потом они идут и в гражданскую сферу, и в ВПК. Они абсолютно одинаковые везде. Если ваш завод остановился, то их нет ни для кого. И так по всей линейке. То есть многие предприятия выпускают продукцию двойного значения.Европейская продукция дорожает, потому что Европа перешла с дешевых российских энергоносителей на дорогие американские. То есть те же российские, которые продают теперь Соединённые Штаты. Если вы военный и выбираете между европейской продукцией и дешевой и более качественной американской или южнокорейской, то выбираете более дешёвую.И понятно, что в Европе есть страны, у которых есть свои крупные предприятия ВПК, которые будут лоббировать интересы предприятий. Но многие страны Европы ничего существенного не выпускают, им все равно, где закупать. И они будут лоббировать интересы тех производителей, которые продают дешевле. Поэтому Европе не так легко забить свой собственный ВПК заказами.Тем более, что Европа с огромным списком проблем не едина. Раньше Европейский союз выступал как единая внешнеполитическая экономическая сила, а сейчас там по экономическим, внешнеполитическим и культурным вопросам сплошные расхождения. То есть это уменьшает перспективы ВПК на получение крупных заказов.- Насколько серьезна в связи с этим европейская военная угроза для России?- Серьезна. Во-первых, потому что вооружений там все еще достаточно и людей там много живет. Во-вторых, потому что американцы и европейцы считали, и совершенно справедливо считали, что Россия вполне способна похоронить Украину за пару-тройку недель, максимум за месяц-другой. Это не помешало им спровоцировать военный конфликт на Украине. И то, что он продлился значительно дольше, чем они предполагали, это даже нельзя назвать их ошибкой, это наша недоработка.Но они точно так же пытаются спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там у них есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Только там не затяжная война, а затяжной переход к миру. То есть когда боевых действий нет, мира тоже нет. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.Поэтому вопрос нехватки вооружений их сейчас не беспокоит. Но Украине тоже всего не хватало и сейчас не хватает, а боевые действия продолжаются к вящей радости Европейского Союза и Америки тоже. Наличие или отсутствие вооружений или мобилизационного потенциала не гарантирует безопасность от нападения.Также о смене состава украинского Кабмина читайте в материале Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине
https://ukraina.ru/20250718/pochemu-dazhe-sredi-soratnikov-zelenskogo-mnogo-tekh-kto-budet-radovatsya-likvidatsii-ukrainy--ischenko-1065477081.html
https://ukraina.ru/20250718/pokrovsk-sumy-kupyansk-kakoy-iz-etikh-gorodov-padt-pervym-norin-dal-rasklad-po-frontu-i-ne-tolko--1065502647.html
https://ukraina.ru/20250718/tikhiy-perevorot-chto-proizoshlo-na-ukraine-1065492491.html
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Александр Порунов
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Украина.ру
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5
4.7
96
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
интервью, европа, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, впк, кабмин, f-35, rafale, eurofighter typhoon, ес
Интервью, Европа, Россия, Владимир Зеленский, Ростислав Ищенко, Дональд Трамп, ВПК, Кабмин, F-35, Rafale, Eurofighter Typhoon, ЕС

Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы

07:00 21.07.2025
 
© РИА Новости . Нина ЗотинаРостислав Ищенко интервью
Ростислав Ищенко интервью - РИА Новости, 1920, 21.07.2025
© РИА Новости . Нина Зотина
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Порунов
корреспондент издания Украина.ру
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Денис
Рудометов
автор издания Украина.ру
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Запад пытается спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.
Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.
- Ростислав Владимирович, Зеленский изменил состав украинского Кабмина. Как это скажется на ходе переговоров в Стамбуле?
- Предыдущую переговорную группу никто не отменял. Но даты очередных переговоров нет. И никто, кстати, к ним особенно не стремится, к этим переговорам, потому что разговаривать с людьми не о чем. Об этом говорили еще до того, как переговоры начались.
Российская сторона постоянно подчёркивала, кстати, Украина, что позиции непримиримы. Даже американские посредники некоторые, пытаясь свести эти позиции воедино, разводили руками и говорили, что они настолько диаметрально противоположны, что непонятно, о чем будут беседовать за словом переговоров. Поэтому разговаривали об обмене пленными.
Но на сегодня никто не готов говорить о каком-то компромиссном варианте прекращения огня. Для Украины абсолютно неприемлемы российские условия, для России абсолютно неприемлемы украинские условия. И американские, кстати, тоже. Поэтому если нельзя договориться мирным путём, то тогда договариваются военным.
И все знают, что боевые действия закончатся ликвидацией Украины, если не будет договоренностей. Меня, например, устраивает, если Украину ликвидируют. И я в этом отношении не одинок. В России, США, на Украине, в Европе это распространённая точка зрения. Никому, кроме остатков банды Зеленского, она не нужна. Даже уже не всей банде Зеленского, потому что многие уже решили свои проблемы и уехали.
Ищенко - РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 07:59
Почему даже среди соратников Зеленского много тех, кто будет радоваться ликвидации Украины — ИщенкоПолитолог, президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко в еженедельном проекте Украина.ру "Ищенко о главном" рассказал, повлияют ли на переговорный процесс с Россией кадровые перестановки в правительстве Украины, а также проанализировал готовность европейских стран к войне с Россией:
- Давайте поговорим про оплату американского оружия для Украины. Кто из европейских стран готов это делать? Есть ли на это деньги?
- Европа оплачивает из коллективных средств ЕС. Сейчас они пытаются выделить 280 млрд евро до 2035 года. Пока Венгрия блокирует эту инициативу, но европейцы эту блокаду прорвут. Украина явно до 2035 года не доживет, ей бы до 2026-го дожить. А выделенные миллиарды можно будет поделить, так что затея для европейцев интересная. Недостатка в деньгах не предвидится.
Предвидится недостаток вооружений. Если раньше американцы, европейцы и многие наши соотечественники думали, что печатать деньги это все, то теперь до них стало доходить, что деньги это не только не танки и не пушки, это даже не бутерброд с маслом. Их можно есть, но это очень некалорийная и невкусная пища.
Надо иметь что-то, на что эти деньги можно обменять. А оружие оказалось в дефиците, сначала советское, а потом и антисоветское, потому что Украина очень быстро его израсходовала на фронте. А у Запада были не такие большие арсеналы. И наладить производство в массовом порядке он пока что не сумел. Сам жалуется, что Россия производит на порядок больше, чем коллективный Запад.
Но Запад под производство оружия формирует бюджет, в Европе уже идет процесс реформирования армий. Обсуждает идея создания общеевропейской армии для войны с Россией. Это сложнее, им бы ЕС удержать, не дать ему развалится.
Поэтому Украина, как бы она не ныла по поводу средств ПВО получает какие-то расходники. Наши удары по украинскому тылу стали суперуспешными не только потому, что в залпе стало использоваться больше БПЛА и ракет, но и потому что ПВО Украины осталась без ракет или была подавлена.
Поэтому Украина испытывает огромные трудности именно с защитой своего неба. Они постоянно об этом говорят. Если на фронте они ещё как-то выходят из положения, то с тылом у них совсем плохо.
Это не потому, что Запад не хочет, а потому что всего этого нет. Зеленский постоянно говорит, что купим все. Но политики могут заявлять все, что угодно, но на склады они приходят к военным, а там шаром покати.
18 июля, 15:13
Покровск, Сумы, Купянск: какой из этих городов падёт первым? Норин дал расклад по фронту и не только
- Трамп хочет, чтобы Европа покупала продукцию американского ВПК. Но Европа сама хотела вооружиться и перезагрузить свой ВПК. Смогут ли европейцы это сделать?
- Может быть, им это и удастся. Это же европейцы будут решать, на что тратить деньги: на собственные или американские вооружения. На рынке оружия жесткая конкуренция. Американцы пропихивают свои F-35, французы свои Rafale, немцы - Eurofighter. Последние два представляют собой мультифункциональную боевую платформу, которая выполняет функции и поддержки войск на земле, и истребителя. Насколько эффективно будет выполнять, пока неизвестно, потому что массово в боевых действиях не использовался.
Все конкурируют не только на иностранных рынках, но и на внутренних. Поляки раньше покупали танки "Леопард", сейчас – "Абрамсы" и южнокорейскую "Черную пантеру" из соображений цена - качество.
Проблема европейского ВПК не только в том, что на него не выделялись деньги, но в том, что европейская промышленность испытывает большие трудности. Когда вы производите на заводе болтики, то потом они идут и в гражданскую сферу, и в ВПК. Они абсолютно одинаковые везде. Если ваш завод остановился, то их нет ни для кого. И так по всей линейке. То есть многие предприятия выпускают продукцию двойного значения.
Европейская продукция дорожает, потому что Европа перешла с дешевых российских энергоносителей на дорогие американские. То есть те же российские, которые продают теперь Соединённые Штаты. Если вы военный и выбираете между европейской продукцией и дешевой и более качественной американской или южнокорейской, то выбираете более дешёвую.
И понятно, что в Европе есть страны, у которых есть свои крупные предприятия ВПК, которые будут лоббировать интересы предприятий. Но многие страны Европы ничего существенного не выпускают, им все равно, где закупать. И они будут лоббировать интересы тех производителей, которые продают дешевле. Поэтому Европе не так легко забить свой собственный ВПК заказами.
Тем более, что Европа с огромным списком проблем не едина. Раньше Европейский союз выступал как единая внешнеполитическая экономическая сила, а сейчас там по экономическим, внешнеполитическим и культурным вопросам сплошные расхождения. То есть это уменьшает перспективы ВПК на получение крупных заказов.
- РИА Новости, 1920, 18.07.2025
18 июля, 13:40
Тихий переворот. Что произошло на Украине?Нет, никто не собирается спасать тонущий корабль Украина! Речь не идет про улучшение функционирования государства, или карьерный рост еще более эффективных менеджеров! Они, упыри на верхушке киевского режима, просто готовят финальное "ограбление века".
- Насколько серьезна в связи с этим европейская военная угроза для России?
- Серьезна. Во-первых, потому что вооружений там все еще достаточно и людей там много живет. Во-вторых, потому что американцы и европейцы считали, и совершенно справедливо считали, что Россия вполне способна похоронить Украину за пару-тройку недель, максимум за месяц-другой. Это не помешало им спровоцировать военный конфликт на Украине. И то, что он продлился значительно дольше, чем они предполагали, это даже нельзя назвать их ошибкой, это наша недоработка.
Но они точно так же пытаются спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там у них есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Только там не затяжная война, а затяжной переход к миру. То есть когда боевых действий нет, мира тоже нет. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.
Поэтому вопрос нехватки вооружений их сейчас не беспокоит. Но Украине тоже всего не хватало и сейчас не хватает, а боевые действия продолжаются к вящей радости Европейского Союза и Америки тоже. Наличие или отсутствие вооружений или мобилизационного потенциала не гарантирует безопасность от нападения.
Также о смене состава украинского Кабмина читайте в материале Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине
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ИнтервьюЕвропаРоссияВладимир ЗеленскийРостислав ИщенкоДональд ТрампВПККабминF-35RafaleEurofighter TyphoonЕС
 
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Заголовок открываемого материала
07:00Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы
06:55"Начались полномасштабные бои за Волчанск": Алехин про стратегическое значение города и тактику штурма
06:40"Наступление на Великий Бурлук грозит ВСУ потерей Купянска": Алехин рассказал про бои под Харьковом
06:20"Приходится вызывать санитаров": Норин про "семь пятниц на неделе" и непредсказуемой политике США
06:00"Остановят Покровск – рухнут Сумы": военный историк рассказал о безвыходной ситуации украинской армии
05:35Верховная Рада в войне с историей
05:30Убийство полковника СБУ – это только начало: Норин рассказал о скрытой войне на Украине
05:05Пока наши доблестные пилоты, ракетчики и дроноводы продолжают слать Украине "репарации", давайте вспомним, чем нам запомнился прошедший день 20 июля:
05:00Опасность атаки беспилотников объявлена в Самарской области, — МЧС
05:00Главком ВСУ выполняет все приказы Банковой: политолог раскрыл условия, при которых уволят Сырского
04:45Ловкость рук и немного мошенничества. Откуда ЕС возьмёт 19 млрд долларов для финансирования Украины
04:34Украина за неделю. Откуда на Украине взялись политические силы, ожидающие обрушения фронта?
04:30"Противник понимает угрозу потери Купянска и предпринимает отчаянные меры" — Алехин
04:30Открыть аэропорт в Симферополе – пока это плохая идея: журналист о рисках для гражданской авиации
04:17ВС РФ продолжают наносить удары по объектам противника. Больше других достаётся Киеву и Харькову
04:00"Продолжайте так же": Алиев продолжает открыто выступать в поддержку ВСУ
04:00"Гераней" у нас много: военный эксперт о самом болезненном ударе по украинской мобилизации
03:56Расходы Украины на оборону в случае принятия изменений в бюджет могут превысить 31% ВВП
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