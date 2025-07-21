https://ukraina.ru/20250721/rostislav-ischenko-zapad-pozhertvuet-pribaltiyskimi-karlikami-chtoby-sokhranit-rusofobskoe-edinstvo-1065503717.html

Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы

Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы - 21.07.2025 Украина.ру

Ростислав Ищенко: Запад пожертвует прибалтийскими карликами, чтобы сохранить русофобское единство Европы

Запад пытается спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.

2025-07-21T07:00

2025-07-21T07:00

2025-07-21T07:00

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко.- Ростислав Владимирович, Зеленский изменил состав украинского Кабмина. Как это скажется на ходе переговоров в Стамбуле?- Предыдущую переговорную группу никто не отменял. Но даты очередных переговоров нет. И никто, кстати, к ним особенно не стремится, к этим переговорам, потому что разговаривать с людьми не о чем. Об этом говорили еще до того, как переговоры начались.Российская сторона постоянно подчёркивала, кстати, Украина, что позиции непримиримы. Даже американские посредники некоторые, пытаясь свести эти позиции воедино, разводили руками и говорили, что они настолько диаметрально противоположны, что непонятно, о чем будут беседовать за словом переговоров. Поэтому разговаривали об обмене пленными.Но на сегодня никто не готов говорить о каком-то компромиссном варианте прекращения огня. Для Украины абсолютно неприемлемы российские условия, для России абсолютно неприемлемы украинские условия. И американские, кстати, тоже. Поэтому если нельзя договориться мирным путём, то тогда договариваются военным.И все знают, что боевые действия закончатся ликвидацией Украины, если не будет договоренностей. Меня, например, устраивает, если Украину ликвидируют. И я в этом отношении не одинок. В России, США, на Украине, в Европе это распространённая точка зрения. Никому, кроме остатков банды Зеленского, она не нужна. Даже уже не всей банде Зеленского, потому что многие уже решили свои проблемы и уехали.- Давайте поговорим про оплату американского оружия для Украины. Кто из европейских стран готов это делать? Есть ли на это деньги?- Европа оплачивает из коллективных средств ЕС. Сейчас они пытаются выделить 280 млрд евро до 2035 года. Пока Венгрия блокирует эту инициативу, но европейцы эту блокаду прорвут. Украина явно до 2035 года не доживет, ей бы до 2026-го дожить. А выделенные миллиарды можно будет поделить, так что затея для европейцев интересная. Недостатка в деньгах не предвидится. Предвидится недостаток вооружений. Если раньше американцы, европейцы и многие наши соотечественники думали, что печатать деньги это все, то теперь до них стало доходить, что деньги это не только не танки и не пушки, это даже не бутерброд с маслом. Их можно есть, но это очень некалорийная и невкусная пища.Надо иметь что-то, на что эти деньги можно обменять. А оружие оказалось в дефиците, сначала советское, а потом и антисоветское, потому что Украина очень быстро его израсходовала на фронте. А у Запада были не такие большие арсеналы. И наладить производство в массовом порядке он пока что не сумел. Сам жалуется, что Россия производит на порядок больше, чем коллективный Запад.Но Запад под производство оружия формирует бюджет, в Европе уже идет процесс реформирования армий. Обсуждает идея создания общеевропейской армии для войны с Россией. Это сложнее, им бы ЕС удержать, не дать ему развалится.Поэтому Украина, как бы она не ныла по поводу средств ПВО получает какие-то расходники. Наши удары по украинскому тылу стали суперуспешными не только потому, что в залпе стало использоваться больше БПЛА и ракет, но и потому что ПВО Украины осталась без ракет или была подавлена.Поэтому Украина испытывает огромные трудности именно с защитой своего неба. Они постоянно об этом говорят. Если на фронте они ещё как-то выходят из положения, то с тылом у них совсем плохо.Это не потому, что Запад не хочет, а потому что всего этого нет. Зеленский постоянно говорит, что купим все. Но политики могут заявлять все, что угодно, но на склады они приходят к военным, а там шаром покати.- Трамп хочет, чтобы Европа покупала продукцию американского ВПК. Но Европа сама хотела вооружиться и перезагрузить свой ВПК. Смогут ли европейцы это сделать?- Может быть, им это и удастся. Это же европейцы будут решать, на что тратить деньги: на собственные или американские вооружения. На рынке оружия жесткая конкуренция. Американцы пропихивают свои F-35, французы свои Rafale, немцы - Eurofighter. Последние два представляют собой мультифункциональную боевую платформу, которая выполняет функции и поддержки войск на земле, и истребителя. Насколько эффективно будет выполнять, пока неизвестно, потому что массово в боевых действиях не использовался.Все конкурируют не только на иностранных рынках, но и на внутренних. Поляки раньше покупали танки "Леопард", сейчас – "Абрамсы" и южнокорейскую "Черную пантеру" из соображений цена - качество.Проблема европейского ВПК не только в том, что на него не выделялись деньги, но в том, что европейская промышленность испытывает большие трудности. Когда вы производите на заводе болтики, то потом они идут и в гражданскую сферу, и в ВПК. Они абсолютно одинаковые везде. Если ваш завод остановился, то их нет ни для кого. И так по всей линейке. То есть многие предприятия выпускают продукцию двойного значения.Европейская продукция дорожает, потому что Европа перешла с дешевых российских энергоносителей на дорогие американские. То есть те же российские, которые продают теперь Соединённые Штаты. Если вы военный и выбираете между европейской продукцией и дешевой и более качественной американской или южнокорейской, то выбираете более дешёвую.И понятно, что в Европе есть страны, у которых есть свои крупные предприятия ВПК, которые будут лоббировать интересы предприятий. Но многие страны Европы ничего существенного не выпускают, им все равно, где закупать. И они будут лоббировать интересы тех производителей, которые продают дешевле. Поэтому Европе не так легко забить свой собственный ВПК заказами.Тем более, что Европа с огромным списком проблем не едина. Раньше Европейский союз выступал как единая внешнеполитическая экономическая сила, а сейчас там по экономическим, внешнеполитическим и культурным вопросам сплошные расхождения. То есть это уменьшает перспективы ВПК на получение крупных заказов.- Насколько серьезна в связи с этим европейская военная угроза для России?- Серьезна. Во-первых, потому что вооружений там все еще достаточно и людей там много живет. Во-вторых, потому что американцы и европейцы считали, и совершенно справедливо считали, что Россия вполне способна похоронить Украину за пару-тройку недель, максимум за месяц-другой. Это не помешало им спровоцировать военный конфликт на Украине. И то, что он продлился значительно дольше, чем они предполагали, это даже нельзя назвать их ошибкой, это наша недоработка.Но они точно так же пытаются спровоцировать военный конфликт на Балтике. Там у них есть своя Украина в виде трёх прибалтийских карликов, которых тоже не жалко. Только там не затяжная война, а затяжной переход к миру. То есть когда боевых действий нет, мира тоже нет. Они готовы пойти на сдачу России Прибалтик для того, чтобы сохранить русофобское единство всего остального Евросоюза.Поэтому вопрос нехватки вооружений их сейчас не беспокоит. Но Украине тоже всего не хватало и сейчас не хватает, а боевые действия продолжаются к вящей радости Европейского Союза и Америки тоже. Наличие или отсутствие вооружений или мобилизационного потенциала не гарантирует безопасность от нападения.Также о смене состава украинского Кабмина читайте в материале Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине

https://ukraina.ru/20250718/pochemu-dazhe-sredi-soratnikov-zelenskogo-mnogo-tekh-kto-budet-radovatsya-likvidatsii-ukrainy--ischenko-1065477081.html

https://ukraina.ru/20250718/pokrovsk-sumy-kupyansk-kakoy-iz-etikh-gorodov-padt-pervym-norin-dal-rasklad-po-frontu-i-ne-tolko--1065502647.html

https://ukraina.ru/20250718/tikhiy-perevorot-chto-proizoshlo-na-ukraine-1065492491.html

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Александр Порунов

интервью, европа, россия, владимир зеленский, ростислав ищенко, дональд трамп, впк, кабмин, f-35, rafale, eurofighter typhoon, ес