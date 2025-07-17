https://ukraina.ru/20250717/tak-ne-dolzhno-byt-eksperty-o-protsedure-i-suti-smeny-pravitelstva-na-ukraine-1065447556.html

Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине

Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине - 17.07.2025 Украина.ру

Так не должно быть. Эксперты о процедуре и сути смены правительства на Украине

Зеленский отправил в отставку правительство и представил в Верховную Раду список новых кандидатов. Под это событие прибыл на Украину спецпредставитель американского президента Кит Келлог.

2025-07-17T18:28

2025-07-17T18:28

2025-07-17T18:28

эксклюзив

украина

сша

россия

владимир зеленский

трамп и зеленский

рустем умеров

офис президента

верховная рада

рада

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/11/1065420757_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_f350619cf7872a60872208e271a7162d.jpg

Само по себе событие не уникальное, поскольку кадровая рокировка не поменяет ни направление украинской политики, ни принесёт никаких экономических перемен для рядового украинца. Так нынешнего премьера Шмыгаля сменит Юлия Свириденко, министра обороны Умерова прочили в послы США, но по слухам американская сторона не одобрила его кандидатуру, так что в США скорее всего поедет министр юстиции Стефанишина (которая была замечена в различных коррупционных скандалах). Остальные перестановки вообще не интересны. Как отмечают западные издания "дискуссия о том, чем будет отличаться политика правительства Свириденко от правительства Шмыгаля, кажется беспредметной". Кроме того, ликвидируют министерство аграрной политики, точнее объединят еще с тремя министерствами, - все вместе они будут распоряжаться недрами и ресурсами страны. Для удобства, так сказать, чтобы все было под одним козырьком.Но главный вывод замены правительства – это усиление контроля Офиса президента и централизация власти Зеленского и Ермака. Кандидатуру премьера должна предлагать парламентская коалиция, но Зеленский лично назначил Свириденко, что вызвало критику за диктаторские методы. Закон запрещает смену правительства во время войны, но Рада проигнорировала это, проголосовав за отставку Шмыгаля. Оппозиция и юристы называют решение нелегитимным. Но поскольку срок полномочий Зеленского и Рады истек в 2024 году, а выборы запрещены из-за военного положения, смена правительства создает иллюзию обновления власти. Сами украинские эксперты уже откровенно указывают на все нарушения и смехотворность смены правительства.Политолог Олег ПостернакЗеленский сегодня получит своего третьего премьера – Юлию Свириденко. После карикатурного героя романов Дюма, романтического активиста Гончарука, ювелирного бюрократа-менеджера Шмыгаля теперь – трудоголик-отличница Свириденко. Свириденко – это именно та девушка, которая всем вам, дорогие двоечники, знакома за паттернами школьного поведения: всегда сидит на первой парте, дает всем списывать, тщательно записывает ручками разных цветов конспект учителя в толстую тетрадь и непременно решает сложную задачу со звездочкой. Когда-то мне один политик-старожил сказал: о муже судят по его женщинам, а о Президенте - по его премьер-министрам. Это касалось Кучмы, сменявшего их как грязные перчатки после политической грязи, куда его премьеры и заводили. Почему Зеленский выбрал Свириденко не новость ни для кого: она – технократ-исполнитель системного порядка. Максимальная лояльность, совершенная в подчеркнутой форме, тактичное понимание своего статусного места, глубинное отвращение к медийному шику, маневренная операционная одержимость, вызывающая дикий восторг у ленивых мужчин, погруженных в шокирующую политическую борьбу. Соглашусь с тем, что Офис особо не готовил общество к случайному премьеру. Но украинцы положительно воспримут новую Юлию из-за силы женских архетипов в менталитете. В условиях войны фигура женщины-хозяйки – это как недостающая деталь властного пантеона с президентом-международником или генералом-защитником. Женские фигуры в публичной сфере во время горячей войны - это всегда отсылка к продолжающейся жизни.Но не этот расчет доминировал, очевидно, при выборе кандидатуры Свириденко. Так совпало в просчитанной комбинации власти, вызванной желанием зафиксировать новое внутриполитическое соотношение. Все действительно могут быть убеждены, что Свириденко – это точно не о политике, но вот здесь и может неожиданно вынырнуть с улыбкой "кот Шредингера". Чем больше Свириденко будет скрываться от травмирующей медийности, тем с большим азартом она будет ее догонять и оборачивать естественным вниманием. А внимание – это капитал, способный в химической реакции с человеческими образами, мыслями, архетипами умножаться во вполне политическую реальность. Там, где все думают, что Юлия Свириденко – это типичный "Шмигаль в юбке", могут круто ошибиться. Свириденко – вполне органичный электоральный образ. Ее женская адаптивность, процессуальная энергичность, утонченная скромность, очковая технократичность имеют шанс привлечь глаз избирателя автоматически. В других условиях Свириденко имела бы все шансы стать ярким политиком, хотя и проиграла свои первые выборы в Черниговский городской совет в 2015-м. Проигранные выборы – это непременный атрибут для дальнейшего успеха. Понятно, что война выставит свои счета тем, кому суждено было управлять страной в ее условиях.Журналист Светлана КрюковаИзучила процедуру назначения нового Кабмина. Как, кто, кого и когда. Заключила, что гарант Конституции, не читавший Конституцию в 2019 году, так до нее и не добрался. Глава правительства вносится на рассмотрение парламента парламентским большинством. Наши активисты об этом как не знали, так и не знают. Состав правительства вносится на рассмотрение парламента новоназначенным премьером. Есть два исключения – министр обороны и глава МИД, их кандидатуры представляет президент. Это привычные тезисы из учебника обществознания для старшей школы. Простой тезис об уважении к парламенту, об который вчера в очередной раз Банковая вытерла ноги. Хотя соглашаюсь, уважение - это такое чувство, его еще нужно заслужить.Журналист Наташа ВлащенкоМного раз сталкивалась с тем, что люди просто не понимают, в чем смысл работы министра. (если этот смысл в принципе существует). На должность предлагаются активисты, блогеры и поэты. А то, что человек не вел ни одного проекта и никем не руководил, не имеет понятия об элементарном менеджменте- вообще никого не смущает. У нас же после 14- го года наличие трудовой биографии считается позором и неоспоримым доком нечестности. Плюс идиотские воспоминания- кто с кем работал.Ну а мне хотелось бы напомнить, что профессионализм - это главный аргумент, если мы хотим хоть что-то создать после того, как все свелись до мышей. АРМА и Шабунин нас уже пытались спасти от коррупции путем шантажа и угроз, но операции мы идем делать к Тодурову, которого Шабунин с Шерембеем пытались уволить. Не Устинову зовем, когда нужно поставить диагноз, а врача с дипломом.Давайте уже приходить в адекват, переставать закидывать шапками любое дело, потому что шапки дело не сделают. Шапками этими, как выяснилось, только можно подтереться … да и то, если вообще закончилась туалетная бумага. Потому что негигиенично.Политический аналитик Сергей МарченкоТехнически Юлия Свириденко – идеальная кандидатура Премьер-министра. У нее очень хорошая карьера и резюме. За ней нет больших коррупционных скандалов. Она действенна, энергична и чувствуется, что она не только может, но и хочет. У нее хорошая команда. А на счет лояльности к Ермаку скажу так: такая должность как Премьер иногда делает с человеком чудеса. Потому мне такой вариант Премьера нравится. Но меня просто вымораживает, как умные, якобы люди, делают вид, будто не догоняют, почему назначение Премьер-министра президентом, не имеющим для этого полномочий – это плохо. Поэтому напомню некоторые исторические факты, которые некоторые забыли. Еще двести лет назад, миром правили монархии. Так же, как президент Украины в случае со Свириденко, монархи единолично принимали решение. Но монархий не стало и власть перешла к демократиям. Почему? Не потому, что короли не хотели больше править, нет. Они хотели, никто не откажется от власти добровольно. Им пришлось уступить власть демократиям, потому что в свободных обществах наука, культура и экономика ВСЕГДА развиваются ЛУЧШЕ!! Быть монархией, где (царь) назначает всех руководителей сам и одновременно придумывать Айфон или Гугл – не выходит! Поэтому я приветствую решение о назначении Юлии Свириденко на должность Премьер-министра. Но считаю совершенно позорной процедуру назначения. Так не должно быть.Волонтёр Юрий КасьяновМногие говорят о новом правительстве. Ну, собственно, я нового правительства не вижу - на манеже те же (марионетки), и здесь даже дело не в нарушении конституционных норм (великий правитель часто переступает через закон, особенно ради победы в войне, и тогда ему все простят), но главный вопрос - зачем?.. Что "нового"? Чем он лучше? Где технократы, пассионарии, личности, которые так нужны сегодня во главе Украины? Не понимаю. Где логика?.. Если Шмигаль – хороший премьер-министр, то зачем его увольняют? Если плохой – почему его назначают министром обороны? Если Умеров – хороший министр обороны, то чего его увольняют? Если плохой – почему назначают послом в Штаты?.. Не понимаю.Подробнее о смене правительства на Украине - в статье Елены Кирюшкиной "Юля-2 и проамериканский Кабмин. Что означает назначение Юлии Свириденко премьером Украины" А так же - мнение Владимира Скачко по этой теме - "Украина плывет под США. Корабельная сосна на дубовом проамериканском корабле"

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

эксклюзив, украина, сша, россия, владимир зеленский, трамп и зеленский, рустем умеров, офис президента, верховная рада, рада