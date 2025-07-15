https://ukraina.ru/20250715/sanktsionnyy-bumerang-suslov-obyasnil-pochemu-ultimatum-trampa-bolnee-udarit-po-evrope-chem-po-1065259837.html

Санкционный бумеранг: Суслов объяснил, почему ультиматум Трампа больнее ударит по Европе, чем по России

Санкционный бумеранг: Суслов объяснил, почему ультиматум Трампа больнее ударит по Европе, чем по России - 15.07.2025 Украина.ру

Санкционный бумеранг: Суслов объяснил, почему ультиматум Трампа больнее ударит по Европе, чем по России

Президент США Дональд Трамп, угрожая России 100% пошлинами и поставками оружия Украине, действует в рамках своей привычной тактики — демонстративной жесткости без реальных шагов к эскалации. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-07-15T11:26

2025-07-15T11:26

2025-07-15T11:31

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"Трамп, с одной стороны, хочет действовать с позиции силы, прибегает к давлению, угрозам и шантажу. Он пытается демонстративно, с помощью риторики и каких-то действий, которые кажутся жесткими, оказать давление на Москву. Но в то же самое время стремится избежать рисков эскалации", — пояснил эксперт.По его словам, президент США балансирует между интересами неоконсерваторов и изоляционистов в своей партии. "Он хочет угодить как неоконсервативной части республиканской партии, так и магореспубликанцам, которые не поддерживают втягивание Соединенных Штатов в чужие конфликты", — отметил Суслов.При этом Трамп исключил прямое финансирование Украины из бюджета США, сделав ставку на продажу оружия через союзников. "Это не новость. Об этом говорили уже на протяжении нескольких месяцев. Сегодняшние заявления Трампа стали окончательным, так сказать официальным, оформлением этого решения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, как тарифная война и действия Трампа раскалывают ЕС — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с Евросоюзом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250715/tramp-sabotazhnik-1065254590.html

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