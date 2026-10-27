Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 27.10.2026 Украина.ру
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу - 27.10.2026 Украина.ру
Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 8:00 мск 27 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
2026-10-27T07:59
2026-10-27T07:59
украина.ру
сво
спецоперация
россия
курская область
крым
краснодарский край
брянская область
орловская область
запорожская область
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Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 27 октября объявлялась в Курской области.Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Брянской, Орловской, Запорожской, Ростовской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Херсонской, Волгоградской областях*, в ЛНР и ДНР."Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Тверской, Калужской, Тульской, Липецкой областях*.Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 26 октября и в ночь на 27 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:26 мск), Сочи (0:25 мск), Калуги (1:21 мск).Аэропорт Внуково с 1:54 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".К этому часу все аэропорты возобновили приём и выпуск самолётов.Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.Ранее сообщалось, что в Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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украина.ру, сво, спецоперация, россия, курская область, крым, краснодарский край, брянская область, орловская область, запорожская область, ростовская область, смоленск, воронежская область, белгородская область, херсонская область, волгоградская область, лнр, днр, псков, тверь, калужская область, липецк, росавиация, аэропорты, аэропорт, сочи, геленджик, внуково, опасность, угроза, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, всу, вооруженные силы украины, пво
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Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу

07:59 27.10.2026
 
© РИА НовостиВоеннослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом "Бук-МЗ" Вооруженных сил России
Военнослужащие в центре управления зенитным ракетным комплексом Бук-МЗ Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© РИА Новости
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Ракетную опасность и "красный уровень" по БПЛА объявили в ряде регионов России в связи с угрозой украинских ударов. Представляем сводку на 8:00 мск 27 октября, составленную по данным Росавиации, телеграм-канала Украина.ру и российских мониторинговых каналов
Воздушная (авиационная, ракетная, бомбовая) опасность в ночь на 27 октября объявлялась в Курской области.
Тревога по БПЛА ("красный уровень" опасности по БПЛА) объявлялась в Крыму, в Краснодарском крае, в Брянской, Орловской, Запорожской, Ростовской, Курской, Смоленской, Воронежской, Белгородской, Херсонской, Волгоградской областях*, в ЛНР и ДНР.
"Жёлтый уровень" опасности по БПЛА был объявлен в Псковской, Тверской, Калужской, Тульской, Липецкой областях*.
Во многих регионах объявлялась угроза реактивных дронов.
Росавиация из-за тревоги по БПЛА вечером 26 октября и в ночь на 27 октября вводила временные ограничения на полёты в аэропортах Геленджика (20:26 мск), Сочи (0:25 мск), Калуги (1:21 мск).
Аэропорт Внуково с 1:54 мск принимал и отправлял рейсы "по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани".
К этому часу все аэропорты возобновили приём и выпуск самолётов.
Ограничения на полёты вводятся для обеспечения безопасности полётов, в связи с объявлением в регионах режима опасности (тревоги) по украинским ударным беспилотникам.
Ранее сообщалось, что в Шебекино дрон ВСУ ударил по автомобилю: погибла женщина, три человека ранены.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
* Области расположены по убыванию времени последних объявлений
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