https://ukraina.ru/20261027/evrosoyuz-kompensiruet-postavschikam-oruzhiya-kievu-pochti-5-mlrd-cherez-fond-mira-1084089971.html

Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"

Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира" - 27.10.2026 Украина.ру

Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"

Совет Евросоюза выделил на компенсации странам за поставки оружия киевскому режиму 4,7 миллиарда евро. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 27 октября заявлении брюссельских чиновников

2026-10-27T08:37

2026-10-27T08:37

2026-10-27T08:39

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Руководство ЕС цинично использует для оплаты поставок оружия украинским нацистам структуру с названием "Европейский фонд мира"."Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", — говорится в документе.В заявлении также отмечается, что Брюссель выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине."С учётом сегодняшних решений общий объём поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", — уточнили в Совете ЕС.Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара призвал западных партнёров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261026/takoe-ne-rasskazyval-nikto-kiselev-raskryl-kak-oruzhie-vsu-raspolzaetsya-po-miru-1084064660.html

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