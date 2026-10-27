Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира" - 27.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261027/evrosoyuz-kompensiruet-postavschikam-oruzhiya-kievu-pochti-5-mlrd-cherez-fond-mira-1084089971.html
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира" - 27.10.2026 Украина.ру
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
Совет Евросоюза выделил на компенсации странам за поставки оружия киевскому режиму 4,7 миллиарда евро. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 27 октября заявлении брюссельских чиновников
2026-10-27T08:37
2026-10-27T08:39
новости
евросоюз
ес
нато
украина
киев
россия
война на украине
военная помощь украине
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg
Руководство ЕС цинично использует для оплаты поставок оружия украинским нацистам структуру с названием "Европейский фонд мира"."Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", — говорится в документе.В заявлении также отмечается, что Брюссель выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине."С учётом сегодняшних решений общий объём поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", — уточнили в Совете ЕС.Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара призвал западных партнёров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/takoe-ne-rasskazyval-nikto-kiselev-raskryl-kak-oruzhie-vsu-raspolzaetsya-po-miru-1084064660.html
украина
киев
россия
брюссель
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302c0e2a1b69e1c31631d357278275f8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, евросоюз, ес, нато, украина, киев, россия, война на украине, военная помощь украине, брюссель, евросовет, финансирование, финансовая помощь, оружие, украина.ру
Новости, Евросоюз, ЕС, НАТО, Украина, Киев, Россия, война на Украине, военная помощь Украине, Брюссель, евросовет, финансирование, финансовая помощь, оружие, Украина.ру

Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"

08:37 27.10.2026 (обновлено: 08:39 27.10.2026)
 
© AP / Virginia Mayo
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© AP / Virginia Mayo
Читать в
ДзенTelegram
Совет Евросоюза выделил на компенсации странам за поставки оружия киевскому режиму 4,7 миллиарда евро. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 27 октября заявлении брюссельских чиновников
Руководство ЕС цинично использует для оплаты поставок оружия украинским нацистам структуру с названием "Европейский фонд мира".
"Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", — говорится в документе.
В заявлении также отмечается, что Брюссель выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине.
"С учётом сегодняшних решений общий объём поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", — уточнили в Совете ЕС.
Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара призвал западных партнёров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.
- РИА Новости, 1920, 26.10.2026
Вчера, 10:50
Такое не рассказывал никто: Киселев раскрыл, как оружие ВСУ расползается по мируПереданное Украине западное оружие оседает в самых разных частях мира. Соответствующую схему в своей авторской программе на телеканале "Россия 1" раскрыл Дмитрий Киселев
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиЕвросоюзЕСНАТОУкраинаКиевРоссиявойна на Украиневоенная помощь УкраинеБрюссельевросоветфинансированиефинансовая помощьоружиеУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:37Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
08:31США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ
08:24Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК
08:02Коррупция по-украински. Как и почему украинская власть защищает тех, кто должен сидеть в тюрьме
07:59Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
07:57"Гуманитарный" триллион: как серые схемы добивают украинский бюджет
07:28"Отдайте 10 процентов": Украина требует от Европы поделиться дефицитными ракетами для ПВО
07:19Все дело в Донбассе? Чего ждать от ноябрьских переговоров Россия-США-Украина
07:14По Киеву работает баллистика. Сводка ударов ВС РФ по Украине к этому часу
07:00Алексей Анпилогов: Маск наказал ВСУ за подкручивание "Старлинка", а Россия уничтожает артерии Запорожья
06:23Зеленский подписал указ о превращении городов в "крепости" с круговой обороной
06:20"Не доверяет своим": Васильев раскрыл, кто охраняет Зеленского и почему его сложно "убрать"
06:06"Ничего не выйдет": Коломойский* и украинские эксперты раскрыли истинные цели Украины
05:58Стубб призвал студентов проложить путь из "эпохи тьмы" к "эпохе света"
05:30"День простоять да ночь продержаться": Васильев про изворотливую хитрость Зеленского
05:02ВС России ввели в районе Алёшек режим тишины
04:36Каллас назвала ключевую задачу ЕС по Украине
04:30"Скамейка маразматиков": почему Рубио выглядит спасительным вариантом для США — Ищенко
03:45Киев пожелал участвовать во встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина — France24
03:12Нет санкциям и оружию для Киева: "Студенческий список" намерен сохранить отношения Сербии с Россией
Лента новостейМолния