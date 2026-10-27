https://ukraina.ru/20261027/evrosoyuz-kompensiruet-postavschikam-oruzhiya-kievu-pochti-5-mlrd-cherez-fond-mira-1084089971.html
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира" - 27.10.2026 Украина.ру
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
Совет Евросоюза выделил на компенсации странам за поставки оружия киевскому режиму 4,7 миллиарда евро. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 27 октября заявлении брюссельских чиновников
2026-10-27T08:37
2026-10-27T08:37
2026-10-27T08:39
новости
евросоюз
ес
нато
украина
киев
россия
война на украине
военная помощь украине
брюссель
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_cb7ac7f278ec11eb97ca69692326e0b3.jpg
Руководство ЕС цинично использует для оплаты поставок оружия украинским нацистам структуру с названием "Европейский фонд мира"."Сегодня Совет ЕС принял пакет из восьми решений, позволяющих использовать средства для Украины в рамках Европейского фонда мира (EPF). Эти решения предусматривают частичное возмещение через фонд расходов государств-членов на уже поставленную военную помощь на общую сумму 4,7 миллиарда евро", — говорится в документе.В заявлении также отмечается, что Брюссель выделит 230 миллионов евро на финансирование Военной миссии ЕС по оказанию помощи Украине."С учётом сегодняшних решений общий объём поддержки Украины со стороны ЕС в рамках Европейского фонда мира достигнет 10,8 миллиарда евро", — уточнили в Совете ЕС.Ранее сообщалось, что министр обороны Украины Евгений Хмара призвал западных партнёров передать Киеву 10 процентов от их общих запасов ракет-перехватчиков для систем ПВО.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261026/takoe-ne-rasskazyval-nikto-kiselev-raskryl-kak-oruzhie-vsu-raspolzaetsya-po-miru-1084064660.html
украина
киев
россия
брюссель
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/01/1b/1074890514_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_302c0e2a1b69e1c31631d357278275f8.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, евросоюз, ес, нато, украина, киев, россия, война на украине, военная помощь украине, брюссель, евросовет, финансирование, финансовая помощь, оружие, украина.ру
Новости, Евросоюз, ЕС, НАТО, Украина, Киев, Россия, война на Украине, военная помощь Украине, Брюссель, евросовет, финансирование, финансовая помощь, оружие, Украина.ру
Евросоюз компенсирует поставщикам оружия Киеву почти €5 млрд через "фонд мира"
08:37 27.10.2026 (обновлено: 08:39 27.10.2026)
Совет Евросоюза выделил на компенсации странам за поставки оружия киевскому режиму 4,7 миллиарда евро. Об этом говорится в опубликованном в ночь на 27 октября заявлении брюссельских чиновников