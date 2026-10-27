https://ukraina.ru/20261027/ssha-zapustili-sily-superintellekta-u-nas-mozhet-byt-tolko-odin-otvet-1084085766.html

США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ

США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ - 27.10.2026 Украина.ру

США запустили "силы суперинтеллекта". У нас может быть только один ответ

Искусственный интеллект еще не правит миром, но собирается. В принципе, мы обречены.

2026-10-27T08:31

2026-10-27T08:31

2026-10-27T08:31

мнения

сша

хиросима (город)

америка

дональд трамп

ии (искусственный интеллект)

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Ничто так не заходит человечеству, как любые удобства. И не всегда потом можно отличить удобства от рабства. Сегодня трудно понять, не захотят ли удобства позднее избавиться от человечества, чтобы оно не мешало дальше создавать новые удобства.Трудно понять и место США в этом процессе. Это такая же, как мы все, страна без понятия, что делать и чем развитие ИИ закончится? Или в глубинах своей бюрократии и политикума хорошо понимающий процессы страна-игрок, задача которой во всемирном масштабе состоит в том, чтобы однажды поставить мир на колени?Тогда, может быть, США – это тот зверь, вышедший из моря?Географические положение подходит идеально, чтобы быть таковым. «… И увидел выходящего из моря зверя с семью головами и десятью рогами: на рогах его было десять диадем, а на головах его имена богохульные…». Откровение Иоанна Богослова.В любом случае, даже если мы вернемся в максимально материальный мир, где не существует пророчеств, в США много внимания уделяется символизму. Самый страшный пример – ядерная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки, которые были поражены, как Содом и Гоморра. С той лишь огромной разницей, что жители японских городов были ни в чем не виноваты.Честно говоря, не хочется верить, что это был символизм. Я и не верю. Но слишком похоже. Теперь США решили демонстративно организоваться для достижения гегемонии в сфере искусственного интеллекта. И сообщение Трампа миру в соцсетях очень похоже на библейскую песнь. Или на закадровый голос в фильме «Терминатор».«Силам суперинтеллекта поручено координировать усилия федерального правительства, чтобы обеспечить дальнейшее мировое лидерство Америки в области суперинтеллекта, который, как многие говорят, имеет большее значение, чем промышленная революция и интернет», – так обратился Трамп.Так и хочется прочесть «мировое господство». Фактически Трамп провозгласил создание нового вида вооруженных сил, хотя оружия в классическом понимании этим силам будет не нужно. А чтобы никто не сомневался в целях и задачах, во главе Трамп поставил директора Национальной разведки Джеймса Клейтона.Таким образом, это совсем не гуманитарные силы. И созданы они отнюдь не для того, чтобы умножать блага американского народа.Но если просто собрать в некую комиссию чиновников высокого уровня и дать им в пользование максимально возможное финансирование, обеспеченное экономикой всего мира через статус резервной валюты, а значит, практически безграничным эмиссионным ресурсом, то рано или поздно они начнут воспроизводить опасные для всего мира решения.Поэтому нужно честно признать: если в ближайшее время мы не будем готовы к тому, что породят эти силы в военном плане, может возникнуть критическое отставание.Представьте себе, что вдруг сейчас где-нибудь на ЛБС в зоне СВО появится полноценный танк, которым управляет суперинтеллект. В нем нет экипажа, за счет чего боекомплект значительно увеличен. Скорость и маневренность – тоже. Скорость принятия решения увеличена в разы. И при этом при принятии решения не играет роли страх, который в любом случае так или иначе влияет на всех членов экипажа. Холодный, не боящийся смерти интеллект.Еще недавно мне мой друг с инженерным образованием говорил, что человек может обмануть, сделать нестандартный ход. Но уже сейчас стало понятно, что человек настолько слаб перед будущим суперинтеллектом, что не стоит даже сравнивать, а не то что думать о мощнейшей человеческой хитринке, которая поможет превзойти несуществующего в мышцах и коже врага.Еще этот танк будет частью единой боевой сети. И проблемы управления войсками в бою не будет. Танк в украинских полях будет спокойно управляться с американского авианосца в Средиземном море.Сейчас у нас нет никаких сомнений, что сложными американскими системами на Украине управляют американские военные. Но они вынуждены находиться ближе к этим системам. А значит, гроб под хорошо узнаваемым флагом имеет все шансы отправиться домой. В дальнейшем же управлять системами будет супермозг. Всего лишь коробка на борту к тому моменту морально устаревшего корабля.Значит, у нас должен быть такой же супертанк под управлением суперинтеллекта. Иначе – никаких шансов.Пример с танком – не самый футуристически точный. Возможно, в поисках методов борьбы с беспилотниками стороны решат вопрос связи. Системы РЭБ уже научились защищать свои войска от БПЛА. С другой стороны, уже научились и бороться с РЭБ, преодолевать их без поражения самой системы РЭБ с помощью нитей из оптоволокна тоже научились.По сути, это бесконечный спор между пулей и броней.Гораздо катастрофичнее может выглядеть чье-то бесконтрольное преимущество в суперинтеллекте и применение его для уничтожения инфраструктуры отставшего противника.Со временем искусственный интеллект проникнет во все сферы жизни. Уже сейчас видны черты будущего проникновения – и черты проблем. Вырубается интернет – срывается ваша запись к зубному. Не работает геолокация – не приезжает такси.А теперь представьте, если в стране вырубается электричество. Сейчас это кажется невозможным, чтобы сразу во всей стране. Но все идет к тому, что ни одного ампера не полетит однажды по проводам со скоростью света без контроля из единого центра.Поэтому я сразу был за суверенный интернет. Не потому, что я поклонник изоляции, а потому, что не хочу однажды лишиться доступа к сети по решению людей в чужих погонах. И тем более не хочу в будущем, чтобы чужой искусственный интеллект принимал свои решения на территории моей страны. Но, к сожалению, к моменту, когда «силы» готовы будут демонстрировать свое преимущество, обрезанные провода не помогут. Нужно будет противопоставить что-то адекватное по возможностям этим «силам».Но мы перед ними не одни. С нами как минимум Индия и Китай. Все те, кто тоже будет готовиться и пытаться максимально нарастить свой суверенный суперинтеллект.И мир в очередной раз выживет. Или нет.

https://ukraina.ru/20260926/uchnye-predskazali-bunt-ii-on-mozhet-nachatsya-na-ukraine-1083430178.html

https://ukraina.ru/20260810/strashnee-drona-kogda-na-ukraine-poyavyatsya-ii-istrebiteli-i-tanki-1082352897.html

https://ukraina.ru/20260921/ne-oshibka-a-prestuplenie-detey-v-iranskoy-shkole-ubili-s-pomoschyu-iskusstvennogo-intellekta-1083331203.html

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мнения, сша, хиросима (город), америка, дональд трамп, ии (искусственный интеллект)