Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК - 27.10.2026 Украина.ру
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Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК
Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК - 27.10.2026 Украина.ру
Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК
Правительство Украины урезало квоту бронирования от мобилизации для сотрудников оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 95 процентов, сообщается на сайте Кабмина страны
2026-10-27T08:24
2026-10-27T08:24
новости
украина
сергей корецкий
кабмин
опк
минобороны
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Новые ограничения затронут предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, признанные критически важными. Установленный лимит может быть увеличен по согласованию с министерством обороны или министерством энергетики. Однако в расширении квоты откажут, если за последний год у руководства предприятия зафиксируют два или более нарушений в сфере воинского учета. Отдельные рамки ввели для представительств иностранных донорских организаций и исполнителей международных проектов: там разрешено защитить от призыва не более половины персонала, но не более семи человек на один проект.Кабмин дал исполнительной власти десять дней на пересмотр критериев, по которым организациям присваивается статус критически важных. На прошлой неделе премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал отмену абсолютной брони для ТЭК и ОПК. Он подчеркивал, что Минобороны усилит ответственность за уклонение, а критерии оценки изменятся.Подробнее - в материале Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сергей корецкий, кабмин, опк, минобороны
Новости, Украина, Сергей Корецкий, Кабмин, ОПК, Минобороны

Минус бронь: украинский Кабмин пустил военкомов на стратегические заводы и ТЭК

08:24 27.10.2026
 
© Фото : antikor.info
- РИА Новости, 1920, 27.10.2026
© Фото : antikor.info
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Правительство Украины урезало квоту бронирования от мобилизации для сотрудников оборонно-промышленного комплекса и энергетики со 100 до 95 процентов, сообщается на сайте Кабмина страны
Новые ограничения затронут предприятия топливно-энергетического и военно-промышленного комплексов, признанные критически важными.
Установленный лимит может быть увеличен по согласованию с министерством обороны или министерством энергетики. Однако в расширении квоты откажут, если за последний год у руководства предприятия зафиксируют два или более нарушений в сфере воинского учета.
Отдельные рамки ввели для представительств иностранных донорских организаций и исполнителей международных проектов: там разрешено защитить от призыва не более половины персонала, но не более семи человек на один проект.
Кабмин дал исполнительной власти десять дней на пересмотр критериев, по которым организациям присваивается статус критически важных.
На прошлой неделе премьер-министр Сергей Корецкий анонсировал отмену абсолютной брони для ТЭК и ОПК. Он подчеркивал, что Минобороны усилит ответственность за уклонение, а критерии оценки изменятся.
Подробнее - в материале Бронирование урежут до минимума: премьер Украины забил тревогу из-за повальных отсрочек на сайте Украина.ру.
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