https://ukraina.ru/20250715/dialog-budet-prervan-suslov-o-tom-kak-zayavleniya-trampa-povliyayut-na-peregovory-mezhdu-rossiey-i-1065264216.html

Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной

Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной - 15.07.2025 Украина.ру

Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной

Заявления президента США Дональда Трампа о военной поддержке Украины и ультиматуме России фактически заморозили переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру

2025-07-15T12:30

2025-07-15T12:30

2025-07-15T12:30

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переговоры по украине 2025

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"Любые диалоги и попытки мирного урегулирования, безусловно, сейчас будут поставлены на паузу. Я думаю, процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго", — заявил Суслов.По его словам, Киев теперь не заинтересован в компромиссах. "Зеленский делает вывод, и Запад убедит его в правильности этого вывода, что военная помощь со стороны Европы не иссякнет. Соответственно, нет никаких оснований идти навстречу России, а нужно дальше воевать", — пояснил эксперт.При этом он исключил возможность масштабного наступления ВСУ: "Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах". Однако террористические атаки, по его мнению, усилятся. "Следует ожидать эскалации войны и террористической деятельности киевского режима", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, как тарифная война и действия Трампа раскалывают ЕС — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с Евросоюзом" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250701/leonid-slutskiy-zelenskiy-ne-khochet-mira-no-ne-v-ego-interesakh-zamatyvat-peregovory-po-ukraine-1064497429.html

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