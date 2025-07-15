Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной
Заявления президента США Дональда Трампа о военной поддержке Украины и ультиматуме России фактически заморозили переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Любые диалоги и попытки мирного урегулирования, безусловно, сейчас будут поставлены на паузу. Я думаю, процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго", — заявил Суслов.
По его словам, Киев теперь не заинтересован в компромиссах. "Зеленский делает вывод, и Запад убедит его в правильности этого вывода, что военная помощь со стороны Европы не иссякнет. Соответственно, нет никаких оснований идти навстречу России, а нужно дальше воевать", — пояснил эксперт.
При этом он исключил возможность масштабного наступления ВСУ: "Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах".
Однако террористические атаки, по его мнению, усилятся. "Следует ожидать эскалации войны и террористической деятельности киевского режима", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, как тарифная война и действия Трампа раскалывают ЕС — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с Евросоюзом" на сайте Украина.ру.
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