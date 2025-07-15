Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной - 15.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250715/dialog-budet-prervan-suslov-o-tom-kak-zayavleniya-trampa-povliyayut-na-peregovory-mezhdu-rossiey-i-1065264216.html
Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной
Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной - 15.07.2025 Украина.ру
Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной
Заявления президента США Дональда Трампа о военной поддержке Украины и ультиматуме России фактически заморозили переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
2025-07-15T12:30
2025-07-15T12:30
новости
украина
россия
киев
дональд трамп
суслов
украина.ру
ес
переговоры
переговоры по украине 2025
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192701_0:0:3074:1730_1920x0_80_0_0_071c2c3cb714b7c3c5f614c10ae050ef.jpg
"Любые диалоги и попытки мирного урегулирования, безусловно, сейчас будут поставлены на паузу. Я думаю, процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго", — заявил Суслов.По его словам, Киев теперь не заинтересован в компромиссах. "Зеленский делает вывод, и Запад убедит его в правильности этого вывода, что военная помощь со стороны Европы не иссякнет. Соответственно, нет никаких оснований идти навстречу России, а нужно дальше воевать", — пояснил эксперт.При этом он исключил возможность масштабного наступления ВСУ: "Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах". Однако террористические атаки, по его мнению, усилятся. "Следует ожидать эскалации войны и террористической деятельности киевского режима", — подытожил собеседник издания.Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.О том, как тарифная война и действия Трампа раскалывают ЕС — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с Евросоюзом" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250701/leonid-slutskiy-zelenskiy-ne-khochet-mira-no-ne-v-ego-interesakh-zamatyvat-peregovory-po-ukraine-1064497429.html
украина
россия
киев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/05/10/1063192701_149:0:2880:2048_1920x0_80_0_0_7e017e633f614ee93d792d2e11dae0b7.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, россия, киев, дональд трамп, суслов, украина.ру, ес, переговоры, переговоры по украине 2025, новости о переговорах россии и украины, новости переговоров, владимир зеленский, киевский режим, военная эскалация
Новости, Украина, Россия, Киев, Дональд Трамп, Суслов, Украина.ру, ЕС, переговоры, переговоры по Украине 2025, новости о переговорах России и Украины, новости переговоров, Владимир Зеленский, киевский режим, военная эскалация

Диалог будет прерван: Суслов о том, как заявления Трампа повлияют на переговоры между Россией и Украиной

12:30 15.07.2025
 
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкПереговоры России и Украины в Стамбуле
Переговоры России и Украины в Стамбуле - РИА Новости, 1920, 15.07.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Заявления президента США Дональда Трампа о военной поддержке Украины и ультиматуме России фактически заморозили переговорный процесс между Москвой и Киевом. Об этом заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований Дмитрий Суслов рассказал в интервью изданию Украина.ру
"Любые диалоги и попытки мирного урегулирования, безусловно, сейчас будут поставлены на паузу. Я думаю, процесс российско-украинских переговоров в Стамбуле сейчас прервется и прервется надолго", — заявил Суслов.
По его словам, Киев теперь не заинтересован в компромиссах. "Зеленский делает вывод, и Запад убедит его в правильности этого вывода, что военная помощь со стороны Европы не иссякнет. Соответственно, нет никаких оснований идти навстречу России, а нужно дальше воевать", — пояснил эксперт.
При этом он исключил возможность масштабного наступления ВСУ: "Украина пока еще способна обороняться исключительно с помощью дронов, но наступать вообще не в силах".
Однако террористические атаки, по его мнению, усилятся. "Следует ожидать эскалации войны и террористической деятельности киевского режима", — подытожил собеседник издания.
Полный текст интервью "Дмитрий Суслов о заявлениях Трампа: Украина получила поощрение на продолжение войны и терроризм против РФ" на сайте Украина.ру.
О том, как тарифная война и действия Трампа раскалывают ЕС — в материале Кирилла Курбатова "Станислав Стремидловский: Трамп на 50 дней развязал себе руки по Украине, чтобы разобраться с Евросоюзом" на сайте Украина.ру.
Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 01.07.2025
1 июля, 04:54
Леонид Слуцкий: Зеленский не хочет мира, но не в его интересах "заматывать" переговоры по УкраинеУкраинская тематика "плавно утекает" из повестки НАТО — гастроли Зеленского в Гааге провалились. Само же НАТО становится рудиментом "холодной войны" и оправдывает свое существование искусственным нагнетанием против РФ.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаРоссияКиевДональд ТрампСусловУкраина.руЕСпереговорыпереговоры по Украине 2025новости о переговорах России и Украиныновости переговоровВладимир Зеленскийкиевский режимвоенная эскалация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
03:39Официальный представитель госдепартамента Тэмми Брюс отказалась отвечать на вопрос журналистов
03:26Дежурными силами ПВО в небе над Воронежем уничтожены несколько БПЛА — губернатор
03:12Главные события 16 июля. Чем запомнился день
02:53ВС РФ наносят удары по объектам противника в Полтавской и Харьковской областях
02:42Фронтовая сводка за 16 июля от ТГ-канала "Дневник десантника"
02:32За три часа средствами ПВО уничтожены 40 украинских БПЛА — Минобороны
02:16Отбой ракетной опасности в Курской области - оперштаб региона
01:57От террористической атаки ВСУ в Белгородской области пострадали шесть жителей, один погиб — губернатор
01:35На территории Тульской области объявлена опасность атаки БПЛА — губернатор
01:26Российские войска продолжают наступление на Красноармейском направлении
01:07В аэропорту Калуги введены временные ограничения на прием и выпуск самолётов — Росавиация
01:01Российские "Герани" наносят удары по объектам противника в Синельниково Днепропетровской области
00:51Уже 16 украинских БПЛА сбиты над территорией Брянской области — губернатор
00:28По предварительным данным подразделения ВС РФ продавили оборону врага в Волчанске
22:37Союзники среди врагов России: почему страны бывшего СССР выбирают Запад — Ищенко
22:15Участвовавший во вторжении в Курскую область украинский боевик приговорён к 15 годам
22:11На территории Липецкой области вводится режим воздушной опасности - губернатор
22:06ВС РФ наносят удары по объектам противника в Черниговской области
22:04Семь жителей Горловки пострадали сегодня в результате вражеских атак - Пушилин
22:00Большие потери ВСУ по результатам прилетов в Краматорске
Лента новостейМолния