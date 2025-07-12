https://ukraina.ru/20250712/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-o-pokhode-na-kiev-v-nachale-svo-v-2022-godu-1065080497.html

Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году

Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году - 12.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году

"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.

2025-07-12T10:00

2025-07-12T10:00

2025-07-12T10:00

сво

вс рф

спецоперация

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году 2025-07-12T10:00 true PT2M05S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео