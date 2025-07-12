Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году - 12.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году - 12.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
2025-07-12T10:00
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сво
вс рф
спецоперация
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
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сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Спецоперация, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
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Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году

10:00 12.07.2025
 
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"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
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