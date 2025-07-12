https://ukraina.ru/20250712/boets-s-pozyvnym-shik-rasskazal-o-pokhode-na-kiev-v-nachale-svo-v-2022-godu-1065080497.html
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году - 12.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
2025-07-12T10:00
2025-07-12T10:00
2025-07-12T10:00
сво
вс рф
спецоперация
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
Украина.ру
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0b/1065080137_177:0:1104:695_1920x0_80_0_0_d7572ae1c7cf1117b2a5304c35251633.jpg
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
2025-07-12T10:00
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PT2M05S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, спецоперация, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Спецоперация, В десятку, Видео
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
2025-07-12T10:00
true
PT2M05S
Боец с позывным "Шик" рассказал о походе на Киев в начале СВО в 2022 году
"Какие-то группки бичей в спортивных костюмах и с автоматами и наемники – это не регулярная армия Украины", - военнослужащий с позывным "Шик", рассказал, с кем им пришлось столкнуться под Киевом в 2022 году.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.