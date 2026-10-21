https://ukraina.ru/20261021/ne-na-ukrainskom-skandalnaya-ukrainskaya-deputat-rasskazala-kak-e-zastavili-uchitsya-1083967659.html
Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться - 21.10.2026 Украина.ру
Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета
2026-10-21T13:39
2026-10-21T13:39
2026-10-21T13:39
новости
великобритания
виктор цой
алексей арестович
"голос"
офис президента
ес
европа
львов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083967536_196:595:775:921_1920x0_80_0_0_35c723c61caea745d2b39957a2d36641.jpg
Одиозный украинский парламентарий от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета."Снова студентка! На этот раз британского университета. Уорикский университет – восьмой в Великобритании, тринадцатый в Европе, постоянно в сотне лучших университетов мира. Магистерская двухгодичная программа "Лидерство ради образовательных трансформаций". Прошла отбор, поступила и ещё в сентябре начала обучение. Марко (сын – Ред.) надо мной шутил, что я опустилась до его уровня – студента", – написала Пипа в соцсетях.При этом она заявила, что это обучение и магистерское исследование поможет ей "ещё качественнее работать над повышением качества украинского образования"."Основной вопрос для меня после первого модуля: как делать трансформационные, а не трансакционные изменения?" – отметила Пипа.Ответ на этот вопрос она пообещала дать в следующих заметках.Высказалась Пипа и по поводу того, каково это учиться на не украинском языке."Личный вопрос – сложно ли мне учиться на английском? Я бы хотела учиться на украинском. Мне это даётся сложно, но я продолжают", – подытожила Пипа.Народный депутат Пипа – один из одиозных украинских политиков. На всю страну она прославилась летом 2023 года, когда за исполнение на улице песен Виктора Цоя на улице во Львове написала заявление в полицию на несовершеннолетнего одессита Александра. Сначала парня оштрафовали, а затем удерживали в приюте для несовершеннолетних. Также одессита заставили записать видео с извинениями перед Пипой.В защиту парня высказались даже украинские военные-штурмовики. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* добился, чтобы в отношении Пипы возбудили уголовное дело, а и.о. Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская дала комментарий, что Цой не запрещён.Мать Александра по состоянию здоровью не смогла его быстро забрать из приюта, однако парню всё же удалось вернуться в Одессу, где он записал видео о том, как всё было на самом деле, в т.ч. и о том, как его принуждали извиняться перед народным депутатом.А Пипа не угомонилась. В 2024 году она сообщила, что зарегистрировала законопроект, который разрешает говорить в школах только на украинском языке. Документом предусматривалось использование исключительного украинского языка не только на уроках, но и во время перерывов, на школьном дворе и в любых других помещениях учебного заведениях.Позднее, министр образования Оксен Лисовой заявил, что его министерство поддержит законопроект."Что касается законопроекта Натальи Пипы, то министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало", – отметил Лисовой.По его словам, в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного и равноправного развития языков национальных сообществ ЕС. При этом Лисовой указал, что "это ни в коем случае не распространяется" на русский язык.В настоящий момент законопроект не принят.* – внесён в список экстремистов и террористов
великобритания
европа
львов
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/15/1083967536_201:578:780:1012_1920x0_80_0_0_70fc53a65ee5e465b76812703209a9ba.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, великобритания, виктор цой, алексей арестович, "голос", офис президента, ес, европа, львов
Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться
Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета
Одиозный украинский парламентарий от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета.
"Снова студентка! На этот раз британского университета. Уорикский университет – восьмой в Великобритании, тринадцатый в Европе, постоянно в сотне лучших университетов мира. Магистерская двухгодичная программа "Лидерство ради образовательных трансформаций". Прошла отбор, поступила и ещё в сентябре начала обучение. Марко (сын – Ред.) надо мной шутил, что я опустилась до его уровня – студента", – написала Пипа в соцсетях.
При этом она заявила, что это обучение и магистерское исследование поможет ей "ещё качественнее работать над повышением качества украинского образования".
"Основной вопрос для меня после первого модуля: как делать трансформационные, а не трансакционные изменения?" – отметила Пипа.
Ответ на этот вопрос она пообещала дать в следующих заметках.
Высказалась Пипа и по поводу того, каково это учиться на не украинском языке.
"Личный вопрос – сложно ли мне учиться на английском? Я бы хотела учиться на украинском. Мне это даётся сложно, но я продолжают", – подытожила Пипа.
Народный депутат Пипа – один из одиозных украинских политиков. На всю страну она прославилась летом 2023 года, когда за исполнение на улице песен Виктора Цоя на улице во Львове написала заявление в полицию на несовершеннолетнего одессита Александра. Сначала парня оштрафовали, а затем удерживали в приюте для несовершеннолетних. Также одессита заставили записать видео с извинениями перед Пипой.
В защиту парня высказались даже украинские военные-штурмовики. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* добился, чтобы в отношении Пипы возбудили уголовное дело, а и.о. Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская дала комментарий, что Цой не запрещён.
Мать Александра по состоянию здоровью не смогла его быстро забрать из приюта, однако парню всё же удалось вернуться в Одессу, где он записал видео о том, как всё было на самом деле, в т.ч. и о том, как его принуждали извиняться перед народным депутатом.
А Пипа не угомонилась. В 2024 году она сообщила, что зарегистрировала законопроект, который разрешает говорить в школах только на украинском языке. Документом предусматривалось использование исключительного украинского языка не только на уроках, но и во время перерывов, на школьном дворе и в любых других помещениях учебного заведениях.
Позднее, министр образования Оксен Лисовой заявил, что его министерство поддержит законопроект.
"Что касается законопроекта Натальи Пипы, то министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало", – отметил Лисовой.
По его словам, в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного и равноправного развития языков национальных сообществ ЕС. При этом Лисовой указал, что "это ни в коем случае не распространяется" на русский язык.
В настоящий момент законопроект не принят.
* – внесён в список экстремистов и террористов