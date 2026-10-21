https://ukraina.ru/20261021/ne-na-ukrainskom-skandalnaya-ukrainskaya-deputat-rasskazala-kak-e-zastavili-uchitsya-1083967659.html

Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться

Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться - 21.10.2026 Украина.ру

Не на украинском: скандальная украинская депутат рассказала, как её заставили учиться

Народный депутат от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета

2026-10-21T13:39

2026-10-21T13:39

2026-10-21T13:39

новости

великобритания

виктор цой

алексей арестович

"голос"

офис президента

ес

европа

львов

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Одиозный украинский парламентарий от партии "Голос" Наталья Пипа заявила, что стала студенткой британского университета."Снова студентка! На этот раз британского университета. Уорикский университет – восьмой в Великобритании, тринадцатый в Европе, постоянно в сотне лучших университетов мира. Магистерская двухгодичная программа "Лидерство ради образовательных трансформаций". Прошла отбор, поступила и ещё в сентябре начала обучение. Марко (сын – Ред.) надо мной шутил, что я опустилась до его уровня – студента", – написала Пипа в соцсетях.При этом она заявила, что это обучение и магистерское исследование поможет ей "ещё качественнее работать над повышением качества украинского образования"."Основной вопрос для меня после первого модуля: как делать трансформационные, а не трансакционные изменения?" – отметила Пипа.Ответ на этот вопрос она пообещала дать в следующих заметках.Высказалась Пипа и по поводу того, каково это учиться на не украинском языке."Личный вопрос – сложно ли мне учиться на английском? Я бы хотела учиться на украинском. Мне это даётся сложно, но я продолжают", – подытожила Пипа.Народный депутат Пипа – один из одиозных украинских политиков. На всю страну она прославилась летом 2023 года, когда за исполнение на улице песен Виктора Цоя на улице во Львове написала заявление в полицию на несовершеннолетнего одессита Александра. Сначала парня оштрафовали, а затем удерживали в приюте для несовершеннолетних. Также одессита заставили записать видео с извинениями перед Пипой.В защиту парня высказались даже украинские военные-штурмовики. Бывший советник Офиса президента Украины Алексей Арестович* добился, чтобы в отношении Пипы возбудили уголовное дело, а и.о. Государственного агентства Украины по вопросам искусств и художественного образования Ольга Россошанская дала комментарий, что Цой не запрещён.Мать Александра по состоянию здоровью не смогла его быстро забрать из приюта, однако парню всё же удалось вернуться в Одессу, где он записал видео о том, как всё было на самом деле, в т.ч. и о том, как его принуждали извиняться перед народным депутатом.А Пипа не угомонилась. В 2024 году она сообщила, что зарегистрировала законопроект, который разрешает говорить в школах только на украинском языке. Документом предусматривалось использование исключительного украинского языка не только на уроках, но и во время перерывов, на школьном дворе и в любых других помещениях учебного заведениях.Позднее, министр образования Оксен Лисовой заявил, что его министерство поддержит законопроект."Что касается законопроекта Натальи Пипы, то министерство образования законопроект с некоторыми замечаниями поддержало", – отметил Лисовой.По его словам, в любых решениях, которые защищают украинский язык, надо предусмотреть возможность равноценного и равноправного развития языков национальных сообществ ЕС. При этом Лисовой указал, что "это ни в коем случае не распространяется" на русский язык.В настоящий момент законопроект не принят.* – внесён в список экстремистов и террористов

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новости, великобритания, виктор цой, алексей арестович, "голос", офис президента, ес, европа, львов