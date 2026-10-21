На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине - 21.10.2026 Украина.ру
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На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине
На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине - 21.10.2026 Украина.ру
На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине
Пока в Петербурге идут переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о путях завершения украинского конфликта, в Брюсселе заняты совсем другим — поиском денег. Как сообщает Politico, ЕС намерен призвать Великобританию и Канаду увеличить помощь Украине, чтобы покрыть дефицит в размере 70 млрд евро
2026-10-21T13:35
2026-10-21T13:35
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В публикации отмечается, что ЕС уже обязался выделить кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, который должен покрыть около двух третей потребностей Украины. При этом Брюссель рассчитывал, что другие партнеры — включая Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Норвегию — предоставят еще 45 млрд евро. Однако, как отмечает Politico, значительная часть этих средств поступает медленно.На этом фоне гораздо более продуктивно выглядят усилия Москвы и Вашингтона. В Петербурге Владимир Путин проводит встречу со Стивом Уиткоффом. Главным итогом переговоров стало то, что стороны нащупали задел для завершения огня. Президент РФ поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за внимание к проблеме урегулирования на Украине, отметив, что в последнем разговоре американский лидер делал упор на необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь. Путин также заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США и сообщил, что после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5–6%. Кроме того, российский лидер отметил, что РФ могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, поинтересовался результатами встречи в Норвегии, а также заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана и что Россия готова помочь в разрешении конфликта. Освобожденный гражданин США Стефан Хаббард уже находится в аэропорту Пулково.Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что есть задел, чтобы прийти к завершению огня в конфликте на Украине. Он сообщил, что привез в Петербург документы, где изложены подходы по проблеме украинского урегулирования, и от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельной сделке". Контраст налицо, как говорится. Между тем бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки заявил, что Трамп сделал ставку на Путина. По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.
https://ukraina.ru/20261021/putin-predlozhil-uitkoffu-obsudit-vozmozhnost-provedeniya-vstrechi-s-trampom-v-kitae-1083966744.html
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Новости, Москва, Вашингтон, Россия, США, Дональд Трамп, Владимир Путин, Украина, Стив Уиткофф, ЕС, Politico

На фоне мирных усилий Москвы и Вашингтона: ЕС требует увеличить военную помощь Украине

13:35 21.10.2026
 
© REUTERS / Gleb Garanich
- РИА Новости, 1920, 21.10.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
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Пока в Петербурге идут переговоры российского лидера Владимира Путина со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о путях завершения украинского конфликта, в Брюсселе заняты совсем другим — поиском денег. Как сообщает Politico, ЕС намерен призвать Великобританию и Канаду увеличить помощь Украине, чтобы покрыть дефицит в размере 70 млрд евро
В публикации отмечается, что ЕС уже обязался выделить кредит в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы, который должен покрыть около двух третей потребностей Украины. При этом Брюссель рассчитывал, что другие партнеры — включая Канаду, Японию, Южную Корею, Австралию и Норвегию — предоставят еще 45 млрд евро. Однако, как отмечает Politico, значительная часть этих средств поступает медленно.
На этом фоне гораздо более продуктивно выглядят усилия Москвы и Вашингтона. В Петербурге Владимир Путин проводит встречу со Стивом Уиткоффом. Главным итогом переговоров стало то, что стороны нащупали задел для завершения огня.
Президент РФ поблагодарил главу Белого дома Дональда Трампа за внимание к проблеме урегулирования на Украине, отметив, что в последнем разговоре американский лидер делал упор на необходимость завершения конфликта для прекращения человеческих потерь. Путин также заявил об интересе к теме восстановления экономического сотрудничества с США и сообщил, что после решения по дизелю цены на мировых рынках упали на 5–6%.
Кроме того, российский лидер отметил, что РФ могла бы поставлять удобрения в больших количествах на американский рынок, поинтересовался результатами встречи в Норвегии, а также заявил, что ему интересны оценки ситуации вокруг Ирана и что Россия готова помочь в разрешении конфликта. Освобожденный гражданин США Стефан Хаббард уже находится в аэропорту Пулково.
Стив Уиткофф, в свою очередь, заявил, что есть задел, чтобы прийти к завершению огня в конфликте на Украине. Он сообщил, что привез в Петербург документы, где изложены подходы по проблеме украинского урегулирования, и от имени Трампа поблагодарил Путина за решение по "дизельной сделке".
Контраст налицо, как говорится.
Встреча президента Владимира Путина и спецпосланника Стивена Уиткоффа - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
13:15
Путин предложил Уиткоффу обсудить возможность проведения встречи с Трампом в КитаеВладимир Путин во время встречи со спецпосланником Дональда Трампа Стивом Уикоффом в Санкт-Петербурге предложил обсудить трехстороннюю встречу с президентом США и председателем КНР Си Цзиньпином для урегулирования ситуации на Украине
Между тем бывший высокопоставленный сотрудник американской разведки заявил, что Трамп сделал ставку на Путина. По его мнению, президент США отдает предпочтение российскому лидеру и твердо убежден, что Россия в итоге одержит победу в конфликте с Украиной.
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