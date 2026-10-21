https://ukraina.ru/20261021/1083966143.html

Секс-шопы перестали приносить прибыль? Жена Кулебы жалуется на низкие доходы

Секс-шопы перестали приносить прибыль? Жена Кулебы жалуется на низкие доходы - 21.10.2026 Украина.ру

Секс-шопы перестали приносить прибыль? Жена Кулебы жалуется на низкие доходы

Украинская бизнесвумен Светлана Павелецкая, супруга бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, открывшая несколько секс-шопов на Украине и за границей, призналась, что чувствует себя неудачницей из-за тяжелого финансового положения. Об этом женщина написала в своих соцсетях

2026-10-21T14:01

2026-10-21T14:01

2026-10-21T14:01

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По словам Павелецкой, во время разговора с мужем за чашкой кофе она решила, что "достигла своего прайма и теперь идет только на спад". Предпринимательница пояснила, дело не в простом снижении заработка: "Это когда ты уже съедаешь всё, что заработала за предыдущие годы, чтобы прокормить себя и свои бизнесы, а оно всё равно не работает".Павелецкая отметила, что она не может спрогнозировать, "в какой склад прилетит ракета, сколько будет тревог и сколько магазинов придется закрыть". Бизнесвумен заявила, что в такие моменты не имеют значения ни годы успешной работы, ни попадание на обложку Forbes, ни награды на Украине, в Европе и США.Предпринимательница также рассказала, что проблемы с бизнесом длятся уже давно: Павелецкая "даже задумывалась о переходе на наемную работу". Но дело в том, что жена экс-министра иностранных дел Украины — не просто бизнесвумен, которая "падала и вставала". В её карьере есть много ярких моментов, о которых стоит напомнить.Задолго до брака с Кулебой Павелецкая публично демонстрировала украинцам, как выглядит "успех". В соцсетях она выкладывала фото с Rolex, Cartier, колье Bulgari и кольцом Van Cleef & Arpels. Пользователи тогда недоумевали: сколько же официальных зарплат мужа-министра нужно, чтобы позволить себе такой набор? Впрочем, Павелецкая к тому времени уже владела издательством "Книголав" и работала маркетинговым директором "1+1 медиа".Уже позднее стало известно, что бизнесвумен увлекается не только литературой. Выяснилось, что она — владелица элитного киевского секс-шопа, который в разгар войны предлагал украинцам греться вибраторами вместо отопления.А в январе этого года агентство РИА "Новости" со ссылкой на информацию в открытом доступе заявило, что Павелецкая открыла второй секс-шоп — на этот раз в польском Кракове. Магазин расположился на первом этаже апарт-отеля — "в соответствии со специализацией", как язвительно отметили тогда комментаторы в социальных сетях. Сам Кулеба тем временем призывал украинцев "пить кофе вне дома" и "обедать в ресторанах" — на фоне массовых отключений электроэнергии и экономического кризиса.Между тем в аккаунте предпринимательницы тема военного конфликта — не просто фон, а маркетинговый инструмент. Чего только там не было: и предложение согреваться с помощью вибраторов (тогда в оправдание этим словам Павелецкая заявила, что приборы нагреваются во время использования), и "секс-игрушки для раненых ветеранов" с БДСМ-наборами для людей после ампутации, и лекция "Секс и война", и материалы о "возбуждении во время обстрелов". В День Конституции магазин вообще опубликовал "Конституцию секса и отношений".В мае этого года пара официально вступила в брак. Самым комичным моментом в их биографии стало интервью, во время которого Павелецкая завела разговор о применении Россией ядерного оружия. Бизнесвумен в эфире рассуждала, что ядерный удар — "это последний инструмент", и "вероятность того, что будут бить по центрам принятия решений, не так велика". А затем выдала: "Если до этого дойдет, то это будет означать, что мы уже почти победили. Потому что ядеркой бьют, чтобы спасти себя, а не чтобы добить другого. Правильно?"А уже в августе во Львове разгорелся скандал на духовной почве: местные депутаты отклонили петицию священника Украинской греко-католической церкви, требовавшего убрать секс-шопы и стриптиз-клубы из исторического центра города. Священник в сердцах предлагал устроить "главный бордель Львова" прямо в здании Ратуши. Шутка заиграла новыми красками на фоне бизнеса Павелецкой.

https://ukraina.ru/20260119/1074500356.html

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новости, украина, европа, сша, дмитрий кулеба, мид, forbes, киев