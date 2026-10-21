Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*
13:41 21.10.2026 (обновлено: 13:43 21.10.2026)
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанкУкраина планирует эту войну на 3 года - и это разумно, - глава МИД Польши Радослав Сикорский
© telegram ukr_2025_ru
Очередной дипломатический скандал между Варшавой и Киевом разгорается из-за героизации нацистских преступников. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных на территории республики
Причиной стала инициатива Шереметы о провозглашении 2027 года Годом Украинской повстанческой армии*, ее главнокомандующего Романа Шухевича* и деятеля ОУН* Олега Ольжича. Сикорский прокомментировал свое решение, назвав депутата "реконструктором дивизии Waffen-SS "Галичина"" и автором идеи почтить Шухевича*, которого в Варшаве обвиняют в отдаче приказов о выселении и убийствах поляков.
Сам Святослав Шеремета на обвинения не реагирует и вины не признает. В комментарии журналистам он заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память".
Львовский облсовет принял скандальное решение на пленарном заседании 20 октября, однако к вечеру того же дня текст документа таинственным образом исчез с официального сайта.
Генеральное консульство Польши во Львове назвало инициативу противоречащей "европейским ценностям". Премьер-министр Дональд Туск на коротком брифинге охарактеризовал решение совета как "неразумное", "самоубийственную тактику" и вредящее самой Украине. Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.
Сам Святослав Шеремета на обвинения не реагирует и вины не признает. В комментарии журналистам он заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память".
Львовский облсовет принял скандальное решение на пленарном заседании 20 октября, однако к вечеру того же дня текст документа таинственным образом исчез с официального сайта.
Генеральное консульство Польши во Львове назвало инициативу противоречащей "европейским ценностям". Премьер-министр Дональд Туск на коротком брифинге охарактеризовал решение совета как "неразумное", "самоубийственную тактику" и вредящее самой Украине. Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.
*организация признана экстремистской и запрещена в РФ
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