https://ukraina.ru/20261021/polsha-obyavila-voynu-geroyam-sikorskiy-zakryvaet-vezd-dlya-deputata-proslavlyayuschego-upa-1083968253.html

Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*

Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА* - 21.10.2026 Украина.ру

Польша объявила войну "героям": Сикорский закрывает въезд для депутата, прославляющего УПА*

Очередной дипломатический скандал между Варшавой и Киевом разгорается из-за героизации нацистских преступников. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подписал представление о внесении депутата Львовского областного совета Святослава Шереметы в список лиц, нежелательных на территории республики

2026-10-21T13:41

2026-10-21T13:41

2026-10-21T13:43

новости

польша

варшава

львов

сикорский

роман шухевич

львовский областной совет

оун

ес

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07e9/0a/0f/1070123170_1:0:1199:674_1920x0_80_0_0_b0fe20ab3a9385ce62f1e30ff0fe2522.jpg

Причиной стала инициатива Шереметы о провозглашении 2027 года Годом Украинской повстанческой армии*, ее главнокомандующего Романа Шухевича* и деятеля ОУН* Олега Ольжича. Сикорский прокомментировал свое решение, назвав депутата "реконструктором дивизии Waffen-SS "Галичина"" и автором идеи почтить Шухевича*, которого в Варшаве обвиняют в отдаче приказов о выселении и убийствах поляков.Сам Святослав Шеремета на обвинения не реагирует и вины не признает. В комментарии журналистам он заявил: "Это наша история, наши герои, и мы должны должным образом почтить их память".Львовский облсовет принял скандальное решение на пленарном заседании 20 октября, однако к вечеру того же дня текст документа таинственным образом исчез с официального сайта. Генеральное консульство Польши во Львове назвало инициативу противоречащей "европейским ценностям". Премьер-министр Дональд Туск на коротком брифинге охарактеризовал решение совета как "неразумное", "самоубийственную тактику" и вредящее самой Украине. Подробнее — в материале Угроза блокировки в ЕС и "шаг к суициду": Туск отреагировал на решение Львова по УПА* на сайте Украина.ру.*организация признана экстремистской и запрещена в РФ

польша

варшава

львов

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, польша, варшава, львов, сикорский, роман шухевич, львовский областной совет, оун, ес