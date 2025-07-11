https://ukraina.ru/20250711/boets-s-pozyvnym-rul-rasskazal-v-chm-zaklyuchaetsya-slozhnost-i-vazhnost-osvobozhdeniya-krasnoarmeyska--1065022271.html

Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска

Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска - 11.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска

"На них работает больше пятидесяти стран мира, а мы воюем сами", - сообщил нашему изданию военнослужащий с позывным "Руль".

2025-07-11T10:00

2025-07-11T10:00

2025-07-11T10:00

сво

вс рф

покровск/красноармейск

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино

покровск/красноармейск

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2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска 2025-07-11T10:00 true PT0M54S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, покровск/красноармейск, в десятку, видео, видео