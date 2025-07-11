https://ukraina.ru/20250711/boets-s-pozyvnym-rul-rasskazal-v-chm-zaklyuchaetsya-slozhnost-i-vazhnost-osvobozhdeniya-krasnoarmeyska--1065022271.html
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска - 11.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
"На них работает больше пятидесяти стран мира, а мы воюем сами", - сообщил нашему изданию военнослужащий с позывным "Руль".
2025-07-11T10:00
2025-07-11T10:00
2025-07-11T10:00
сво
вс рф
покровск/красноармейск
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
покровск/красноармейск
Украина.ру
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2025
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065022098_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_8c6d75eaf68dac7a2ad1cb829b5573ec.jpg
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
2025-07-11T10:00
true
PT0M54S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, покровск/красноармейск, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, Покровск/Красноармейск, В десятку, Видео
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
"На них работает больше пятидесяти стран мира, а мы воюем сами", - сообщил нашему изданию военнослужащий с позывным "Руль".
2025-07-11T10:00
true
PT0M54S
Боец с позывным "Руль" рассказал, в чём заключается сложность и важность освобождения Красноармейска
"На них работает больше пятидесяти стран мира, а мы воюем сами", - сообщил нашему изданию военнослужащий с позывным "Руль".
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.