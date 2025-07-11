https://ukraina.ru/20250711/tramp-grozit-rossii-zayavleniem-glavnoe-na-utro-11-iyulya-1065060053.html

Трамп грозит России заявлением. Главное на утро 11 июля

Трамп грозит России заявлением. Главное на утро 11 июля - 11.07.2025 Украина.ру

Трамп грозит России заявлением. Главное на утро 11 июля

Президент США Дональд Трамп анонсировал заявление по России в понедельник, 14 июля

2025-07-11T09:15

2025-07-11T09:15

2025-07-11T09:16

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Американский президент Дональд Трамп в беседе с телеканалом NBC News заявил, что сделает в понедельник важное заявление по России, подчеркнув, что разочарован в РФ."Я разочарован в России, но посмотрим, что произойдет в ближайшие пару недель. Думаю, в понедельник я сделаю важное заявление по России", — сказал Трамп, отказавшись раскрыть подробности.Президент США также сообщил, что НАТО будет платить за американское оружие, поставляемое Украине.Ранее Трамп пригрозил устроить России "маленький сюрприз", комментируя будущие действия в отношении Москвы. Трамп также отметил, что перспектива принятия конгрессом сенатского законопроекта о новых санкциях против России будет полностью зависеть от его собственного решения. Президент США указал, что "очень пристально" изучает данный законопроект, и отметил, что он является "опционным".В ночь на 11 июля информационное агентство Reuters сообщило о том, что Трамп впервые за свой второй президентский срок сам выделит Украине пакет вооружений. До этого США отправляли поставки, которые одобрил ещё предшественник Трампа на президентском посту Джо Байден."Трамп впервые направит Украине оружие в рамках президентских полномочий, которыми часто пользовался его предшественник, заявили в четверг два источника​​​. Этот шаг говорит о новом интересе президента к защите Украины", — отмечалось в публикации агентства.Как отмечалось в публикации агентства, оружие для Вооружённых сил Украины возьмут из запасов Пентагона. Стоимость пакета вооружений составит около $300 млн, в него включат ракеты для систем ПРО Patriot и боеприпасы GMLRS для HIMARS/M270 MLRS. При этом, как рассказали источники агентства, окончательное решение по содержанию пакета планировалось принять 10 июля.Первый спикер парламента Новороссии, бывший народный депутат Украины Олег Царёв прокомментировал публикацию агентства."Теперь это война Трампа. Президент США собирается выделить Украине дополнительное вооружение примерно на $300 млн, воспользовавшись своими президентскими полномочиями, пишет Reuters. Речь о PDA — Presidential Drawdown Authority — президентское право на сокращение национальных запасов вооружения. Позволяет президенту напрямую распоряжаться уже имеющимися военными запасами США для помощи другим странам в срочном порядке. Ранее этим правом активно пользовался Байден. В отличие от стандартных программ военной помощи, PDA не требует одобрения Конгресса", — отметил .Он также подчеркнул, что "это первый случай, когда Трамп лично инициирует военную помощь Украине".В другой записи в своём телеграм-канале он отметил, что и за предыдущие поставки оружия Украине также ответственен Трамп."При этом у многих может сложиться иллюзия, будто к предыдущим поставкам Трамп не имел отношения и всё грузилось на Украину исключительно потому, что Байден это оружие выделил, и поэтому оно до сих пор поставляется. Это неправда. Все накладные на отгрузку, акты и приказы на поставки с момента прихода Трампа к власти подписывал либо он лично, либо назначенные им чиновники. Не подписывал бы — оружие не грузилось бы", — указал Царёв.Также в ночь на 11 июля стало известно, что США впервые присоединились к "коалиции желающих". Об этом сообщило издание The Washington Post. По его информации, делегация из США впервые присутствовала на встрече группы в Риме в четверг, 10 июля. При этом на встрече члены "коалиции желающих" договорились о создании штаба в Париже для быстрого развёртывания войск на Украине после прекращения боевых действий.Среди присутствовавших на встрече американцев были: спецпредставитель Трампа по Украине генерал-лейтенант в отставке Кит Келлог, сенактор-республиканец Линдси Грэм* (внесён в список экстремистов и террористов — Ред.) и сенатор-демократ Ричард Блюменталь. Последние двое выступили соавторами нового законопроекта о санкциях против России, предусматривающего, в частности, введение 500%пошлин на товары, импортируемые из стран, продолжающих покупать российскую нефть.К встрече также по видеосвязи из Великобритании присоединились находящийся в Лондоне с визитом президент Франции Эммануэль Макрон и британский премьер-министр Кир Стармер.В заявлении члены коалиции сообщили, что договорились о размещении штаб-квартиры в Париже на первый год существования сил, которые будут называться Многонациональными силами "Украина", а затем перебазируются в Лондон. Также планируется создать координационную группу в Киеве, столице Украины.Ожидается, что коалиция предоставит Украине экспертов по логистике и обучению для помощи в восстановлении Вооружённых сил Украины, обеспечении безопасности воздушного пространства Украины и Чёрного моря."Никаких конкретных обязательств объявлено не было, а Блюменталь и Грэм исключили какие-либо планы относительно присутствия американских войск на земле", — сообщило издание.При этом британский премьер Стармер заявил, что эти силы имеют решающее значение для обеспечения безопасности в Европе."Именно поэтому коалиция добровольцев обеспечивает нам будущие силы, которые могут быть развернуты после прекращения огня", — отметил он в своем заявлении.Премьер-министр Италии Джорджия Мелони заявила, что гордится участием Вашингтона в шестой встрече коалиции, которая на этот раз прошла в Риме, и назвала это "фундаментальным" знаком единства Запада в поддержке Киева."Я согласна с тем, что мы также должны усилить давление на Москву, чтобы как можно скорее добиться прекращения огня, которое наконец откроет путь дипломатии. Но, как всегда, мы должны напомнить, что это возможно только благодаря сдерживанию, только благодаря сдерживанию, как прекрасно понимает любой, кто не наивен", — подчеркнула Мелони.Владимир Зеленский поблагодарил американцев за их присутствие, а также за недавние знаки поддержки Украины со стороны Трампа. Зеленский отметил, что верить, что слова поддержки "не пустые".О том, как живётся американцам в России — в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: Что для бывших граждан США "страшно в Америке", но "безопасно в России".

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https://ukraina.ru/20250710/ubiystvo-polkovnika-sbu-obstrely-i-nalty-glavnoe-na-1300-10-iyulya-1065009362.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, джо байден, олег царев, пентагон, нато, reuters, украина, россия, сша