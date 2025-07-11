Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России" - 11.07.2025 Украина.ру
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Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России"
Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России" - 11.07.2025 Украина.ру
Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России"
Пресса хоть и критикует проект по привлечению иностранцев, недовольных ситуацией на Западе, но сама, так получается, невольно рекламирует переезд в Россию
2025-07-11T05:26
2025-07-11T06:20
дональд трамп
джо байден
the washington post
владимир путин
россия
сша
миграция
ценности
идеология
эксклюзив
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Чуть меньше года назад, 19 августа 2024-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. За почти 11 месяцев несколько сотен иностранцев воспользовались этой, как её прозвали, идеологической визой для переезда и теперь рассказывают о своей жизни в Россию в блогах, попутно отвечая на вопросы тех, кто собирается последовать их примеру.В российских СМИ и соцсетях много историй "новых русских", на эту тему обращает внимание и западная пресса. Так, в американской газете The Washington Post вышла статья под названием "Российская виза против воукизма привлекает тех, кто опасается морального упадка на Западе".Воукизм – это обострённое внимание к любым формам дискриминации, расовым предрассудкам, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств и требование резкого осуждения подобных проявлений.Как "лицо немногочисленного, но ширящегося потока переселенцев с Запада в Россию в поисках консерватизма и традиционных ценностей, которые у них на Родине, как им кажется, разрушены по вине либерализма", издание показывает семью Хейр с тремя сыновьями, набожных христиан, переехавших из Техаса, себя они называют духовными мигрантами.В интервью российским СМИ глава семейства Лео рассказывал, что их дела в Америке шли неплохо – бизнес, хозяйство на ферме, - но ситуация в стране только ухудшалась, мужчина пытался даже достучаться до Дональда Трампа в его первый срок правления через соцсети с призывом навести порядок в Штатах. А в 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Лео решил, что из США нужно уезжать, прежде всего из-за роста цен, засилья нелегальных мигрантов и ЛГБТ*-пропаганды. Родители опасались, что, если так всё пойдёт и дальше, то у их детей не будет нормальной страны для жизни."Их путешествие вписывается в идеологическую доктрину, которую Путин выстраивал годами: Россия — хранительница семейственности и поборница традиций на фоне западного мира, катящегося к нравственному и социальному упадку", - пишет The Washington Post про эту американскую семью.Но это не выстроенная специально доктрина – так оно было и есть.В первых строках статьи запечатлён момент церемонии вручения Хейрам в московском отделения МВД вида на жительство, дающего им право работать в России.“У меня такое ощущение, что мы с семьей оказались в надёжном убежище, словно в ковчеге. Хочу поблагодарить президента Путина за то, что он превратил Россию в спокойное место для семей в сложившемся мировом климате”, - сказал Лео.“В каком-то смысле мне кажется, что я только вышла замуж за Россию. Я жду не дождусь возможности строить здесь будущее со своей семьёй. Я предвкушаю возможности, которые будут здесь у моих сыновей”, - поделилась эмоциями его жена 51-летняя Шантель Хейр.Однако вовсе не для рекламы России как варианта для переезда недовольных ситуацией на Западе американская газета выпустила эту публикацию – конечно же, в ней содержится критика реализации этой инициативы на практике."Истории иностранцев, переезжающих в Россию в поисках этих самых ценностей, широко освещаются в российских государственных СМИ и вплетаются в идеологию, которую Москва с некоторых пор экспортирует на международной арене. Но за кулисами триумфальных заголовков некоторые новоприбывшие сталкиваются с серьёзными проблемами: юридическими и финансовыми препонами, замороженными банковскими счетами и бюрократической волокитой. Их критика если и прорывается, то вполголоса", - написано в статье.Впрочем, руководство РФ и не отрицает, что система ещё не до конца отлажена и некоторые аспекты требуют более глубокой проработки, и конкретных проблемах конкретных переселенцев СМИ тоже рассказывают, в частности, как уже упомянутые Хейры из Техаса из-за одного непорядочного человека в России лишились своих накоплений и как следствие сдвинулось с мёртвой точки только после общественного резонанса.И тут же The Washington Post отмечает усилия правительства РФ по поддержке переехавших иностранцев, в частности за счёт программ помощи с жильём и трудоустройством, а вид на жительство даёт доступ к системе медицинской помощи, право на пенсию и детские выплаты.А ещё американское издание утверждает, что за попытками привлечь разочарованных жителей Запада в Россию якобы стоит холодный расчёт. Как утверждается, целая сеть блогеров получает финансирование за снятые хвалебные репортажи о переселившихся иностранцах, в которых звучит похвала России и критика в адрес Запад."Пропагандистские ролики с заголовками вроде “У России нет американских проблем” и “Запад пытается демонизировать Россию” — звенья масштабных попыток Москвы воспользоваться мягкой силой, улучшить своей образ и представить страну дисциплинированной, стабильной и процветающей, вопреки международной изоляции. Эти каналы дополняют обширную когорту консервативных лидеров общественного мнения, которые перебрались с Запада в Россию и публикуют прокремлёвские материалы", - говорится в статье.Начнём с того, что вести lifestyle-блоги в различных соцсетях - это обыденность в наше время, очень многие люди просто рассказывают о своей повседневной жизни, о том, что их удивило и восхитило, или, наоборот, о проблемах, с которыми столкнулись, в общем делятся своими мыслями на самые разные темы. Естественно, европейцы, американцы, которые теперь живут здесь, показывают, чем занимаются в России, сравнивают те или иные вещи с тем, как это устроены в их родных странах. Это и есть "прокремлёвские материалы"? А разве, например, россияне, перебравшиеся за океан, не снимали и не снимают восторженные ролики про Штаты? Следуя логике The Washington Post, им тоже могли на это выделять средства заинтересованные структуры? Тот же канувший в лету USAID, например.В условиях жесточайшей цензуры именно публикации блогеров позволяют людям на Западе получить правдивую информацию о России, поскольку то, что показывают местные СМИ и говорят политики, зачастую не имеет ничего общего с реальностью.При этом The Washington Post сам в этой же статье рассказывает истории нескольких переселенцев, чья жизнь изменилась явно в лучшую сторону.Так, художник и автор комиксов, пастор Стивен Вебстер из Оклахомы впервые побывал в России ещё в 1990-х годах с отцом, а теперь обосновался в Мурманске, прежде всего из-за религии и благополучия семьи, сам он указывает на доступность образования и материальную поддержку для семей, в частности долгий декретный отпуск и программу материнского капитала.Но вообще мотивы для переезда самые разнообразные, конечно, не только желание жить в обществе с традиционными ценностями, растить детей в безопасности и иметь возможность свободно выражать своё мнение. Для Лео Хейра решающим моментом, привлекшим его семью в Россию стала личность президента Владимира Путина.“Мне приглянулась его политика, как он пытался внушить своим людям гордость за Россию и возродить патриотизм”, — сказал американец.Популярность российского лидера, несмотря на все попытки западных СМИ и политиков дискредитировать его, особенно на фоне событий на Украине, в США за последние 3 года только росла: с 15% в начале 2021 года этот показатель увеличился до 17% вскоре после начала СВО, а в 2023 году обновил рекорд – 21%. Как объясняла тогда обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон, раньше популярность Путина на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки, но затем американцы начали замечать лидерские качества президента РФ, который заботится о своей стране и своём народе гораздо сильнее, чем власти США."Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.А The Washington Post ещё осенью 2022 года писал, что идеи Путина всё чаще находят отклик в умах населения западных стран, отметив, что произнесённая им речь в Кремле 30 сентября о необратимом сломе западной гегемонии, неприемлемости третьего гендера прозвучала бы привлекательно для многих в США и большей части Европы.Именно солидарность с позицией президента побудила некоторых американцев не просто переехать в Россию, но и принимать активное участие в её развитии и даже защите. Отец 6 детей Дерек Хаффман из Техаса, только весной 2025 года переехавший в Подмосковье, подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушёл добровольцем на СВО.Вот как это решение объяснила его супруга ДеАнна: "Это не было для меня сюрпризом. Он всегда так высоко отзывался о стране, её президенте и народе, и у него сильная страсть к тому, чтобы поступать правильно. У меня было предчувствие, что он может стремиться к чему-то подобному. Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает".Сам Дерек говорит, что участие в спецоперации на Украине ускорит процесс получения российских паспортов, льготы для семей военнослужащих и выплаты по контракту тоже лишними не будут, но главное для него – доказать, что переселенцы имеют полное право жить в новой стране и считаться её гражданами."Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь её частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек", — сказал он.На вопрос, не страшно ли ему оставлять девочек одних на целый год, пока он будет служить, Дерек ответил: "На самом деле нет. В Америке мне было бы страшно, а в России я чувствую, что они в безопасности".И хотя жена и трое дочерей тяжело переживают разлуку, они понимают, ради чего Дерек пошёл на такой шаг. По словам ДеАнны, они верят, что из этой ситуации выйдут другими людьми – русскими людьми. В Америке женщина никогда не чувствовала себя, как дома, хотя это её Родина, там она выросла, а той страна, где их семья может жить, стала Россия.* движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещённое на территории РФЧитайте также интервью с основателем Американской деревни в Подмосковье, автором проекта "Самый русский американец" Тимом Керби Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу"
https://ukraina.ru/20241007/1057926435.html
https://ukraina.ru/20250704/amerikanskaya-paradigma-ssha-vs-bolshe-raskalyvayutsya-i-perestayut-byt-predmetom-gordosti-amerikantsev-1064621334.html
https://ukraina.ru/20240308/1053772984.html
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Евгения Кондакова
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
дональд трамп, джо байден, the washington post, владимир путин, россия, сша, миграция, ценности, идеология, эксклюзив, мвд, запад, америка
Дональд Трамп, Джо Байден, The Washington Post, Владимир Путин, Россия, США, миграция, ценности, идеология, Эксклюзив, МВД, Запад, Америка

Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России"

05:26 11.07.2025 (обновлено: 06:20 11.07.2025)
 
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- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
© РИА Новости . Алексей Куденко
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Евгения Кондакова
автор издания Украина.ру
Все материалы
Пресса хоть и критикует проект по привлечению иностранцев, недовольных ситуацией на Западе, но сама, так получается, невольно рекламирует переезд в Россию
Чуть меньше года назад, 19 августа 2024-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. За почти 11 месяцев несколько сотен иностранцев воспользовались этой, как её прозвали, идеологической визой для переезда и теперь рассказывают о своей жизни в Россию в блогах, попутно отвечая на вопросы тех, кто собирается последовать их примеру.
В российских СМИ и соцсетях много историй "новых русских", на эту тему обращает внимание и западная пресса. Так, в американской газете The Washington Post вышла статья под названием "Российская виза против воукизма привлекает тех, кто опасается морального упадка на Западе".
Воукизм – это обострённое внимание к любым формам дискриминации, расовым предрассудкам, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств и требование резкого осуждения подобных проявлений.
Как "лицо немногочисленного, но ширящегося потока переселенцев с Запада в Россию в поисках консерватизма и традиционных ценностей, которые у них на Родине, как им кажется, разрушены по вине либерализма", издание показывает семью Хейр с тремя сыновьями, набожных христиан, переехавших из Техаса, себя они называют духовными мигрантами.
В интервью российским СМИ глава семейства Лео рассказывал, что их дела в Америке шли неплохо – бизнес, хозяйство на ферме, - но ситуация в стране только ухудшалась, мужчина пытался даже достучаться до Дональда Трампа в его первый срок правления через соцсети с призывом навести порядок в Штатах. А в 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Лео решил, что из США нужно уезжать, прежде всего из-за роста цен, засилья нелегальных мигрантов и ЛГБТ*-пропаганды. Родители опасались, что, если так всё пойдёт и дальше, то у их детей не будет нормальной страны для жизни.
"Их путешествие вписывается в идеологическую доктрину, которую Путин выстраивал годами: Россия — хранительница семейственности и поборница традиций на фоне западного мира, катящегося к нравственному и социальному упадку", - пишет The Washington Post про эту американскую семью.
Но это не выстроенная специально доктрина – так оно было и есть.
© пресс-служба М. Бутиной
7 октября 2024, 13:19
Мария Бутина: Мультикультурная Россия ждет новых ЛефортовВ США иммигранты живут анклавами, а переселенцы в России не хотят создавать диаспоры — им нравится быть частью русского общества. Об этом депутат Госдумы России, член комитета по международным делам Мария Бутина рассказала в интервью изданию Украина.ру.
В первых строках статьи запечатлён момент церемонии вручения Хейрам в московском отделения МВД вида на жительство, дающего им право работать в России.
“У меня такое ощущение, что мы с семьей оказались в надёжном убежище, словно в ковчеге. Хочу поблагодарить президента Путина за то, что он превратил Россию в спокойное место для семей в сложившемся мировом климате”, - сказал Лео.
“В каком-то смысле мне кажется, что я только вышла замуж за Россию. Я жду не дождусь возможности строить здесь будущее со своей семьёй. Я предвкушаю возможности, которые будут здесь у моих сыновей”, - поделилась эмоциями его жена 51-летняя Шантель Хейр.
Однако вовсе не для рекламы России как варианта для переезда недовольных ситуацией на Западе американская газета выпустила эту публикацию – конечно же, в ней содержится критика реализации этой инициативы на практике.
"Истории иностранцев, переезжающих в Россию в поисках этих самых ценностей, широко освещаются в российских государственных СМИ и вплетаются в идеологию, которую Москва с некоторых пор экспортирует на международной арене. Но за кулисами триумфальных заголовков некоторые новоприбывшие сталкиваются с серьёзными проблемами: юридическими и финансовыми препонами, замороженными банковскими счетами и бюрократической волокитой. Их критика если и прорывается, то вполголоса", - написано в статье.
Впрочем, руководство РФ и не отрицает, что система ещё не до конца отлажена и некоторые аспекты требуют более глубокой проработки, и конкретных проблемах конкретных переселенцев СМИ тоже рассказывают, в частности, как уже упомянутые Хейры из Техаса из-за одного непорядочного человека в России лишились своих накоплений и как следствие сдвинулось с мёртвой точки только после общественного резонанса.
И тут же The Washington Post отмечает усилия правительства РФ по поддержке переехавших иностранцев, в частности за счёт программ помощи с жильём и трудоустройством, а вид на жительство даёт доступ к системе медицинской помощи, право на пенсию и детские выплаты.
- РИА Новости, 1920, 04.07.2025
4 июля, 04:25
Американская парадигма: США всё больше раскалываются и перестают быть предметом гордости американцевВ преддверии одного из главных праздников Соединённых Штатов Америки – Дня независимости, который отмечается 4 июля, опубликованы результаты нескольких опросов, демонстрирующих отношение американцев к своей стране
А ещё американское издание утверждает, что за попытками привлечь разочарованных жителей Запада в Россию якобы стоит холодный расчёт. Как утверждается, целая сеть блогеров получает финансирование за снятые хвалебные репортажи о переселившихся иностранцах, в которых звучит похвала России и критика в адрес Запад.
"Пропагандистские ролики с заголовками вроде “У России нет американских проблем” и “Запад пытается демонизировать Россию” — звенья масштабных попыток Москвы воспользоваться мягкой силой, улучшить своей образ и представить страну дисциплинированной, стабильной и процветающей, вопреки международной изоляции. Эти каналы дополняют обширную когорту консервативных лидеров общественного мнения, которые перебрались с Запада в Россию и публикуют прокремлёвские материалы", - говорится в статье.
Начнём с того, что вести lifestyle-блоги в различных соцсетях - это обыденность в наше время, очень многие люди просто рассказывают о своей повседневной жизни, о том, что их удивило и восхитило, или, наоборот, о проблемах, с которыми столкнулись, в общем делятся своими мыслями на самые разные темы. Естественно, европейцы, американцы, которые теперь живут здесь, показывают, чем занимаются в России, сравнивают те или иные вещи с тем, как это устроены в их родных странах. Это и есть "прокремлёвские материалы"? А разве, например, россияне, перебравшиеся за океан, не снимали и не снимают восторженные ролики про Штаты? Следуя логике The Washington Post, им тоже могли на это выделять средства заинтересованные структуры? Тот же канувший в лету USAID, например.
В условиях жесточайшей цензуры именно публикации блогеров позволяют людям на Западе получить правдивую информацию о России, поскольку то, что показывают местные СМИ и говорят политики, зачастую не имеет ничего общего с реальностью.
Всемирный фестиваль молодежи в Сочи - РИА Новости, 1920, 08.03.2024
8 марта 2024, 11:53
Блестящий дипломатический ход: Всемирный фестиваль молодёжи-2024 показал, как Россию поддерживают в миреКто-то может подумать, что Всемирный фестиваль молодёжи - это просто способ весело провести время на побережье Чёрного моря, в Олимпийском парке, где проходила Олимпиада, на самом же деле всего за 7 дней России удалось разрушить множество мифов о себе и обзавестись тысячами послов, которые будут выполнять важную миссию
При этом The Washington Post сам в этой же статье рассказывает истории нескольких переселенцев, чья жизнь изменилась явно в лучшую сторону.
Так, художник и автор комиксов, пастор Стивен Вебстер из Оклахомы впервые побывал в России ещё в 1990-х годах с отцом, а теперь обосновался в Мурманске, прежде всего из-за религии и благополучия семьи, сам он указывает на доступность образования и материальную поддержку для семей, в частности долгий декретный отпуск и программу материнского капитала.
Но вообще мотивы для переезда самые разнообразные, конечно, не только желание жить в обществе с традиционными ценностями, растить детей в безопасности и иметь возможность свободно выражать своё мнение. Для Лео Хейра решающим моментом, привлекшим его семью в Россию стала личность президента Владимира Путина.
“Мне приглянулась его политика, как он пытался внушить своим людям гордость за Россию и возродить патриотизм”, — сказал американец.
Популярность российского лидера, несмотря на все попытки западных СМИ и политиков дискредитировать его, особенно на фоне событий на Украине, в США за последние 3 года только росла: с 15% в начале 2021 года этот показатель увеличился до 17% вскоре после начала СВО, а в 2023 году обновил рекорд – 21%. Как объясняла тогда обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон, раньше популярность Путина на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки, но затем американцы начали замечать лидерские качества президента РФ, который заботится о своей стране и своём народе гораздо сильнее, чем власти США.
"Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.
А The Washington Post ещё осенью 2022 года писал, что идеи Путина всё чаще находят отклик в умах населения западных стран, отметив, что произнесённая им речь в Кремле 30 сентября о необратимом сломе западной гегемонии, неприемлемости третьего гендера прозвучала бы привлекательно для многих в США и большей части Европы.
Видеообращение президента РФ В. Путина к участникам встречи глав оборонных ведомств государств - членов ШОС и СНГ
22 января 2023, 10:52
"Каждый ребенок знает": посол ЮАР рассказал о высокой популярности ПутинаВ Южно-Африканской Республике не найдется ни одного ребенка, который не знает, кто такой президент России Владимир Путин. Об этом заявил посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука, передает 22 января РИА Новости
Именно солидарность с позицией президента побудила некоторых американцев не просто переехать в Россию, но и принимать активное участие в её развитии и даже защите. Отец 6 детей Дерек Хаффман из Техаса, только весной 2025 года переехавший в Подмосковье, подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушёл добровольцем на СВО.
Вот как это решение объяснила его супруга ДеАнна: "Это не было для меня сюрпризом. Он всегда так высоко отзывался о стране, её президенте и народе, и у него сильная страсть к тому, чтобы поступать правильно. У меня было предчувствие, что он может стремиться к чему-то подобному. Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает".
Сам Дерек говорит, что участие в спецоперации на Украине ускорит процесс получения российских паспортов, льготы для семей военнослужащих и выплаты по контракту тоже лишними не будут, но главное для него – доказать, что переселенцы имеют полное право жить в новой стране и считаться её гражданами.
"Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь её частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек", — сказал он.
На вопрос, не страшно ли ему оставлять девочек одних на целый год, пока он будет служить, Дерек ответил: "На самом деле нет. В Америке мне было бы страшно, а в России я чувствую, что они в безопасности".
И хотя жена и трое дочерей тяжело переживают разлуку, они понимают, ради чего Дерек пошёл на такой шаг. По словам ДеАнны, они верят, что из этой ситуации выйдут другими людьми – русскими людьми. В Америке женщина никогда не чувствовала себя, как дома, хотя это её Родина, там она выросла, а той страна, где их семья может жить, стала Россия.
* движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещённое на территории РФ
Читайте также интервью с основателем Американской деревни в Подмосковье, автором проекта "Самый русский американец" Тимом Керби Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу"
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Дональд ТрампДжо БайденThe Washington PostВладимир ПутинРоссияСШАмиграцияценностиидеологияЭксклюзивМВДЗападАмерика
 
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06:54Харьковчане делятся новыми видео взрывов, прогремевших утром в городе
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06:15Звуки взрывов в Сумах
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05:45Стратегия устрашения: как СБУ использует психологические приемы для диверсий — объяснение эксперта
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05:30Удар по Луцку: почему завод "Мотор" и аэродром стали ключевыми целями для России
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