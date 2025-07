https://ukraina.ru/20250711/amerikanskaya-paradigma-chto-dlya-dlya-byvshikh-grazhdan-strashno-v-ameriki-no-bezopasno-v-rossii--1065031323.html

Американская парадигма: Что для для бывших граждан США "страшно в Америки", но "безопасно в России"

Пресса хоть и критикует проект по привлечению иностранцев, недовольных ситуацией на Западе, но сама, так получается, невольно рекламирует переезд в Россию

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/0a/1065032739_0:435:2868:2048_1920x0_80_0_0_6b159cff8940bfc2b1448bd26a2aa176.jpg

Чуть меньше года назад, 19 августа 2024-го, президент РФ Владимир Путин подписал указ об оказании гуманитарной поддержки лицам, разделяющим традиционные российские духовно-нравственные ценности. За почти 11 месяцев несколько сотен иностранцев воспользовались этой, как её прозвали, идеологической визой для переезда и теперь рассказывают о своей жизни в Россию в блогах, попутно отвечая на вопросы тех, кто собирается последовать их примеру.В российских СМИ и соцсетях много историй "новых русских", на эту тему обращает внимание и западная пресса. Так, в американской газете The Washington Post вышла статья под названием "Российская виза против воукизма привлекает тех, кто опасается морального упадка на Западе".Воукизм – это обострённое внимание к любым формам дискриминации, расовым предрассудкам, социально-экономическому неравенству, сексизму, ущемлению прав меньшинств и требование резкого осуждения подобных проявлений.Как "лицо немногочисленного, но ширящегося потока переселенцев с Запада в Россию в поисках консерватизма и традиционных ценностей, которые у них на Родине, как им кажется, разрушены по вине либерализма", издание показывает семью Хейр с тремя сыновьями, набожных христиан, переехавших из Техаса, себя они называют духовными мигрантами.В интервью российским СМИ глава семейства Лео рассказывал, что их дела в Америке шли неплохо – бизнес, хозяйство на ферме, - но ситуация в стране только ухудшалась, мужчина пытался даже достучаться до Дональда Трампа в его первый срок правления через соцсети с призывом навести порядок в Штатах. А в 2021 году, когда президентом стал Джо Байден, Лео решил, что из США нужно уезжать, прежде всего из-за роста цен, засилья нелегальных мигрантов и ЛГБТ*-пропаганды. Родители опасались, что, если так всё пойдёт и дальше, то у их детей не будет нормальной страны для жизни."Их путешествие вписывается в идеологическую доктрину, которую Путин выстраивал годами: Россия — хранительница семейственности и поборница традиций на фоне западного мира, катящегося к нравственному и социальному упадку", - пишет The Washington Post про эту американскую семью.Но это не выстроенная специально доктрина – так оно было и есть.В первых строках статьи запечатлён момент церемонии вручения Хейрам в московском отделения МВД вида на жительство, дающего им право работать в России.“У меня такое ощущение, что мы с семьей оказались в надёжном убежище, словно в ковчеге. Хочу поблагодарить президента Путина за то, что он превратил Россию в спокойное место для семей в сложившемся мировом климате”, - сказал Лео.“В каком-то смысле мне кажется, что я только вышла замуж за Россию. Я жду не дождусь возможности строить здесь будущее со своей семьёй. Я предвкушаю возможности, которые будут здесь у моих сыновей”, - поделилась эмоциями его жена 51-летняя Шантель Хейр.Однако вовсе не для рекламы России как варианта для переезда недовольных ситуацией на Западе американская газета выпустила эту публикацию – конечно же, в ней содержится критика реализации этой инициативы на практике."Истории иностранцев, переезжающих в Россию в поисках этих самых ценностей, широко освещаются в российских государственных СМИ и вплетаются в идеологию, которую Москва с некоторых пор экспортирует на международной арене. Но за кулисами триумфальных заголовков некоторые новоприбывшие сталкиваются с серьёзными проблемами: юридическими и финансовыми препонами, замороженными банковскими счетами и бюрократической волокитой. Их критика если и прорывается, то вполголоса", - написано в статье.Впрочем, руководство РФ и не отрицает, что система ещё не до конца отлажена и некоторые аспекты требуют более глубокой проработки, и конкретных проблемах конкретных переселенцев СМИ тоже рассказывают, в частности, как уже упомянутые Хейры из Техаса из-за одного непорядочного человека в России лишились своих накоплений и как следствие сдвинулось с мёртвой точки только после общественного резонанса.И тут же The Washington Post отмечает усилия правительства РФ по поддержке переехавших иностранцев, в частности за счёт программ помощи с жильём и трудоустройством, а вид на жительство даёт доступ к системе медицинской помощи, право на пенсию и детские выплаты.А ещё американское издание утверждает, что за попытками привлечь разочарованных жителей Запада в Россию якобы стоит холодный расчёт. Как утверждается, целая сеть блогеров получает финансирование за снятые хвалебные репортажи о переселившихся иностранцах, в которых звучит похвала России и критика в адрес Запад."Пропагандистские ролики с заголовками вроде “У России нет американских проблем” и “Запад пытается демонизировать Россию” — звенья масштабных попыток Москвы воспользоваться мягкой силой, улучшить своей образ и представить страну дисциплинированной, стабильной и процветающей, вопреки международной изоляции. Эти каналы дополняют обширную когорту консервативных лидеров общественного мнения, которые перебрались с Запада в Россию и публикуют прокремлёвские материалы", - говорится в статье.Начнём с того, что вести lifestyle-блоги в различных соцсетях - это обыденность в наше время, очень многие люди просто рассказывают о своей повседневной жизни, о том, что их удивило и восхитило, или, наоборот, о проблемах, с которыми столкнулись, в общем делятся своими мыслями на самые разные темы. Естественно, европейцы, американцы, которые теперь живут здесь, показывают, чем занимаются в России, сравнивают те или иные вещи с тем, как это устроены в их родных странах. Это и есть "прокремлёвские материалы"? А разве, например, россияне, перебравшиеся за океан, не снимали и не снимают восторженные ролики про Штаты? Следуя логике The Washington Post, им тоже могли на это выделять средства заинтересованные структуры? Тот же канувший в лету USAID, например.В условиях жесточайшей цензуры именно публикации блогеров позволяют людям на Западе получить правдивую информацию о России, поскольку то, что показывают местные СМИ и говорят политики, зачастую не имеет ничего общего с реальностью.При этом The Washington Post сам в этой же статье рассказывает истории нескольких переселенцев, чья жизнь изменилась явно в лучшую сторону.Так, художник и автор комиксов, пастор Стивен Вебстер из Оклахомы впервые побывал в России ещё в 1990-х годах с отцом, а теперь обосновался в Мурманске, прежде всего из-за религии и благополучия семьи, сам он указывает на доступность образования и материальную поддержку для семей, в частности долгий декретный отпуск и программу материнского капитала.Но вообще мотивы для переезда самые разнообразные, конечно, не только желание жить в обществе с традиционными ценностями, растить детей в безопасности и иметь возможность свободно выражать своё мнение. Для Лео Хейра решающим моментом, привлекшим его семью в Россию стала личность президента Владимира Путина.“Мне приглянулась его политика, как он пытался внушить своим людям гордость за Россию и возродить патриотизм”, — сказал американец.Популярность российского лидера, несмотря на все попытки западных СМИ и политиков дискредитировать его, особенно на фоне событий на Украине, в США за последние 3 года только росла: с 15% в начале 2021 года этот показатель увеличился до 17% вскоре после начала СВО, а в 2023 году обновил рекорд – 21%. Как объясняла тогда обозреватель издания American Thinker Лора Веллингтон, раньше популярность Путина на Западе ограничивалась его "брутальным" образом из-за фотографий, сделанных во время занятий спортом или верховой езды без рубашки, но затем американцы начали замечать лидерские качества президента РФ, который заботится о своей стране и своём народе гораздо сильнее, чем власти США."Многие американцы начинают видеть в Путине героя — такого президента, которого им самим бы хотелось", — заявила журналистка.А The Washington Post ещё осенью 2022 года писал, что идеи Путина всё чаще находят отклик в умах населения западных стран, отметив, что произнесённая им речь в Кремле 30 сентября о необратимом сломе западной гегемонии, неприемлемости третьего гендера прозвучала бы привлекательно для многих в США и большей части Европы.Именно солидарность с позицией президента побудила некоторых американцев не просто переехать в Россию, но и принимать активное участие в её развитии и даже защите. Отец 6 детей Дерек Хаффман из Техаса, только весной 2025 года переехавший в Подмосковье, подписал контракт с Министерством обороны РФ и ушёл добровольцем на СВО.Вот как это решение объяснила его супруга ДеАнна: "Это не было для меня сюрпризом. Он всегда так высоко отзывался о стране, её президенте и народе, и у него сильная страсть к тому, чтобы поступать правильно. У меня было предчувствие, что он может стремиться к чему-то подобному. Мы хотим стать гражданами России и по-настоящему быть частью народа. Для него вступление в армию — это способ отстаивать то, во что он верит, и бороться за дело, которое он поддерживает".Сам Дерек говорит, что участие в спецоперации на Украине ускорит процесс получения российских паспортов, льготы для семей военнослужащих и выплаты по контракту тоже лишними не будут, но главное для него – доказать, что переселенцы имеют полное право жить в новой стране и считаться её гражданами."Смысл этого поступка для меня в том, чтобы заслужить место здесь, в России. Если я буду рисковать собой ради нашей новой страны, никто не скажет, что я не являюсь её частью. В отличие от мигрантов в Америке, которые приезжают туда просто так, не ассимилируются и при этом хотят бесплатных подачек", — сказал он.На вопрос, не страшно ли ему оставлять девочек одних на целый год, пока он будет служить, Дерек ответил: "На самом деле нет. В Америке мне было бы страшно, а в России я чувствую, что они в безопасности".И хотя жена и трое дочерей тяжело переживают разлуку, они понимают, ради чего Дерек пошёл на такой шаг. По словам ДеАнны, они верят, что из этой ситуации выйдут другими людьми – русскими людьми. В Америке женщина никогда не чувствовала себя, как дома, хотя это её Родина, там она выросла, а той страна, где их семья может жить, стала Россия.* движение, признанное экстремистским и террористическим, запрещённое на территории РФЧитайте также интервью с основателем Американской деревни в Подмосковье, автором проекта "Самый русский американец" Тимом Керби Многие американцы пишут мне, как ребёнок отцу: "Помоги нам переехать в Россию! Найди работу"

