"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины - 11.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250711/patovaya-situatsiya-danilov-o-tom-pochemu-zapad-ne-mozhet-zapustit-plan-marshalla-dlya-ukrainy-1065110931.html
"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины
"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины - 11.07.2025 Украина.ру
"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины
Западные страны не могут договориться о программе восстановления Украины, пока не решат ключевой вопрос о статусе территорий, вошедших в состав России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
2025-07-11T23:30
2025-07-11T23:30
новости
россия
украина
запад
украина.ру
оон
всу
война
конфликт
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063700404_0:469:1072:1072_1920x0_80_0_0_1b673966c0e0b06b1a5499cbf8869393.jpg
"Это патовая ситуация, — заявил эксперт. — Если Запад придерживается позиции, что Украина обладает суверенитетом над территориями, которые теперь являются территориями РФ, тогда этот вопрос нерешаемый".Данилов подчеркнул, что любые инвестиционные программы или санкции против России не имеют легитимности без решения вопроса в правовом поле ООН: "Все это идет не в международно-правовом поле. Все это происходит вне компетенции ООН".Особое внимание эксперт уделил проблеме репараций: "Если на Западе примут решение... каким образом структурировать матрицу постконфликтного восстановления Украины, неизбежно будут подняты вопросы об ущербе. Речь идет о том, кто виноват, репарации и так далее"."Ставить телегу впереди лошади, искать пути постконфликтного восстановления до урегулирования конфликта не представляется возможным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250711/200-tysyach-dezertirov-pekhota-v-begakh-i-na-kladbische-ukrainskie-dissidenty-i-zhurnalisty-o-katastrofe-1065013209.html
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/06/1063700404_0:268:1072:1072_1920x0_80_0_0_5053ddfef577d5ca9416c130406b20f4.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, украина.ру, оон, всу, война, конфликт, сво, дзен новости сво, новости сво сейчас, главные новости, восстановление, репарации
Новости, Россия, Украина, Запад, Украина.ру, ООН, ВСУ, война, конфликт, СВО, дзен новости СВО, новости СВО сейчас, Главные новости, восстановление, репарации

"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины

23:30 11.07.2025
 
© сгенерировано ИИ
© сгенерировано ИИ
Читать в
ДзенTelegram
Западные страны не могут договориться о программе восстановления Украины, пока не решат ключевой вопрос о статусе территорий, вошедших в состав России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов
"Это патовая ситуация, — заявил эксперт. — Если Запад придерживается позиции, что Украина обладает суверенитетом над территориями, которые теперь являются территориями РФ, тогда этот вопрос нерешаемый".
Данилов подчеркнул, что любые инвестиционные программы или санкции против России не имеют легитимности без решения вопроса в правовом поле ООН: "Все это идет не в международно-правовом поле. Все это происходит вне компетенции ООН".
Особое внимание эксперт уделил проблеме репараций: "Если на Западе примут решение... каким образом структурировать матрицу постконфликтного восстановления Украины, неизбежно будут подняты вопросы об ущербе. Речь идет о том, кто виноват, репарации и так далее".
"Ставить телегу впереди лошади, искать пути постконфликтного восстановления до урегулирования конфликта не представляется возможным", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.
О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.
- РИА Новости, 1920, 11.07.2025
Вчера, 06:05
200 тысяч дезертиров, пехота в бегах и на кладбище. Украинские диссиденты и журналисты о катастрофе ВСУУкраинские эксперты и политики рассуждают о том, почему отправка 10 ракет-перехватчиков Patriot не изменит ситуацию на фронте и какими последствиями обернется для украинской армии массовое дезертирство
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападУкраина.руООНВСУвойнаконфликтСВОдзен новости СВОновости СВО сейчасГлавные новостивосстановлениерепарации
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
23:45"Последние резервы легли в Дзержинске" — эксперт Носков о критической деградации пехоты ВСУ
23:30"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины
23:02"Коалиция желающих" заложила новый функционал - "Украине сдохнуть"
23:00"Мы наступаем там, где наступается": военный эксперт рассказал о тактике ВС РФ в Донбассе
22:45"Гаражный военпром" Украины уперся в потолок — военный эксперт о кризисе производства дронов для ВСУ
22:30Почему Россия бьёт по подстанциям? Аналитик объяснил стратегию ударов по украинской энергосистеме
22:15"Гнилой пень обороны ВСУ": военный эксперт Носков рассказал о неизбежной потере Красноармейска
22:14Политические консервы для будущей битвы Украины и Польши за территории: Стариков о Волынской резне
22:12Варианты лузера-недопрезидента. Зеленский изучает значение слова "капут"
22:06Российские БПЛА нанесли новые удары в Днепропетровской и Харьковской областях
22:00Перспективы военной помощи ЕС: Тиханский объяснил, спасёт ли Украину пакет в 100 млрд евро
21:58БПЛА ВСУ ранил жителя Горловки - Пушилин
21:43Украинское ГБР пришло к бывшему министру инфраструктуры Кубракову
21:36Удар нанесён по району Синельниково (Днепропетровская область)
21:31Поставляющие Киеву оружие спонсируют "террористическое отребье на Банковой" - Захарова
21:17Строительство командно-диспетчерского пункта в аэропорту Симферополя вышло на финальный этап
21:12"Русские дроны-ждуны выносят нашу пехоту, расчёты FPV и логистику": на Украине негодуют
20:55Под Киевом на одноногого ветерана ВСУ напала группа полицейских
20:46Украинского "антикоррупционера" Шабунина обыскали в Чугуеве
20:22Воздушная тревога объявлена в Киеве
Лента новостейМолния