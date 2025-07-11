https://ukraina.ru/20250711/patovaya-situatsiya-danilov-o-tom-pochemu-zapad-ne-mozhet-zapustit-plan-marshalla-dlya-ukrainy-1065110931.html

"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины

"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины - 11.07.2025 Украина.ру

"Патовая ситуация": Данилов о том, почему Запад не может запустить "план Маршалла" для Украины

Западные страны не могут договориться о программе восстановления Украины, пока не решат ключевой вопрос о статусе территорий, вошедших в состав России. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал профессор МГИМО МИД России, глава отдела европейской безопасности Института Европы РАН Дмитрий Данилов

2025-07-11T23:30

2025-07-11T23:30

2025-07-11T23:30

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"Это патовая ситуация, — заявил эксперт. — Если Запад придерживается позиции, что Украина обладает суверенитетом над территориями, которые теперь являются территориями РФ, тогда этот вопрос нерешаемый".Данилов подчеркнул, что любые инвестиционные программы или санкции против России не имеют легитимности без решения вопроса в правовом поле ООН: "Все это идет не в международно-правовом поле. Все это происходит вне компетенции ООН".Особое внимание эксперт уделил проблеме репараций: "Если на Западе примут решение... каким образом структурировать матрицу постконфликтного восстановления Украины, неизбежно будут подняты вопросы об ущербе. Речь идет о том, кто виноват, репарации и так далее"."Ставить телегу впереди лошади, искать пути постконфликтного восстановления до урегулирования конфликта не представляется возможным", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду" на сайте Украина.ру.О ситуации на Харьковском направлении — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву" на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250711/200-tysyach-dezertirov-pekhota-v-begakh-i-na-kladbische-ukrainskie-dissidenty-i-zhurnalisty-o-katastrofe-1065013209.html

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