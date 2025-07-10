https://ukraina.ru/20250710/1064953737.html

Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду

Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду - 10.07.2025 Украина.ру

Владимир Носков: Если ВСУ сейчас не заткнут дыру на юге Донбасса, осенью Россия будет угрожать Павлограду

Сейчас важнее всего освободить Красноармейск. Если мы это сделаем, мы отрежем ВСУ от относительно безопасных рокадных дорог в районе Доброполья и создадим угрозу продвижения в Днепропетровскую область, считает военный эксперт, доцент кафедры Истории России Донецкого государственного университета Владимир Носков

2025-07-10T06:30

2025-07-10T06:30

2025-07-10T06:30

интервью

донбасс

константиновка

украина

вооруженные силы украины

мвд

дзержинск (торецк)

покровск/красноармейск

днепропетровская область

павлоград

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Об этом он рассказал в интервью изданию Украина.ру- Владимир, в июне ВСУ удалось затормозить продвижение российских войск между Красноармейском и Константиновкой, однако сейчас мы видим новые тактические успехи нашей армии в центральном Донбассе (освобождение Разино, заход в Новоэкономическое, очередное продвижение в застройке Часов Яра). Как именно мы этим можем воспользоваться?- То, что зачастую трактуется как остановка нашего продвижения, связано не только с усилиями противника, но и с подтягиванием тылов. Надо понимать, что в рамках СВО концепция глубоких прорывов поставлена на паузу, поэтому мы проводим одну сплошную штурмовую операцию. И скорость российского наступления определяется количеством и качеством применения дронов: и наших, и вражеских.Что касается освобождения Разино и прорыва в Новоэкономическое, то тут есть два аспекта.Во-первых, этот заворот на запад можно считать нашей попыткой обезопасить левый фланг продвижения на север Донбасса. Во-вторых, мы наступаем там, где наступается. Выводы из грустных историй 2023-2024 года, когда наши боеготовые подразделения стачивались из-за того, что были вынуждены атаковать одно и то же село, где их ждали, были сделаны. Если мы встречаем упорное сопротивление Украины, то приостанавливаемся и ищем альтернативные маршруты нашего продвижения.При этом противник не может быть сильным везде. Проблемы киевского режима на всем пространстве между Красноармейском и Константиновкой связаны с тем, что одна украинская группировка вынуждена гадать, куда пойдет вектор нашего наступления. Ей приходится распылять войска.К тому же, в этом районе появляются все больше наших дронов. По видеозаписям от центра "Рубикон" видно, что воздействие на тылы противника усиливается, и его маневры затрудняются.Когда в прошлом году мы пытались продвинуться к ключевым логистическим точкам, питающим Красноармейск, то встретили сопротивление противника и перешли к обороне. А сейчас вполне возможно, что Украина сочла Константиновку для себя более важной, чем Красноармейск. Следовательно, мы можем поковырять этот узел обороны, и он может оказаться гнилым пнем, который рассыплется.Возможно, оттуда Украина изымала боеспособные силы для прикрытия Константиновки и сдерживания нашего продвижения в Часов Яре. То есть хороших альтернатив для противника я не вижу.Сейчас все участки линии соприкосновения – это сообщающиеся сосуды. В какой-то момент противник счел приоритетной Сумскую область и сократил переброску сил в Донбасс, чтобы сдержать наше наступление на Сумы своими контратаками, но их не хватило в Донбассе. Параллельно с этим мы видим наше смелое и результативное продвижение в Харьковской области, чего раньше не было.У украинских экспертов и так были опасения по поводу Великого Бурлука, до которого и от Волчанска, и от Двуречной около 35 километров (предельный радиус работы дронов). А после того, как мы молниеносно взяли Меловое небольшим количеством сил, оказалось, что противостоит им еще меньшее количество украинских сил. Это не значит, что мы сразу же на Великий Бурлук пойдем, но это вызывает у противника определенную панику.Отмечу также, что производственные ресурсы Украины начинают сокращаться. Когда киевский режим после задержек с поставками боеприпасов в 2023 году сделал ставку на гаражный военпром, то получил местами большие преимущества на линии фронта и компенсировал недостаток традиционных видов вооружения. Но гаражный военпром упирается в потолок своих компетенций. Для того же совершенствования беспилотников нужна государственная система и много денег. Гараж на это не способен. Гараж способен лишь собирать изделия из китайских комплектующих.Есть еще проблемы мобилизации. Мы видим, что у Украины есть определенная стагнация в пополнении войск. Поэтому все попытки противника сманеврировать резервами превращаются в "отрядобесие Сырского", когда он выдергивает отдельные роты и батальоны из относительно спокойных участков фронта на критические. Это привело к тому, что наша группировка войск "Восток", которая сама долгое время была донором для "Центра" и "Севера" (они отдали морскую пехоту в пользу Курской области), стала рекордсменом по количеству освобожденных населенных пунктов.Короче говоря, растянутые в тонкую линию украинские бригады теробороны с отдельными ротами и батальонами сухопутных и аэромобильных войск не выдерживают натиска не самых мощных наших группировок. Это мы видели в Каменском, где фронт не двигался два года. Очередной пень пнули, и он рассыпался. Да, это не приведет к резкому прорыву в сторону Запорожья, но фронт там будет сыпаться до тех пор, пока украинское командование не признает это направление ключевым и не начнет туда отправлять роты и батальоны с других участков.- Вы, кстати, не допускаете, что противник затыкает дыры отдельными ротами и батальонами, потому что прячет ударную группировку для какой-нибудь брянской авантюры?- Нет, не допускаю.Почти все боеспособные украинские бригады уже на линии фронта. А то, что какие-то отдельные батальоны, выведенные в тыл на отдых и доукомплектование, противник задумал использовать где-то еще, маловероятно. Нужно понимать, что киевский режим пошел на курскую авантюру в тот момент, когда у него были проблемы только на одном направлении. А сейчас проблемы у них везде.Кстати, в СМИ неоднократно писали, что на фоне разговоров про Одессу как одной из целей СВО наши войска проводят тренировки по форсированию крупных водных преград. И, учитывая, что противник поснимал с Днепра много сил, он по этому поводу тоже должен нервничать. Поэтому я не думаю, что Украина где-то прячет "армию Венка, которая должна спасти фюрера от поражения".Помимо военно-технических проблем, на Украине нарастает усталость общества. Удары "Гераней" по ТЦК вызывают у них искреннюю радость. Особенно это видно по соцсетям в районных центрах, где политическая жизнь менее зарегулирована, поэтому там мало ботов и цензуры.Я понимаю ваши опасения. Было бы разумно ожидать от киевского режима какого-то фокуса, который можно было бы объявить перемогой и сплотить расползающееся общество вокруг флага. Но я уверен, что у противника нет резервов для какой-то крупной операции.Есть еще один аспект.И у ВС РФ, и у ВСУ снижается качество линейной пехоты. Понятное дело, что бесконечные наступления вымывают подготовленный костяк. Наши дивизии не выводятся в тыл на восстановление. Нет ситуации, когда новоприбывшее подразделение могло бы пройти боевое слаживание и перенять опыт у костяка. Все приходится делать в боевых условиях. Только у нас эта деградация происходит медленно, а у противника вообще нет возможности после тяжелых потерь сформировать этот костяк.А когда у тебя нет костяка, то это приводит к тому, что твои насильно мобилизованные новобранцы не могут проводить контратаки и вести городские бои. Надеюсь, мы скоро в этом убедимся на практике.Почему я в прошлый раз подробно рассказывал вам о боях за Дзержинск? Потому что для остановки нашего наступления ВСУ пожертвовали последними резервами хорошо подготовленной пехоты. "Гвардия наступу", сформированная из сотрудников МВД, легла в Дзержинске. И когда военнослужащие из этих "полицейских" подразделений сдаются в плен, то немалая часть из них оказывается зэками. Я не говорю, что зэк хуже насильно мобилизованного, который вообще не понимает, зачем ему воевать. Просто общий принцип их комплектования был такой: сначала полицейские шли туда добровольно, потом полицейские туда шли добровольно-принудительно, потом полицейские туда шли принудительно, а потом полицейские закончились и остались зэки.Это и есть деградация ВСУ.Повторюсь, городские бои вражеская пехота будет вести хуже. И дроны ей в застройке не особенно помогут, потому что они эффективны на открытых пространствах.- Вернемся к текущей обстановке. Какую именно роль в сегодняшних успехах в Донбассе сыграли дистанционные удары по Шахово, где были разбиты мосты через реку Казенный Торец и поражено немало бронетехники?- Я уже говорил, что и Константиновку, и Красноармейск обороняет одна и та же украинская группировка. И наши дроновые удары по логистике а-ля "Суджа в марте 2025 года" приводят к тому, что противнику труднее маневрировать резервами между двумя направлениями. Это создает управленческий кризис для единого командного центра, потому что отвечать за что-то одно всегда легче, чем за все сразу.И мне почему-то кажется, что ВСУ пожертвуют Красноармейском в пользу Константиновки.А в целом работа наших беспилотников приведет к тому, что противник в обороне будет сталкиваться с теми же проблемами, что и мы в наступлении. Мертвая зона в 8-10 километров от передовой, где невозможно свободное перемещение техники, их тоже настигнет. ВСУ утрачивают это дроновое преимущество. А в условиях, когда пехотинец будет вынужден воевать с пехотинцем на равных, наша пехота выглядит симпатичнее и по подготовке, и по мотивации.- Вы сказали, что ВСУ, скорее всего, потеряют Красноармейск. Мы его будем брать широким охватом через Родинское и Межевую? Или можем попробовать пройти напрямик через Новоэкономическое?- Посмотрим, как будет развиваться ситуация в Новоэкономическом. Если мы сможем быстро его зачистить, а потом дерзко зацепиться за городскую застройку Димитрова (Мирноград), то получим плацдарм для штурма самого Красноармейска. При этом я не исключаю, что если у нас будут успехи севернее Новоэкономического, то может повториться ситуация Северодонецка/Лисичанска, когда ВСУ под угрозой окружения отошли из города.Мы пока не знаем, что представляет собой гарнизон Красноармейска. Подразделения ВСУ, который контратаковали наши войска западнее города, либо обескровлены, либо раздерганы побатальонно. Да, вражеские беспилотники там еще активны, но сейчас на этом участке те же БМП "Брэдли" давно не светятся.Как бы там ни было, противник рассчитывал, что мы якобы понесли потери и не сможем двигаться дальше, чтобы освобождать Красноармейск. Но мы сейчас наблюдаем, что этот расчет не оправдался.Повторюсь, в окрестностях Константиновки украинцы продолжают вести активную оборону, а под Красноармейском – нет. И взятие Новоэкономического нам многое покажет.- Насчет Константиновки. Что мы будем делать с Часов Яром? Удастся ли нам там отойти от нудного прогрызания обороны в оставшейся городской черте и соседних поселках с тем, чтобы придумать что-то поинтереснее?- Если Украина по-прежнему будет воспринимать Часов Яр как важную точку и поддерживать боеспособность своих подразделений за счет переброски резервов, то не сможем.Наши СМИ с недоверием восприняли информацию Минобороны об освобождении Предтечино. Это может быть связано не только с тем, что кто-то из командиров на местах недовыполнил план продвижения и поспешил похвастаться. Я не исключаю, что это был элементарный вброс, чтобы сбить с толку противника. Может быть, нам выгодно, чтобы Украина бросала под Часов Яр много сил, ослабляя участок между Красноармейском и Константиновкой.Лично я считаю, что нам важнее всего освободить Красноармейск. Если мы это сделаем, мы укрепим наш левый фланг, отрежем ВСУ от относительно безопасных рокадных дорог в районе Доброполья и создадим угрозу продвижения в Днепропетровскую область. Противник будет вынужден маневрировать ограниченными резервами. При этом сам Красноармейск будет использоваться нами как логистический центр для накопления войск.Учитывая все это, перспектив у нашего наступления на север Донбасса будет больше.- Как вы оцениваете наши возможности по линии Искра-Новопавловка, где успешно наступает группировка "Восток". Получится ли у нас обрушить весь юго-западный фронт ВСУ, не ввязываясь в затяжные бои в городах и поселках центрального Донбасса?- Если в "Восток" брандспойтом хлынут резервы и прочая благодать, то да. Но, учитывая, что "Восток" все это время был донором и бедным родственником на фоне "Центра" и "Севера", я в этом сомневаюсь.Скорее всего, там продолжится планомерное давление на ослабленную группировку ВСУ, которая будет вынуждена постепенно откатываться на запад до тех пор, пока либо наш наступательный порыв не иссякнет, либо киевский режим сочтёт это направление приоритетным. Пока, судя по всему, скорость наступления "Востока" не пугает.Надеюсь, в июле-августе мы увидим окончательное освобождение юга Донбасса, приближение к Гуляйполю и заход в Днепропетровскую область в район Покровского и Просяного, что создаст угрозу Павлограду.Повторюсь, мы наступаем там, где получается. Будем неспешно занимать поселки, ВСУ будут неспешно отступать. Может быть, в начале августа что-то изменится. Но пока ситуация выглядит именно так.О других аспектах СВО - в интервью Евгения Линина: Россия пробила дыру в обороне ВСУ на Запорожье и готова реализовать смелые планы на Одессу

https://ukraina.ru/20250709/vladimir-noskov-kto-on-1064953012.html

https://ukraina.ru/20250706/1064700168.html

донбасс

константиновка

украина

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покровск/красноармейск

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Кирилл Курбатов

интервью, донбасс, константиновка, украина, вооруженные силы украины, мвд, дзержинск (торецк), покровск/красноармейск, днепропетровская область, павлоград, дроны, тцк, мобилизация, m2 bradley