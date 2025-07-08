Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву - 08.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву - 08.07.2025 Украина.ру
Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
2025-07-08T17:03
2025-07-08T17:03
эксклюзив
россия
купянск
волчанск
вооруженные силы украины
геннадий алехин
спецоперация
чугуев
аэродромы
герань
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_0:0:1290:725_1920x0_80_0_0_aa3cf2b5acdc362a6a093817d1443f65.jpg
Проломив оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, российская армия зачистила населенный пункт Меловое и продвигается в густых лесных заповедниках в треугольнике Бараново, Дегтярное и Савкино, а также в районе урочища Долгое. Сюда противник перебросил дополнительные силы из состава подразделений 107-й и 115-й бригад территориальной обороны. Тем не менее, наши штурмовые группы продолжают наступление вглубь Купянского района в направлении Великого Бурлука.Операция группировки войск "Север" по захвату и наращиванию плацдарма вызвала хаос в рядах украинской армии. Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука. Хочу напомнить, что по сведениям нашей разведки, здесь располагается штаб оперативного руководства ВСУ, а в окрестных селах (Григоровка, Митрофановка и Колодезное), насыщенные в инженерном отношении фортификационные оборонительные линии. Они прикрывают узел обороны с флангов.Пока противник скован боями под Волчанском и Липцами, русская армия напористо продвигается на соседнем участке севернее Купянска, одновременно зачищая населенные пункты противоположного берега реки Оскол. Судя по складывающейся ситуации, ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить натиск штурмовых групп двух группировок ВС РФ "Запад" и "Север". Такой расклад позволит нашей армии выйти в тыл и отрезать Волчанск от прямого снабжения.Также поступила дополнительная информация, касающаяся массированных дроновых ударов по военным и энергетическим объектам в Чугуеве. Напомню, что этот город расположенный всего в 35 километрах от Харькова, выполняет важную логистическую функцию для ВСУ. В частности, удары были зафиксированы в районе военного аэродрома и учебных лагерей по подготовке и формированию новых подразделений.Кроме того, после ударов беспилотников в городе начались перебои с подачей электроэнергии. Местным жителям рекомендовали обесточить бытовую технику. Ближе к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от масштабного пожара стало единственным источником света в погружённом во тьму Чугуеве.Одним словом, работа нескольких волн "Гераней" была точной и визуально подтверждённой.
https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html
https://ukraina.ru/20250707/1064830506.html
россия
купянск
волчанск
чугуев
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Геннадий Алёхин
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e8/08/1b/1057071273_86:0:1053:725_1920x0_80_0_0_13bc1a39163edcd4139688af8c0ae4c3.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, россия, купянск, волчанск, вооруженные силы украины, геннадий алехин, спецоперация, чугуев, аэродромы, герань, дроны
Эксклюзив, Россия, Купянск, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Геннадий Алехин, Спецоперация, Чугуев, аэродромы, Герань, дроны

Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву

17:03 08.07.2025
 
© Украина.руАлехин. Карта СВО.
Алехин. Карта СВО. - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
© Украина.ру
Читать в
ДзенTelegram
Геннадий Алёхин авторы
Геннадий
Алёхин
полковник запаса, ветеран боевых действий
Все материалы
Кирилл
Курбатов
автор издания Украина.ру
Все материалы
Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Проломив оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, российская армия зачистила населенный пункт Меловое и продвигается в густых лесных заповедниках в треугольнике Бараново, Дегтярное и Савкино, а также в районе урочища Долгое. Сюда противник перебросил дополнительные силы из состава подразделений 107-й и 115-й бригад территориальной обороны. Тем не менее, наши штурмовые группы продолжают наступление вглубь Купянского района в направлении Великого Бурлука.
Геннадий Алехин
13 мая 2022, 15:32
Геннадий Алехин: Кто онБывший харьковчанин, боевой офицер, руководитель информационной службы группировки федеральных войск во время Второй чеченской войны, ныне военный обозреватель
Операция группировки войск "Север" по захвату и наращиванию плацдарма вызвала хаос в рядах украинской армии. Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука. Хочу напомнить, что по сведениям нашей разведки, здесь располагается штаб оперативного руководства ВСУ, а в окрестных селах (Григоровка, Митрофановка и Колодезное), насыщенные в инженерном отношении фортификационные оборонительные линии. Они прикрывают узел обороны с флангов.
Пока противник скован боями под Волчанском и Липцами, русская армия напористо продвигается на соседнем участке севернее Купянска, одновременно зачищая населенные пункты противоположного берега реки Оскол. Судя по складывающейся ситуации, ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить натиск штурмовых групп двух группировок ВС РФ "Запад" и "Север". Такой расклад позволит нашей армии выйти в тыл и отрезать Волчанск от прямого снабжения.
Также поступила дополнительная информация, касающаяся массированных дроновых ударов по военным и энергетическим объектам в Чугуеве. Напомню, что этот город расположенный всего в 35 километрах от Харькова, выполняет важную логистическую функцию для ВСУ. В частности, удары были зафиксированы в районе военного аэродрома и учебных лагерей по подготовке и формированию новых подразделений.
Кроме того, после ударов беспилотников в городе начались перебои с подачей электроэнергии. Местным жителям рекомендовали обесточить бытовую технику. Ближе к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от масштабного пожара стало единственным источником света в погружённом во тьму Чугуеве.
Одним словом, работа нескольких волн "Гераней" была точной и визуально подтверждённой.
СВО
ДНР
Курская и Сумская области
Белгородская и Харьковская области
Михаил Онуфриенко. СВО - РИА Новости, 1920, 07.07.2025
Вчера, 17:45
Военный обозреватель Михаил Онуфриенко: ВСУ задержали Россию под Сумами, но почти потеряли Часов ЯрЧто сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал военно-политический обозреватель, уроженец Харькова Михаил Онуфриенко в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ЭксклюзивРоссияКупянскВолчанскВооруженные силы УкраиныГеннадий АлехинСпецоперацияЧугуеваэродромыГераньдроны
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
18:30Мобилизация на Украине продолжалась, продолжается и будет продолжаться - спикер ВСУ
18:27В Черкасской области украинская пенсионерка посмотрела новости, после чего прыгнула в колодец
18:25Украинцы празднуют уничтожение "Геранями" ТЦК в соцсетях и просят ВС РФ не останавливаться: видео
18:24"Спасибо российским военным" - благодарит Северян жительница Русского города Конотопа Сумской области
18:17Алексей Черняев: Трамп не смог занять принципиальную позицию по Украине, поэтому оказался в ловушке
18:16Как сдерживать Россию, пока мобилизуется Европа, и будет ли бунт на Украине — Ищенко
18:07Оружие в обмен на увольнение одного чиновника: каковы причины возобновления военной помощи США Украине
17:58Трамп обещал Зеленскому оружие, ВСУ умножают потери, "бусификация" уносит жизни матерей. Итоги 8 июля
17:58Позывной "Север" рассказал, почему подчиненные считают его своим папой и мамой
17:46Президент Путин в День семьи, любви и верности исполнил желание Дианы Дооновой
17:42"Свинья №3" Дональда Трампа. Как забрать Украину у Америки навсегда
17:22"Малыха" рассказала, какие уязвимые места вражеской техники должен знать будущий оператор БПЛА 1:24
17:06Украинцев, верящих в светлое будущее страны, стало вдвое меньше за 3 года войны, которую ведет Зеленский
17:03Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву
17:00Украинцев, которые поддерживают в соцсетях российские удары по ТЦК, хотя сделать госизменниками
16:56Третья (вторая?) партия Маска: размышления о партийных системах
16:23Бойцы 247-го полка ВС РФ освободили населенный пункт Каменское на Запорожском направлении
16:23Дефицит в $19 млрд: Европа ищет способ спасти украинский бюджет, но может это сделать за счет России
15:56"Безопасные" учения: Украина готовит студентов к войне на полигонах под угрозой ракетных ударов
15:56Иностранцев в строй: Путин упростил правила службы в российской армии
Лента новостейМолния