https://ukraina.ru/20250708/1064885494.html

Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву

Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву - 08.07.2025 Украина.ру

Полковник Геннадий Алехин: Россия давит на Купянск и Великий Бурлук, вынуждая ВСУ пятиться к Чугуеву

Что сегодня происходит на фронтах спецоперации? Об этом рассказал харьковчанин, военный обозреватель, полковник запаса Геннадий Алехин в комментарии изданию Украина.ру. Его комментарий сопровождается картами

2025-07-08T17:03

2025-07-08T17:03

2025-07-08T17:03

эксклюзив

россия

купянск

волчанск

вооруженные силы украины

геннадий алехин

спецоперация

чугуев

аэродромы

герань

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Проломив оборону ВСУ на границе Белгородской и Харьковской областей, российская армия зачистила населенный пункт Меловое и продвигается в густых лесных заповедниках в треугольнике Бараново, Дегтярное и Савкино, а также в районе урочища Долгое. Сюда противник перебросил дополнительные силы из состава подразделений 107-й и 115-й бригад территориальной обороны. Тем не менее, наши штурмовые группы продолжают наступление вглубь Купянского района в направлении Великого Бурлука.Операция группировки войск "Север" по захвату и наращиванию плацдарма вызвала хаос в рядах украинской армии. Противник просит срочно перебросить подкрепление в район Великого Бурлука. Хочу напомнить, что по сведениям нашей разведки, здесь располагается штаб оперативного руководства ВСУ, а в окрестных селах (Григоровка, Митрофановка и Колодезное), насыщенные в инженерном отношении фортификационные оборонительные линии. Они прикрывают узел обороны с флангов.Пока противник скован боями под Волчанском и Липцами, русская армия напористо продвигается на соседнем участке севернее Купянска, одновременно зачищая населенные пункты противоположного берега реки Оскол. Судя по складывающейся ситуации, ВСУ не имеют достаточно резервов, чтобы остановить натиск штурмовых групп двух группировок ВС РФ "Запад" и "Север". Такой расклад позволит нашей армии выйти в тыл и отрезать Волчанск от прямого снабжения.Также поступила дополнительная информация, касающаяся массированных дроновых ударов по военным и энергетическим объектам в Чугуеве. Напомню, что этот город расположенный всего в 35 километрах от Харькова, выполняет важную логистическую функцию для ВСУ. В частности, удары были зафиксированы в районе военного аэродрома и учебных лагерей по подготовке и формированию новых подразделений.Кроме того, после ударов беспилотников в городе начались перебои с подачей электроэнергии. Местным жителям рекомендовали обесточить бытовую технику. Ближе к полуночи энергоснабжение полностью прекратилось. Густое зарево от масштабного пожара стало единственным источником света в погружённом во тьму Чугуеве.Одним словом, работа нескольких волн "Гераней" была точной и визуально подтверждённой.

https://ukraina.ru/20220513/1033957932.html

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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Геннадий Алёхин https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/07/11/1048054992_346:0:900:554_100x100_80_0_0_c1e0f8677713b8dac580936977dc9827.jpg

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