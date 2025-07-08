https://ukraina.ru/20250708/boets-s-pozyvnym-mel-rasskazal-kak-s-tovarischami-popal-v-okruzhenie-pod-rabotino-1064813004.html
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино - 08.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
2025-07-08T20:00
2025-07-08T20:00
2025-07-08T20:00
сво
вс рф
контрнаступление
в десятку
видео
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064812849_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_c3941a7b2f0b8f15c01eb65b4c9898bf.jpg
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2025
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/07/07/1064812849_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_ac05ba5dbd9009103aedaff00dbaad06.jpg
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
2025-07-08T20:00
true
PT1M30S
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, вс рф, контрнаступление, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, контрнаступление, В десятку, Видео
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
2025-07-08T20:00
true
PT1M30S
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.