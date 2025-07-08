Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино - 08.07.2025 Украина.ру
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Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино - 08.07.2025 Украина.ру
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
2025-07-08T20:00
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сво
вс рф
контрнаступление
в десятку
видео
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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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60
Новости
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96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
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сво, вс рф, контрнаступление, в десятку, видео, видео
СВО, ВС РФ, контрнаступление, В десятку, Видео
Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино
"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
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Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино

20:00 08.07.2025
 
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"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.
Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.
Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области
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