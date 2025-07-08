https://ukraina.ru/20250708/boets-s-pozyvnym-mel-rasskazal-kak-s-tovarischami-popal-v-okruzhenie-pod-rabotino-1064813004.html

Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино

Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино - 08.07.2025 Украина.ру

Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино

"Родину люблю, стрелять умею!" - военнослужащий с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино в период украинского контрнаступа, был ранен, но вышел и выполнил боевую задачу.

2025-07-08T20:00

2025-07-08T20:00

2025-07-08T20:00

сво

вс рф

контрнаступление

в десятку

видео

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Интервью провёл журналист Украина.ру Александр Чаленко.Боец с позывным "Сталин" раскрыл детали работы в Крынках в Херсонской области

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино Боец с позывным "Мел" рассказал, как с товарищами попал в окружение под Работино 2025-07-08T20:00 true PT1M30S

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

сво, вс рф, контрнаступление, в десятку, видео, видео