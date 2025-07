https://ukraina.ru/20250710/tramp-ugrozy-moskve-i-taynoe-oruzhie-ssha-cnn-raskryl-pochemu-kievu-grozyat-tyazhelye-mesyatsy-1065003186.html

Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы

Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы - 10.07.2025 Украина.ру

Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы

Так как действия администрации президента США все чаще бывают непредсказуемыми, киевский режим столкнется с "критическими" месяцами. Такое мнение 10 июля высказали журналисты телеканала CNN

2025-07-10T11:15

2025-07-10T11:15

2025-07-10T11:15

новости

украина

сша

россия

дональд трамп

владимир путин

пит хегсет

пентагон

вооруженные силы украины

минфин

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064306128_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_086cdfa25494dcbc48a09f657baab648.jpg

В публикации отмечается, что американский лидер Дональд Трамп сделал ряд "резких и прямых" заявлений на предмет украинского кризиса. Глава Белого дома неоднократно признал, что Киев слаб, поэтому Вашингтон "должен поддержать" Украину вооружением.Авторы материала считают, что для Украины наступило тревожное время. Даже поддержка Вашингтона не избавит Киев от существующих на поле боя проблем. В материале сказано, что, несмотря на якобы положительные для Украины заявления Трампа о военной помощи, министр обороны США Пит Хегсет развернул ситуацию в иное русло, на время прекратив поставки Украине. Спустя несколько дней помощь возобновили, однако стало ясно, что никаких гарантий у Киева нет. В статье говорится, что Вашингтон продолжает работу над "обеспечением прочного мира" на Украине. Вместе с этим Пентагон вновь отправляет всё новое оружие для боевиков ВСУ. По мнению автора материала, до сих пор непонятно, как ситуация будет складываться дальше. Сам президент США, между тем, заявил об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента России Владимира Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных. На Западе, помимо прочего, считают, что Трамп сменил отношение к поставкам оружия на Украину. Это может быть связано с успехами ВС России на поле боя. Они якобы угрожают экономическим интересам Соединенных Штатов. У американского лидера, при этом, еще остается тайное оружие. Им в Британии назвали главу Минфина США Скотта Бессента. Журналисты газеты The Telegraph считают, что "разрушитель и нестандартный мыслитель" похож на самого хозяина Белого дома. Как говорится в материале, Трамп хочет использовать главу Минфина в качестве оружия против России. Во вторник, 8 июля, американское агентство Associated Press сообщило, что Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, объемы военной помощи увеличатся. "Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — отметил американский лидер.Тем временем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написало, что Трамп во время недавнего телефонного разговора с Зеленским заверил его, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Подробнее об этом — в обзоре Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля.В начале июля газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.На следующий день, 2 июля, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Отмечалось, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".Спустя несколько дней президент США заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но будут учитывают свои потребности в оружии. По словам политика, Вашингтон дает Киеву "много оружия".Следите за новостями на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20250709/sliv-trampa-i-drugie-novosti-k-etomu-chasu--1064926069.html

https://ukraina.ru/20250708/1064864015.html

украина

сша

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2025

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, пентагон, вооруженные силы украины, минфин