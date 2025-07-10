Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы - 10.07.2025 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20250710/tramp-ugrozy-moskve-i-taynoe-oruzhie-ssha-cnn-raskryl-pochemu-kievu-grozyat-tyazhelye-mesyatsy-1065003186.html
Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы
Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы - 10.07.2025 Украина.ру
Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы
Так как действия администрации президента США все чаще бывают непредсказуемыми, киевский режим столкнется с "критическими" месяцами. Такое мнение 10 июля высказали журналисты телеканала CNN
2025-07-10T11:15
2025-07-10T11:15
новости
украина
сша
россия
дональд трамп
владимир путин
пит хегсет
пентагон
вооруженные силы украины
минфин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064306128_0:109:1042:695_1920x0_80_0_0_086cdfa25494dcbc48a09f657baab648.jpg
В публикации отмечается, что американский лидер Дональд Трамп сделал ряд "резких и прямых" заявлений на предмет украинского кризиса. Глава Белого дома неоднократно признал, что Киев слаб, поэтому Вашингтон "должен поддержать" Украину вооружением.Авторы материала считают, что для Украины наступило тревожное время. Даже поддержка Вашингтона не избавит Киев от существующих на поле боя проблем. В материале сказано, что, несмотря на якобы положительные для Украины заявления Трампа о военной помощи, министр обороны США Пит Хегсет развернул ситуацию в иное русло, на время прекратив поставки Украине. Спустя несколько дней помощь возобновили, однако стало ясно, что никаких гарантий у Киева нет. В статье говорится, что Вашингтон продолжает работу над "обеспечением прочного мира" на Украине. Вместе с этим Пентагон вновь отправляет всё новое оружие для боевиков ВСУ. По мнению автора материала, до сих пор непонятно, как ситуация будет складываться дальше. Сам президент США, между тем, заявил об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента России Владимира Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных. На Западе, помимо прочего, считают, что Трамп сменил отношение к поставкам оружия на Украину. Это может быть связано с успехами ВС России на поле боя. Они якобы угрожают экономическим интересам Соединенных Штатов. У американского лидера, при этом, еще остается тайное оружие. Им в Британии назвали главу Минфина США Скотта Бессента. Журналисты газеты The Telegraph считают, что "разрушитель и нестандартный мыслитель" похож на самого хозяина Белого дома. Как говорится в материале, Трамп хочет использовать главу Минфина в качестве оружия против России. Во вторник, 8 июля, американское агентство Associated Press сообщило, что Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, объемы военной помощи увеличатся. "Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — отметил американский лидер.Тем временем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написало, что Трамп во время недавнего телефонного разговора с Зеленским заверил его, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Подробнее об этом — в обзоре Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля.В начале июля газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.На следующий день, 2 июля, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Отмечалось, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".Спустя несколько дней президент США заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но будут учитывают свои потребности в оружии. По словам политика, Вашингтон дает Киеву "много оружия".Следите за новостями на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20250709/sliv-trampa-i-drugie-novosti-k-etomu-chasu--1064926069.html
https://ukraina.ru/20250708/1064864015.html
украина
сша
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2025
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/06/1a/1064306128_58:0:985:695_1920x0_80_0_0_b69826950da4960b60e983e46fde0900.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, сша, россия, дональд трамп, владимир путин, пит хегсет, пентагон, вооруженные силы украины, минфин
Новости, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Путин, Пит Хегсет, Пентагон, Вооруженные силы Украины, Минфин

Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы

11:15 10.07.2025
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 10.07.2025
© Фото : Пресс-служба президента Украины
Читать в
ДзенTelegram
Так как действия администрации президента США все чаще бывают непредсказуемыми, киевский режим столкнется с "критическими" месяцами. Такое мнение 10 июля высказали журналисты телеканала CNN
В публикации отмечается, что американский лидер Дональд Трамп сделал ряд "резких и прямых" заявлений на предмет украинского кризиса. Глава Белого дома неоднократно признал, что Киев слаб, поэтому Вашингтон "должен поддержать" Украину вооружением.
Авторы материала считают, что для Украины наступило тревожное время. Даже поддержка Вашингтона не избавит Киев от существующих на поле боя проблем. В материале сказано, что, несмотря на якобы положительные для Украины заявления Трампа о военной помощи, министр обороны США Пит Хегсет развернул ситуацию в иное русло, на время прекратив поставки Украине. Спустя несколько дней помощь возобновили, однако стало ясно, что никаких гарантий у Киева нет.
В статье говорится, что Вашингтон продолжает работу над "обеспечением прочного мира" на Украине. Вместе с этим Пентагон вновь отправляет всё новое оружие для боевиков ВСУ. По мнению автора материала, до сих пор непонятно, как ситуация будет складываться дальше.
Сам президент США, между тем, заявил об угрозах Москве. Он рассказал, что якобы предупредил президента России Владимира Путина еще в 2024 году о возможных последствиях для РФ, если страна не установит мир на Украине. Трамп пригрозил ударами по Москве. По словам президента США, Владимир Путин поверил его заявлениям на 10 процентов из 100 возможных.
CNN опубликовал аудио заявления Трампа, в котором он на прошлогоднем мероприятии говорил о намерении бомбить Москву или Пекин - РИА Новости, 1920, 09.07.2025
Вчера, 12:09
"Слив" Трампа и другие новости к этому часу Издание CNN опубликовало аудио слов президента США Дональда Трампа, который на прошлогоднем мероприятии заявил, что намерен бомбить Москву или Пекин в случае "если Россия вторгается на Украину или Китай вторгается в Тайвань"
На Западе, помимо прочего, считают, что Трамп сменил отношение к поставкам оружия на Украину. Это может быть связано с успехами ВС России на поле боя. Они якобы угрожают экономическим интересам Соединенных Штатов.
У американского лидера, при этом, еще остается тайное оружие. Им в Британии назвали главу Минфина США Скотта Бессента. Журналисты газеты The Telegraph считают, что "разрушитель и нестандартный мыслитель" похож на самого хозяина Белого дома. Как говорится в материале, Трамп хочет использовать главу Минфина в качестве оружия против России.
Во вторник, 8 июля, американское агентство Associated Press сообщило, что Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, объемы военной помощи увеличатся. "Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — отметил американский лидер.
Тем временем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написало, что Трамп во время недавнего телефонного разговора с Зеленским заверил его, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. Подробнее об этом — в обзоре Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля.
В начале июля газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.
На следующий день, 2 июля, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Отмечалось, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.
Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".
Спустя несколько дней президент США заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но будут учитывают свои потребности в оружии. По словам политика, Вашингтон дает Киеву "много оружия".
Газета Financial Times сегодня подтверждает слухи о том, что по требованию Трампа Зеленский уволит свою послицу в США Маркарову - РИА Новости, 1920, 08.07.2025
8 июля, 12:17
По указке Трампа: Зеленский увольняет посла в США Маркарову в попытке угодить республиканцамПо требованию американского президента Дональда Трампа глава киевского режима Владимир Зеленский уволит своего посола в США Оксану Маркарову. Об этом 8 июля написала газета Financial Times
Следите за новостями на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ПутинПит ХегсетПентагонВооруженные силы УкраиныМинфин
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
11:24Массированные удары ВС РФ нацелены на психологический эффект: украинские эксперты просят не паниковать
11:15Трамп, угрозы Москве и "тайное оружие" США: CNN раскрыл, почему Киеву грозят тяжелые месяцы
11:00Львов уходит под воду - видео
11:00Главные новости к 11:00
10:41Армия РФ уничтожила "Искандером" пункт временной дислокации ВСУ - видео
10:38ВС РФ ночью выпустили по Украине 18 ракет и около 200 "Гераней" - Зеленский
10:17На фоне украинского кризиса: стало известно о встрече Лаврова и Рубио в рамках АСЕАН
10:17Украинские военкомы в качестве наказания привязывают мобилизованных скотчем к деревьям
10:13США возобновляют поставки оружия Украине. Главное на утро 10 июля
10:09"За погибшего мальчика из Курска": бойцы ВС РФ мстят за жертву атаки ВСУ
09:50ВСУ обстреляли Белгородскую область, погибла женщина - Гладков
09:28Война с НАТО и Евросоюзом: Грушко раскрыл, к чему России стоит готовиться
09:28Успехи ВС РФ на Краснолиманском направлении
09:02Аэродром "Васильков" в Киевской области подвергся массированному удару "Гераней"
08:42Нарочно не придумаешь. Выступающего за принудительную мобилизацию украинского журналиста "бусифицировали"
08:33Какую задачу должна решить Россия для полной победы над киевским режимом — Литовкин
08:10Главное за ночь 10 июля
08:01"Штука" против "Спитфайра". Как нацисты проиграли "Битву за Британию"
07:49Россияне за ночь сбили 14 украинских беспилотников – Минобороны
07:30Взрывы и пожары: российские военные бьют по Украине
Лента новостейМолния