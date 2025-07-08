https://ukraina.ru/20250708/amerikanskie-postavki-zapozdali-armiya-rf-zavershaet-razgrom-vsu-v-donbasse-glavnoe-na-utro-8-iyulya-1064854832.html
Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля
Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля - 08.07.2025 Украина.ру
Американские поставки запоздали: армия РФ завершает разгром ВСУ в Донбассе. Главное на утро 8 июля
Президент США Дональд Трамп заверил Владимира Зеленского, что Соединенные Штаты направят столько военной помощи, сколько смогут выделить. Между тем армия РФ приблизилась к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР)
2025-07-08T09:00
2025-07-08T09:00
2025-07-08T09:00
эксклюзив
украина
россия
сша
дональд трамп
владимир зеленский
биньямин нетаньяху
вооруженные силы украины
пентагон
вс рф
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https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1b/1061413029_312:2:2546:1259_1920x0_80_0_0_1aba758254cf1b8aea5592c3463a59f9.jpg
Что нового в международной политикеАмериканское агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, объемы военной помощи увеличатся. "Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — отметил американский лидер.Тем временем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написало, что Трамп во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине. По словам собеседников издания, во время общения в пятницу, 4 июля, глава Белого дома сказал Зеленскому, что приостановка поставок ВСУ связана с проверкой арсеналов Пентагона. "Трамп заверил Зеленского, что Соединенные Штаты направят столько военной помощи, сколько смогут выделить", — говорится в публикации WSJ.При этом в самом Пентагоне заявили, что запрет на передачу Киеву боеприпасов и другого оружия по-прежнему действует. Накануне, 7 июля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что проверку складов Пентагона инициировал новый глава оборонного ведомства Пит Хегсет.В начале июля газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.На следующий день, 2 июля, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.Отмечалось, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".Спустя несколько дней президент США заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но будут учитывают свои потребности в оружии. По словам политика, Вашингтон дает Киеву "много оружия".Уже сегодня, 8 июля, издание Politico со ссылкой на анонимные источники написало, что США могут вновь начать поставки оружия на Украину после встреч представителей обеих стран в Риме и Киеве. "Приостановленные поставки части американской военной помощи на Украину могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине в течение следующей недели", — говорится в статье.Издание отмечает, что спецпредставитель президента США Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, затем последует встреча в Киеве, и вопрос о возобновлении военной помощи наверняка будет среди главных в повестке дня.Кроме того, по данным источников газеты, США уже дали понять Украине, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники вскоре возобновятся, хотя точные сроки пока не названы.Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. "Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии", — сказал премьер Израиля, назвав премию "вполне заслуженной" и вручив ему копию письма о выдвижении кандидатуры хозяина Белого дома.По его словам, под руководством Трампа еврейское государство сможет достичь мира "со всем Ближним Востоком". Среди предложений — предоставление палестинцам возможности самостоятельно управлять страной, но при этом вопросы безопасности будут под постоянным контролем Израиля, отметил Нетаньяху.Трамп, в свою очередь, отметил, что не знал о выдвижении его кандидатом на получение Нобелевской премии мира. "В ваших устах это звучит очень многозначительно", — обратился американский лидер к израильскому премьеру.Между тем в эфире телеканала LCI министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести против России новые, самые масштабные за три года, санкции. "Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", — уточнил Барро.Он отметил, что новые ограничения будут распространяться на нефтяные доходы РФ. Помимо этого, санкции затронут российских финансовых игроков и посредников в других странах.Новости с фронтовых направленийРоссийские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах написали, что переброшенные на Сумское направление подразделения батальона "Айдар"* понесли колоссальные потери в Бессаловке. Отмечается, что в ходе ожесточенных боев бойцы ВДВ уничтожили несколько подразделений 158-й механизированной бригады ВСУ и 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*. Российские силовики заявили, что все подразделения "айдаровцев"* были ликвидированы в Бессаловке в 20-х числах июня.Ранее сообщалось о переброске в Сумскую область иностранных наемников, элитных подразделений ГУР Украины и батальона "Айдар"*. Последний украинские командиры использовали как пушечное мясо, подчеркнули в силовых структурах РФ.В то же время в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ действуют наемники из Южной Кореи.Между тем газета The New York Times написала, что армия РФ приблизилась к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). "Украинские войска с трудом удерживают оборону на восточном фронте", — говорится в публикации.Авторы статьи предположили, что освобождение ДНР может произойти после перехода под контроль ВС РФ Константиновки. Этот населенный пункт NYT называет "главной целью" российских военных, поскольку он является "воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины" в регионе.Ранее военкоры сообщили, что украинские военные отступили на последний подготовленный рубеж обороны к юго-востоку от Константиновки. Это, по их словам, лишило ВСУ возможности маневренной обороны. Теперь украинцы вынуждены или держаться на занятых позициях до последнего, или отступать в неподготовленные тылы.Газета также написала, что российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в районе Константиновки в ДНР, отрезав пути снабжения и пресекая любые попытки перемещений с помощью беспилотников."Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки... Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — отмечается в материале.Украинские военные пожаловались на плотный огонь со стороны ВС РФ и точность наносимых ударов. По их словам, снабжение остатков ВСУ под Константиновкой затруднено, так как российские военные каждые 10-20 минут бьют по тылу и снабжению. "В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — заявил один из собеседников издания. Аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, Deep State в то же время сообщил, что российские войска заняли новые позиции к югу от Константиновки — под Яблоновкой и Торецком.Кроме того, карта Deep State подтверждает, что ВС РФ снова продвинулись в Запорожской области. По данным украинского ресурса, российские подразделения заняли новые позиции юго-восточнее Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища. Тем временем штурмовик ВС РФ с позывным Козерог рассказал, что бойцы ВСУ в подавляющем большинстве случаев пытались бежать с позиций в селе Шевченко на западе ДНР при появлении российских военных. "Кто-то пытается оказать сопротивление, но в подавляющем большинстве они стараются убежать, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что боятся нас", — уточнил военный. По его словам, паника в рядах ВСУ растет по мере приближения российских штурмовиков к позициям противника.Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Гусь", в свою очередь, утверждает, что в селе Поддубное в ДНР украинские военные убили порядка 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен.По его словам, расправились они с товарищами при помощи FPV-дронов. "Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным", — описал произошедшее военнослужащий. Он добавил, что в результате погибли больше 15 украинских солдат.Что касается Красноармейского (Покровского) направления в ДНР, то Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на этом участке фронта. "В ходе несения боевого дежурства расчет "Гиацинт-С" получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника", — отметили в ведомстве.* Признан в РФ террористическим и запрещен.
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https://ukraina.ru/20250707/po-prosbam-trudyaschikhsya-rabotayte-bratya-itogi-7-iyunya-1064832289.html
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эксклюзив, украина, россия, сша, дональд трамп, владимир зеленский, биньямин нетаньяху, вооруженные силы украины, пентагон, вс рф, днр, сумская область
Что нового в международной политике
Американское агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп во время встречи с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху заявил, что США продолжат поставлять оружие Украине, объемы военной помощи увеличатся. "Мы собираемся отправлять больше оружия, в первую очередь — оборонительного", — отметил американский лидер.
Тем временем американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники написало, что Трамп во время недавнего телефонного разговора с Владимиром Зеленским заверил его, что не отдавал приказ о заморозке военной помощи Украине.
По словам собеседников издания, во время общения в пятницу, 4 июля, глава Белого дома сказал Зеленскому, что приостановка поставок ВСУ связана с проверкой арсеналов Пентагона. "Трамп заверил Зеленского, что Соединенные Штаты направят столько военной помощи, сколько смогут выделить", — говорится в публикации WSJ.
При этом в самом Пентагоне заявили, что запрет на передачу Киеву боеприпасов и другого оружия по-прежнему действует. Накануне, 7 июля, пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт сообщила, что проверку складов Пентагона инициировал новый глава оборонного ведомства Пит Хегсет.
В начале июля газета Politico сообщила, что Пентагон приостановил поставки Украине некоторых видов ракет к зенитным комплексам и других высокоточных боеприпасов. Такое решение принял заместитель министра обороны США по политическим делам Элбридж Колби.
На следующий день, 2 июля, телеканал NBC, ссылаясь на источники в Пентагоне и конгрессе, сообщил, что среди оружия и боеприпасов, поставку которых на Украину ранее приостановили США, значатся перехватчики Patriot, ракеты Hellfire и Stinger.
Отмечалось, что задерживаемое для поставок на Украину оружие включает: десятки перехватчиков Patriot, тысячи 155-мм осколочно-фугасных гаубичных боеприпасов, более 100 ракет Hellfire, свыше 250 высокоточных ракетных систем GMLRS. Кроме того, в список вошли десятки ракет класса "земля-воздух" Stinger, ракеты класса "воздух-воздух" AIM и гранатометы.
Представитель Белого дома Анна Келли подтвердила телеканалу факт приостановки поставок. Она подчеркнула, что решение было принято с целью "поставить интересы Америки на первое место".
Спустя несколько дней президент США заявил, что Соединенные Штаты продолжают оказывать военную помощь Украине, но будут учитывают свои потребности в оружии. По словам политика, Вашингтон дает Киеву "много оружия".
Уже сегодня, 8 июля, издание Politico со ссылкой на анонимные источники написало, что США могут вновь начать поставки оружия на Украину после встреч представителей обеих стран в Риме и Киеве.
"Приостановленные поставки части американской военной помощи на Украину могут возобновиться после серии встреч на высоком уровне в Италии и на Украине в течение следующей недели", — говорится в статье.
Издание отмечает, что спецпредставитель президента США Кит Келлог встретится с министром обороны Украины Рустемом Умеровым в Риме на международной конференции по оказанию помощи, затем последует встреча в Киеве, и вопрос о возобновлении военной помощи наверняка будет среди главных в повестке дня.
Кроме того, по данным источников газеты, США уже дали понять Украине, что поставки инженерного оборудования и некоторых видов бронетехники вскоре возобновятся, хотя точные сроки пока не названы.
Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил журналистам, что номинирует Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. "Господин президент, я хочу представить вам письмо, которое я отправил в комитет по Нобелевской премии", — сказал премьер Израиля, назвав премию "вполне заслуженной" и вручив ему копию письма о выдвижении кандидатуры хозяина Белого дома.
По его словам, под руководством Трампа еврейское государство сможет достичь мира "со всем Ближним Востоком". Среди предложений — предоставление палестинцам возможности самостоятельно управлять страной, но при этом вопросы безопасности будут под постоянным контролем Израиля, отметил Нетаньяху.
Трамп, в свою очередь, отметил, что не знал о выдвижении его кандидатом на получение Нобелевской премии мира. "В ваших устах это звучит очень многозначительно", — обратился американский лидер к израильскому премьеру.
Между тем в эфире телеканала LCI министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро заявил, что Евросоюз собирается ввести против России новые, самые масштабные за три года, санкции. "Координируя усилия с американскими сенаторами, на основе французских предложений, ЕС готовится ввести самые жесткие санкции за последние три года", — уточнил Барро.
Он отметил, что новые ограничения будут распространяться на нефтяные доходы РФ. Помимо этого, санкции затронут российских финансовых игроков и посредников в других странах.
Новости с фронтовых направлений
Российские СМИ со ссылкой на источник в силовых структурах написали, что переброшенные на Сумское направление подразделения батальона "Айдар"* понесли колоссальные потери в Бессаловке.
Отмечается, что в ходе ожесточенных боев бойцы ВДВ уничтожили несколько подразделений 158-й механизированной бригады ВСУ и 24-го отдельного штурмового батальона "Айдар"*. Российские силовики заявили, что все подразделения "айдаровцев"* были ликвидированы в Бессаловке в 20-х числах июня.
Ранее сообщалось о переброске в Сумскую область иностранных наемников, элитных подразделений ГУР Украины и батальона "Айдар"*. Последний украинские командиры использовали как пушечное мясо, подчеркнули в силовых структурах РФ.
"Видя, как каждый день в мясные штурмы отправляются их сослуживцы, они уже начали обращаться к гадалкам и ясновидящим, спрашивая совета о том, стоит ли им дезертировать", — сообщили российские силовики.
В то же время в российских силовых структурах сообщили, что в Сумской области в составе 132-го отдельного разведывательного батальона ВСУ действуют наемники из Южной Кореи.
Между тем газета The New York Times написала, что армия РФ приблизилась к освобождению всей территории Донецкой Народной Республики (ДНР). "Украинские войска с трудом удерживают оборону на восточном фронте", — говорится в публикации.
Авторы статьи предположили, что освобождение ДНР может произойти после перехода под контроль ВС РФ Константиновки. Этот населенный пункт NYT называет "главной целью" российских военных, поскольку он является "воротами в цепочку городов, которые образуют последний крупный оборонительный пояс Украины" в регионе.
"В случае его падения почти все города, расположенные севернее, окажутся в зоне действия российских беспилотников", — пишет газета, добавляя, что это приблизило бы российские войска к освобождению всей ДНР.
Ранее военкоры сообщили, что украинские военные отступили на последний подготовленный рубеж обороны к юго-востоку от Константиновки. Это, по их словам, лишило ВСУ возможности маневренной обороны. Теперь украинцы вынуждены или держаться на занятых позициях до последнего, или отступать в неподготовленные тылы.
Газета также написала, что российская армия создала тяжелейшие условия для украинских военных в районе Константиновки в ДНР, отрезав пути снабжения и пресекая любые попытки перемещений с помощью беспилотников.
"Российские силы создали огневой мешок шириной в десять километров вокруг Константиновки... Провести ротацию и эвакуацию раненных невозможно уже несколько недель", — отмечается в материале.
Украинские военные пожаловались на плотный огонь со стороны ВС РФ и точность наносимых ударов. По их словам, снабжение остатков ВСУ под Константиновкой затруднено, так как российские военные каждые 10-20 минут бьют по тылу и снабжению. "В пределах 15 километров от линии фронта создана мертвая зона", — заявил один из собеседников издания.
Аналитический ресурс, работающий на главное управление разведки (ГУР) Украины, Deep State в то же время сообщил, что российские войска заняли новые позиции к югу от Константиновки — под Яблоновкой и Торецком.
Кроме того, карта Deep State подтверждает, что ВС РФ снова продвинулись в Запорожской области. По данным украинского ресурса, российские подразделения заняли новые позиции юго-восточнее Каменского, а также на берегу Каховского водохранилища.
Тем временем штурмовик ВС РФ с позывным Козерог рассказал, что бойцы ВСУ в подавляющем большинстве случаев пытались бежать с позиций в селе Шевченко на западе ДНР при появлении российских военных.
"Кто-то пытается оказать сопротивление, но в подавляющем большинстве они стараются убежать, чтобы сохранить свою жизнь. Потому что боятся нас", — уточнил военный. По его словам, паника в рядах ВСУ растет по мере приближения российских штурмовиков к позициям противника.
Штурмовик группировки войск "Восток" с позывным "Гусь", в свою очередь, утверждает, что в селе Поддубное в ДНР украинские военные убили порядка 15 своих сослуживцев, которые сдались в плен.
По его словам, расправились они с товарищами при помощи FPV-дронов. "Вот даже идет наша группа с пленными — дрон прилетает не по нам, а по пленным", — описал произошедшее военнослужащий. Он добавил, что в результате погибли больше 15 украинских солдат.
Что касается Красноармейского (Покровского) направления в ДНР, то Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы 90-й гвардейской танковой дивизии группировки войск "Центр" сорвали ротацию формирований ВСУ на этом участке фронта.
"В ходе несения боевого дежурства расчет "Гиацинт-С" получил разведданные о том, что в районе одной из дежурных целей, на подступах к Красноармейску, противник пытается произвести ротацию личного состава на линии боевого соприкосновения. Получив целеуказание, военнослужащие оперативно выдвинулись к орудию, навелись по заданным координатам и приступили к огневому поражению противника", — отметили в ведомстве.
* Признан в РФ террористическим и запрещен.